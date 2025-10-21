Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX: esta será la fecha y ruta oficial

Este 2025 nuevamente se llevará a cabo el Desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

Las distintas celebraciones y eventos para el Día de Muertos en la Ciudad de México ya comenzaron y una de ellas, y de las más esperadas, es el Desfile.

El tradicional Desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México es uno de los eventos que se lleva a cabo a finales o principios de noviembre y reúne a miles de personas.

El evento es organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, que ya reveló el día y el recorrido exacto en que se observarán las distintas calaveras colosales y carrozas.

El Desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México se llevará a cabo el próximo sábado 1 de noviembre en las principales calles de la capital del país.

El Desfile del Día de Muertos será el sábado 1 de noviembre a las 14:00 horas. (Cuartoscuro)

El recorrido de las carrozas y demás será desde la Puerta de los Leones, en la zona del Bosque de Chapultepec, hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo declarado por las autoridades capitalinas, una vez que las personas, calaveras, carrozas y demás comiencen a desfilar por La Puerta de los Leones, se incorporarán a Paseo de la Reforma para llegar a Avenida Juárez, posteriormente cruzar por la calle 5 de Mayo para terminar en la Plaza de la Constitución.

La hora de inicio del Desfile del Día de Muertos será a las 14:00 horas, por lo que es importante que aquellos que quieran ver el espectáculo muy de frente, sean los primeros en llegar y anticipen esta hora de entrada.

Desfile Día de Muertos 2025 en la CDMX. Foto: X/@GobCDMX.

Tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como las distintas autoridades capitalinas invitaron a la población de la capital del país a asistir a este evento.

Cabe destacar que el Desfile del Día de Muertos 2025 en la Ciudad de México no solo reúne a personas de la capital del país, sino también de otros estados de la República Mexicana.

Desde la Ofrenda Monumental hasta el Desfile del Día de Muertos, ya hay actividades confirmadas para esta festividad. Crédito: Youtube/Clara Brugada Molina.

Otros eventos del Dia de Muertos en la CDMX para este 2025

El Gobierno de la Ciudad de México ya ha revelado algunos eventos, celebraciones y actividades que se llevarán a cabo por los festejos del Día de Muertos en la capital del país este 2025.

Sábado 25 de octubre: Paseo Nocturno en Bici Día de Muertos en la Ciudad de México. De las 19:00 a las 23:00 horas por todo el Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico.

Otra de las actividades será la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México, que será instalada desde este sábado 25 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

Ya hay más actividades programadas para celebrar el Día de Muertos en la CDMX este 2025. (Cuartoscuro)