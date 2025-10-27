Cuáles son los beneficios del licuado de avena con pasas para obtener energía y mejorar la salud intestinal

Estos son los beneficiarios del licuado de avena con pasas. Imagen Ilustrativa: Infobae.

Este licuado combina dos alimentos: pasas y avena, los cuales aportan nutrientes importantes para obtener energía durante el día y mejorar la salud intestinal de las personas.

Las pasas son una fuente concentrada de nutrientes y ofrecen varios beneficios que justifican su inclusión en la alimentación.

En tanto, la avena es importante en la alimentación por su perfil nutricional y sus efectos positivos en la salud.,

La preparación y combinación de este licuado destaca por su valor energético y su contenido en fibra, vitaminas y minerales.

El licuado de avena con pasas ofrece varios beneficios relacionados con el aporte de energía y la salud intestinal:

- Fuente de energía: La avena contiene carbohidratos complejos que se absorben lentamente, lo que proporciona energía sostenida durante el día. Las pasas aportan azúcares naturales y calorías, útiles para recargar energías de manera rápida.

- Fibra dietética: Ambos ingredientes son ricos en fibra. La avena aporta fibra soluble, la cual contribuye al tránsito intestinal y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Las pasas suman fibra insoluble, que favorece la evacuación regular.

- Mejora la digestión: El consumo de fibra ayuda a prevenir el estreñimiento y promueve el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que puede mejorar la función digestiva general.

- Aporte de micronutrientes: El licuado combina vitaminas del complejo B, hierro y magnesio (presentes especialmente en la avena), además de potasio y antioxidantes que contienen las pasas.

- Efecto saciante: La combinación de avena y pasas incrementa la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito.

Consumir regularmente este licuado puede contribuir a mantener niveles estables de energía y favorecer la salud intestinal.

Un batido funcional, equilibrado y lleno de nutrientes esenciales que combina sabor y beneficios, ideal para revitalizar tu día y cuidar tu salud sin complicaciones desde el desayuno hasta el pre entrenamiento.

¿Cómo preparar de manera exitosa un licuado de avena con pasas para obtener más energía y mejorar la salud intestinal de las personas?

Para preparar un licuado de avena con pasas que aporte más energía y beneficie la salud intestinal, es importante elegir ingredientes naturales y seguir algunos pasos básicos para potenciar su efecto nutritivo.

Ingredientes

½ taza de avena en hojuelas

2 cucharadas de pasas

1 vaso de leche (puede ser vegetal para dietas especiales) o agua

1 plátano maduro (opcional, aporta energía y sabor)

1 cucharadita de canela en polvo (opcional)

Hielo al gusto

Preparación

Remojar la avena y las pasas: Coloca la avena y las pasas en el vaso de leche o agua. Deja reposar entre 10 y 15 minutos para que se ablanden y se aproveche mejor la fibra. Licuado: Vierte la mezcla remojada en la licuadora. Añade el plátano y la canela, si se desea mayor sabor y aporte energético. Procesar: Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Si se prefiere una bebida más fría, incorpora unos cubos de hielo antes de licuar. Servir: Consume de inmediato para aprovechar todos los nutrientes y lograr sensación de saciedad.

Recomendaciones

- Utilizar ingredientes naturales sin azúcares añadidos maximiza los beneficios para la energía y la salud intestinal.

- El plátano aumenta el aporte energético y la fibra soluble.

- Integrar esta bebida en desayunos o meriendas favorece un consumo regular de fibra, vitaminas y minerales.

Este licuado ayuda a mantener niveles de energía sostenidos y favorece el tránsito intestinal gracias a su alta concentración de fibra y micronutrientes esenciales.

