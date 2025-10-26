México

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

La acción fue realizada a través de la Fiscalía Especial de Investigación

Por Guadalupe Fuentes

Imagen ilustrativa de un operativo
Imagen ilustrativa de un operativo de la Policía Estatal. (SSC Quintana Roo)

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la vinculación a proceso de una defensora pública federal identificada como Alicia Paola Barrientos de la Peña, por los delitos de fraude y cohecho.

De acuerdo con la institución, la resolución fue emitida por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, además recordaron que la imputada solicitó la suspensión condicional del proceso por un periodo de 10 meses.

Por otra parte, se explicó que la ahora ex defensora pública federal, habría solicitado diversas sumas de dinero a uno de sus defendidos, quien se encontraba aprehendido y procesado en una causa penal. Presuntamente Barrientos de la Piña argumentó ante su defendido que los recursos eran necesarios para obtener su libertad y para cumplir con una de las condiciones impuestas por el Juez de Control.

En otro caso, la fiscalía logró logró que se dictara prisión preventiva justificada para Héctor Miguel Arroyo Orrante , quien enfrenta un proceso penal por tentativa de fraude tras haber solicitado depósitos de dinero haciéndose pasar por un servidor público federal.

En este caso, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILC), presentó los elementos probatorios ante la Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, lo que permitió obtener la vinculación a proceso.

Finalmente, la autoridad judicial determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detectan nuevas formas de estafa en línea en la CDMX

Autoridades de la Ciudad de
Autoridades de la Ciudad de México identificaron una nueva modalidad de estafa (especial)

El uso fraudulento de la imagen de Temu, una reconocida plataforma de compras en línea, ha encendido las alarmas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que advirtió sobre una sofisticada modalidad de estafa digital dirigida a los consumidores de la capital.

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC identificó que los ciberdelincuentes han perfeccionado sus estrategias para engañar a los usuarios, empleando páginas web falsas y mensajes fraudulentos que simulan ser comunicaciones oficiales de la marca. De acuerdo con el comunicado oficial difundido el 20 de octubre de 2025, los estafadores aprovechan la confianza que genera una marca consolidada como Temu para captar la atención de los usuarios.

Utilizan la imagen y el nombre de la aplicación para crear sitios web apócrifos y enviar mensajes a través de redes sociales y correos electrónicos, lo que representa un riesgo creciente en el contexto del auge del comercio electrónico.

Estas comunicaciones, que aparentan ser legítimas, redirigen a los usuarios a portales fraudulentos que reproducen con gran fidelidad la estética de la plataforma original.

Para reducir la vulnerabilidad ante estas estafas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó una serie de medidas preventivas. Entre ellas, sugirió activar la autenticación de dos factores (2FA) siempre que esté disponible, mantener actualizados los dispositivos y aplicaciones para protegerse contra malware y vulnerabilidades, y fomentar la educación y la difusión de información sobre seguridad digital entre familiares y personas menos informadas

