México

Cuáles son los beneficios del licuado de avena con pasas para obtener energía y mejorar la salud intestinal

Estos alimentos aportan importantes nutrientes para obtener más energía durante el día

Por Omar Martínez

Guardar
Estos son los beneficiarios del
Estos son los beneficiarios del licuado de avena con pasas. Imagen Ilustrativa: Infobae.

Este licuado combina dos alimentos: pasas y avena, los cuales aportan nutrientes importantes para obtener energía durante el día y mejorar la salud intestinal de las personas.

Las pasas son una fuente concentrada de nutrientes y ofrecen varios beneficios que justifican su inclusión en la alimentación.

En tanto, la avena es importante en la alimentación por su perfil nutricional y sus efectos positivos en la salud.,

La preparación y combinación de este licuado destaca por su valor energético y su contenido en fibra, vitaminas y minerales.

El licuado de avena con
El licuado de avena con pasas ofrece varios beneficios relacionados con el aporte de energía y la salud intestinal. Imagen Ilustrativa Infobae.

El licuado de avena con pasas ofrece varios beneficios relacionados con el aporte de energía y la salud intestinal:

- Fuente de energía: La avena contiene carbohidratos complejos que se absorben lentamente, lo que proporciona energía sostenida durante el día. Las pasas aportan azúcares naturales y calorías, útiles para recargar energías de manera rápida.

- Fibra dietética: Ambos ingredientes son ricos en fibra. La avena aporta fibra soluble, la cual contribuye al tránsito intestinal y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Las pasas suman fibra insoluble, que favorece la evacuación regular.

- Mejora la digestión: El consumo de fibra ayuda a prevenir el estreñimiento y promueve el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que puede mejorar la función digestiva general.

- Aporte de micronutrientes: El licuado combina vitaminas del complejo B, hierro y magnesio (presentes especialmente en la avena), además de potasio y antioxidantes que contienen las pasas.

- Efecto saciante: La combinación de avena y pasas incrementa la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito.

Consumir regularmente este licuado puede contribuir a mantener niveles estables de energía y favorecer la salud intestinal.

Un batido funcional, equilibrado y lleno de nutrientes esenciales que combina sabor y beneficios, ideal para revitalizar tu día y cuidar tu salud sin complicaciones desde el desayuno hasta el pre entrenamiento.

¿Cómo preparar de manera exitosa un licuado de avena con pasas para obtener más energía y mejorar la salud intestinal de las personas?

Para preparar un licuado de avena con pasas que aporte más energía y beneficie la salud intestinal, es importante elegir ingredientes naturales y seguir algunos pasos básicos para potenciar su efecto nutritivo.

Ingredientes

  • ½ taza de avena en hojuelas
  • 2 cucharadas de pasas
  • 1 vaso de leche (puede ser vegetal para dietas especiales) o agua
  • 1 plátano maduro (opcional, aporta energía y sabor)
  • 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
  • Hielo al gusto

Preparación

  1. Remojar la avena y las pasas: Coloca la avena y las pasas en el vaso de leche o agua. Deja reposar entre 10 y 15 minutos para que se ablanden y se aproveche mejor la fibra.
  2. Licuado: Vierte la mezcla remojada en la licuadora. Añade el plátano y la canela, si se desea mayor sabor y aporte energético.
  3. Procesar: Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Si se prefiere una bebida más fría, incorpora unos cubos de hielo antes de licuar.
  4. Servir: Consume de inmediato para aprovechar todos los nutrientes y lograr sensación de saciedad.

Recomendaciones

- Utilizar ingredientes naturales sin azúcares añadidos maximiza los beneficios para la energía y la salud intestinal.

- El plátano aumenta el aporte energético y la fibra soluble.

- Integrar esta bebida en desayunos o meriendas favorece un consumo regular de fibra, vitaminas y minerales.

Este licuado ayuda a mantener niveles de energía sostenidos y favorece el tránsito intestinal gracias a su alta concentración de fibra y micronutrientes esenciales.

Para preparar un licuado de
Para preparar un licuado de avena con pasas es importante elegir ingredientes naturales. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae.

Temas Relacionados

LicuadooSaludAvenaPasasSalud intestinalEnergíamexico-noticias

Más Noticias

Mexicorusa explica cómo pasó de sentir vergüenza de haber nacido en México a amar al país

La historia de Irina se ha convertido en un símbolo de amor por las raíces

Mexicorusa explica cómo pasó de

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

El arresto fue informado por las autoriades del país sudamericano

Detienen a “El Tunco”, encargado

América Rangel respalda a Javier Milei tras su victoria: “Gana la libertad”

El partido derechista obtuvo más del 40% de los votos en la elección de mitad de mandato para renovar parte del Congreso argentino

América Rangel respalda a Javier

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM denuncia robo de proyectores, grafiti y más daños tras paro estudiantil

Alumnos de este plantel mantenían una protesta en el contexto de amenazas violentas a la comunidad de la institución

Facultad de Ciencias Políticas de

Cuáles son los beneficios del jugo de betabel para la sangre y la presión arterial

Su consumo brinda muchos beneficios a la salud gracias a sus nutrientes

Cuáles son los beneficios del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Tunco”, encargado

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

“Culpa nuestra” arrasa con las

“Culpa nuestra” arrasa con las reproducciones del ranking de las mejores películas en Prime Video México

K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X continúa rompiéndola en el top 10 de las canciones más sonadas

El elixir de la inmortalidad lidera las 10 películas más vistas esta semana de Netflix en México

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

La Granja VIP en VIVO: sigue la noche de eliminación hoy 26 de octubre

DEPORTES

Ricardo Peláez llora la partida

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris