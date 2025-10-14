México

CDMX anuncia Paseo Nocturno en Bici por Día de Muertos 2025: fecha y ruta

Muchos de los participantes van disfrazados para celebrar con activación física esta festividad en la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Ya hay fecha y recorrido
Ya hay fecha y recorrido para el Paseo Nocturno en Bici por el Día de Muertos en la Ciudad de México.

Los festejos en la Ciudad de México por el Día de Muertos este 2025 ya comenzaron. Se trata de una de las festividades más esperadas por los capitalinos en todo el año, dado que hay una gran variedad de eventos en distintas zonas.

Uno de los eventos más esperados de esta celebración en la Ciudad de México será el Paseo Nocturno en Bici por el Día de Muertos, el cual ya fue anunciado por autoridades capitalinas.

Fue la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) la dependencia encargada de notificar sobre este paseo ciclista por una festividad. El anuncio ocurrió durante la tarde de este lunes 13 de octubre a través de un comunicado oficial.

Semovi dio a conocer la fecha y ruta completa del Paseo Nocturno en Bici 2025 por Día de Muertos para todos aquellos interesados que quieran formar parte de este evento festivo.

El evento por esta festividad se realiza cada año por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información proporcionada, el Paseo Nocturno en Bici por Día de Muertos en la Ciudad de México se llevará a cabo el sábado 25 de octubre.

Ante esto, se invitó a ciclistas, patinadoras, corredores y peatones a unirse a la celebración organizada por el Gobierno de la Ciudad de México, y que se ha vuelto una tradición cada año.

La ruta que seguirá el Paseo Nocturno en Bici por Día de Muertos en la Ciudad de México será de Paseo de la Reforma a la plancha del Zócalo capitalino. Por lo tanto, el recorrido de los puntos mencionados abarcará la Avenida Juárez; los ciclistas se incorporarán a la calle 5 de febrero y llegarán a la Plaza de la Constitución.

Paseo Nocturno en Bici por
Paseo Nocturno en Bici por Día de Muertos 2025.

Serán 19 kilómetros que conectarán Avenida Reforma con el Zócalo de la Ciudad de México. La rodada comenzará a las 19:00 y se prevé que finalice a las 23:00 horas.

De igual manera, cada año, se puede apreciar que muchos de los asistentes se disfrazan para dar el recorrido nocturno.

La Semovi recalcó que en los días siguientes se dará a conocer el programa detallado de actividades culturales y recreativas previstas para el evento.

Las personas interesadas podrán consultar la información a través de las cuentas oficiales de la dependencia, así como en los perfiles de Mi Bici CDMX y Muévete en Bici CDMX.

Día de Muertos en la CDMX

El Día de Muertos en la Ciudad de México tiene relevancia social, cultural y turística. Se trata de una de las tradiciones más reconocidas a nivel nacional e internacional.

La celebración reúne diferentes expresiones donde la memoria de los difuntos se honra mediante altares, ofrendas, flores de cempasúchil, papel picado y alimentos típicos.

El evento será de Paseo
El evento será de Paseo de la Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

