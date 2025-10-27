México

Así se vio la Ofrenda Monumental en el Zócalo de CDMX en el primer día de inauguración

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, invitó a la población de la capital del país a visitar este espacio como parte de las celebraciones por el Día de Muertos

Por Omar Martínez

Mega Ofrenda del Zócalo 2025
Mega Ofrenda del Zócalo 2025 rinde homenaje a la Diosa Madre Tonantzin y a las mujeres mesoamericanas. ( X @ClaraBrugadaM)

La Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México ya fue instalada y la inauguración ocurrió el pasado domingo 26 de octubre en la Plaza de la Constitución.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país, estuvo presente en el evento de inauguración, el cual se llevó a cabo en la fecha señalada durante la mañana.

Durante la inauguración, además de la mandataria capitalina, estuvieron presentes diferentes autoridades capitalinas.

Brugada reconoció el trabajo de artesanas y artesanos, así como artistas que dieron forma a la Ofrenda Monumental dedicada a los 700 años de la Fundación de México-Tenochtitlan.

El evento de inauguración se
El evento de inauguración se realizó el pasado domingo 26 de octubre. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La morenista destacó que la Ofrenda Monumental combina elementos prehispánicos, naturales y espirituales.

Agregó que la ofrenda central toma como referencia a Tonantzin, considerada madre y deidad protectora, quien reúne a otras figuras femeninas vinculadas al agua, al viento y al maíz, junto con comunidades, conocimientos, animales y personas que conforman la vida en México.

Brugada, durante el recorrido por la Ofrenda Monumental, invitó a los habitantes de la Ciudad de México a visitar este espacio en la Plaza de la Constitución.

De igual manera, pidió a los habitantes de la capital del país disfrutar de los cientos de actividades culturales con motivo del Día de Muertos que se llevan a cabo en la Ciudad de México.

La mandataria capitalina invitó a la población de la capital del país a asistir a la Plaza de la Constitución.

¿Hasta cuándo estará instala la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX este 2025?

La Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México este 2025 ya se encuentra en dicho punto desde el pasado sábado 25 de octubre.

Para todas las personas que quieran visitarla, podrán tener la oportunidad hasta el domingo 2 de noviembre en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

Como mencionó la morenista, además de la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la capital del país, también habrá más actividades para celebrar el Día de Muertos este 2025.

Este espacio reúne a miles
Este espacio reúne a miles de personas cada año. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Cabe destacar que la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México no solo reúne a habitantes de la capital del país, sino también de otros sitios de la República Mexicana.

Cientos de personas asisten de manera anual a observar, disfrutar y tomarse fotografías de la Ofrenda Monumental en el Zócalo capitalino.

La Ciudad de México lleva a cabo decenas de actividades como parte de los festejos del Día de Muertos en la capital del país como el Desfile de Catrinas y Calaveras o el tradicional Desfile del Día de Muertos desde el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino.

