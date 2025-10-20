Ofrenda Monumental Zócalo CDMX 2025: esta es la fecha en que la que será instalada por el Día de Muertos

Este 2025 nuevamente se llevará a cabo la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México. (Cuartoscuro/ Galo Cañas Rodríguez)

Como cada año, este 2025 nuevamente se llevará a cabo la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México por motivo de los festejos y celebraciones del Día de Muertos.

La noticia ya fue confirmada por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en particular por la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, así como la titular de la Secretaría de Cultura local.

Fue en la presentación del Sendero de las Almas en la alcaldía Xochimilco y la cartelera del Día de Muertos de la Ciudad de México, cuando la funcionaria capitalina dio a conocer la noticia.

Entre varios eventos como el tradicional Desfile del Día de Muertos, así como eventos culturales y musicales en referencia a esta festividad, destacó que la Mega Ofrenda en el Zócalo capitalino será instalada.

La Ofrenda Monumental forma parte de las actividades en la Ciudad de México por el Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro/ Galo Cañas Rodríguez.

El lugar donde se llevará a cabo la Ofrenda Monumental será en el Zócalo de la Ciudad de México. Cada año, esta puesta por motivo del Día de Muertos reúne a millones de personas no solo de la capital del país, sino también de diferentes partes de la República Mexicana.

Por lo tanto, la Ofrenda Monumental del Zócalo capitalino es un evento cultural importante para celebrar el Día de los Muertos y atraer a sectores turísticos de la Ciudad de México y de todo el país.

Desde la Ofrenda Monumental hasta el Desfile del Día de Muertos, ya hay actividades confirmadas para esta festividad.

¿Qué día será instalada para visitar la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México, la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la capital del país será instalada a partir del sábado 25 de octubre.

De igual manera, autoridades locales revelaron también la fecha en que será retirada la Mega Ofrenda en la Plaza de la Constitución.

La fecha que indicaron las autoridades de la Ciudad de México en que estará instalada la Ofrenda Monumental en el Zócalo capitalino será el domingo 2 de noviembre.

Esta es la fecha de la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX. Foto: Captura de pantalla (Youtube/Clara Brugada).

Por lo tanto, la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México estará en este punto de la capital del país del sábado 25 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre por los festejos del Día de Muertos.

Autoridades de la Ciudad de México destacaron que habrá figuras de cartón de más de 10 metros de altura con papel picado, olor a copal, cempasúchil vibrante.

100 artesanos colaboraron para convertir el Zócalo de la Ciudad de México en la ofrenda más grande del país.