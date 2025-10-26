México

90’s Pop Tour ‘Antro’ transforma el Auditorio Nacional en una pista de baile: revive el setlist completo

El concepto musical abrió una nueva fecha en este mismo recinto en la Ciudad de Méxcio

Este concierto se vivió este fin de semana: Foto: Especial

Miles de brazos se alzaron al mismo tiempo en el Auditorio Nacional cuando sonaron los primeros acordes del himno de 1999: “Follow the Leader”. Dentro del nuevo concepto del 90’s Pop Tour, la locura estalló: cuerpos envueltos en outfits de neón y destellos plateados hicieron temblar el piso.

Todos parecían parte de una sola coreografía: se movieron a la izquierda, a la derecha y después “poco a poco abajo”, tal como indica el tema. Nadie permaneció sentado en sus butacas durante esta melodía que no puede faltar en ninguna fiesta.

Lo novedoso fue que no se trataba de una pista grabada, sino de los integrantes del grupo S.B.S., quienes encendieron el ánimo desde el inicio.

Éste fue tan sólo uno de los momentos icónicos de un espectáculo que debutó con su nuevo concepto, “Antro”, durante el fin de semana. El show se dividió en seis bloques con un total de 50 canciones.

El evento musical tendrá lugar dos días en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México: viernes 24 y sábado 25 de noviembre. (Crédito: Facebook/ 90s Pop Tour)

¿Qué artistas fueron parte de los 90´s Pop Tour?

El concepto resultó innovador, pues sacó al Coloso de Reforma de su configuración tradicional y lo convirtió en un auténtico club nocturno. Hubo una transformación radical: los asientos de la planta baja fueron retirados para dar lugar a una inmensa pista de baile donde cientos de personas se movieron sin descanso durante tres horas.

El resto del público, desde los niveles superiores, se sumó a la euforia en una sincronía luminosa mientras disfrutaba de las presentaciones de:

  • JNS
  • Kabah
  • Ari Borovoy
  • Érika Zaba
  • Kalimba
  • M’Balia
  • Magneto
  • Erik Rubín
  • Mercurio
  • The Sacados
  • Caló
  • S.B.S.

“¡Auditorio Nacional, bienvenidos al 90’s Pop Tour Antro!”, gritaron los artistas tras interpretar ‘Tus besos’. La respuesta fue inmediata: una ovación que sonó como un rugido colectivo.

Lo que evitó la monotonía y las pausas típicas fue el motor rítmico de la noche: las hermanas LeTwins, quienes además de fungir como teloneras, mezclaron música en vivo durante todo el espectáculo. Conectaron cada segmento y transformaron los intermedios en mini raves con beats actuales y sonidos noventeros.

El público fue parte esencial del show, envuelto en un arcoíris de luces y destellos. Había atuendos brillantes, diademas de colores, pulseras que resplandecían en la oscuridad y prendas fluorescentes. Con vasos de cerveza en mano, todos cantaban a todo pulmón.

El show tendrá una nueva fecha: Foto: redes sociales

De la pista al cabaret eléctrico

En el segundo bloque, la energía cambió. El escenario adoptó una atmósfera más sensual, cercana al cabaret o burlesque. Las luces se atenuaron y las integrantes de JNS tomaron el protagonismo con temas como ‘Enferma de amor’ y ‘Vuela más alto’.

“¡Vamos a bailar toda la noche!”, exclamaron, una promesa que cumplieron a cabalidad.

La producción fue un viaje sensorial. Los juegos de luces creaban coreografías visuales con destellos que cambiaban de color al ritmo de los sintetizadores, acompañados por múltiples cambios de vestuario. Los clásicos noventeros fueron reinventados mediante mashups que los fusionaron con melodías contemporáneas, dándoles un toque fresco y vigente.

El concierto presentó su show de "Antro". Crédito: redes sociales

Del recuerdo al presente

El 90’s Pop Tour nació el 31 de marzo de 2017 en la Arena Ciudad de México y pronto se convirtió en un punto de encuentro para quienes crecieron con esa música. Tras numerosas presentaciones, el grupo se despidió del recinto el 21 de marzo del presente año, aunque la historia no terminó ahí.

Después de un show especial en el Estadio GNP, el tour llegó por primera vez al Auditorio Nacional el pasado 24 de octubre con una idea distinta: llevar la nostalgia noventera a un formato de antro. Y funcionó.

El primer concierto fue el viernes, el segundo el sábado, y ya se confirmó una tercera fecha para el próximo 14 de marzo, en el mismo escenario.

Este show abrió una nueva fecha: Foto: Especial

Lista de canciones completas de los 90s Pop Tour:

Bloque uno

  1. ‘Tus besos’.
  2. ‘Suena tremendo’.
  3. ‘Entre azul y buenas noches’.
  4. ‘Casi al final’.
  5. ‘No es obsesión’.
  6. ‘Sabes mi número’.
  7. ‘A la puerta de la escuela’.
  8. ‘Cuando mueres por alguien’.
  9. ‘El cubo’.

Bloque dos

  1. ‘Enferma de amor’, ‘Pepe’.
  2. ‘Vuela más alto’.
  3. ‘40 grados’.
  4. ‘Dame amor’
  5. ‘Ponte atento’.
  6. ‘Vive’.
  7. ‘Ritmo de la noche’.
  8. ‘Para siempre’.

Bloque tres

  1. ‘Colegiala’.
  2. ‘Más de lo que te imaginas’.
  3. ‘Chicas chic’.
  4. ‘Un pie tras otro pie’.
  5. ‘Capitan’.
  6. ‘Estoy por el / tal vez’.
  7. ‘Bikini a lunares’.
  8. ‘Follow the leader’.
El cantante fue parte de este concierto: Foto: redes sociales

Bloque cuatro

  1. ‘Al pasar’.
  2. ‘Dime que me amas’.
  3. ‘Princesa tibetana’.
  4. ‘Pensando en esa chica’.
  5. ‘Malherido’.
  6. ‘Shabadabada’.
  7. ‘Formas de amor’.
  8. ‘Candela’.
  9. ‘Te necesito’, ‘Estaré’.

Bloque cinco

  1. ‘Explota corazón’.
  2. ‘Amame hasta con los dientes’.
  3. ‘La vida que va’.
  4. ‘Solo vivo para ti’.
  5. ‘Mirame a los ojos’.
  6. ‘Cambiando el destino’.
  7. ‘Te quiero tanto’.
  8. ‘Muriendo lento’.

Bloque seis

  1. ‘Enloqueceme’.
  2. ‘La calle de las sirenas’.
  3. ‘Con todos menos conmigo’.
  4. ‘Enamoradisimo’.
  5. ‘Vuela vuela’.
  6. ‘No puedo más’.
  7. ‘Me pongo mis jeans’.
  8. ‘Antro’.
El concierto será en el Auditorio Nacional con ya tres fechas confirmadas. Crédito: Instagram/@boboproducciones

