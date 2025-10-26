¿Qué nuevos juegos habrá en ‘Me Caigo de Risa’ temporada 11? Fecha de estreno, nuevo elenco y todo lo que debes saber

La nueva temporada está por estrenarse: Foto: Especial

El caos más divertido de la televisión regresa con una nueva etapa. “Me Caigo de Risa” estrena su temporada número 11 por Canal 5 y llega con muchas novedades. Eduardo Suárez, productor del programa, lo explicó claro.

“Desarrollamos más de 20 juegos y dinámicas nuevas. Además, se integran cuatro nuevas hermanas disfuncionales”.

A lo largo de los años, el programa se ha convertido en un espacio donde la improvisación es lo más importante. No hay libreto, solo energía y ocurrencias. Antes de grabar, los integrantes hacen ejercicios para activar cuerpo y mente. Todo lo que pasa en el foro se queda al aire: si alguien se cae, se equivoca o se le rompe el pantalón, el público lo ve.

¿Quiénes se integran al elenco de Me caigo de risa?

Faisy, el conductor del programa, dio la bienvenida a las nuevas integrantes:

Caro Vélez.

Ale Rodríguez.

Melissa Hallivis.

Adriana Montes de Oca.

Ellas se unen a Mariazel, Ricardo Fastlicht, Ricardo Margaleff, Mau Nieto, Jessica Segura, Yurem, Gaby Platas, José Manuel Lechuga, José Luis Rodríguez “El Guana”, Armando Hernández, Ari Albarrán, Isaac Salame y Poncho Borbolla.

El proceso para elegirlas fue muy cuidado. “Recibimos más de 30 aspirantes, hicimos un taller de tres días y elegimos a cuatro que encajaron perfecto con la familia disfuncional”, contó Suárez.

El productor también recordó que el programa no busca competir, sino convivir: “Aquí uno hace brillar al otro. Buscamos gente que sume, sin ego y con energía positiva”.

Según Faisy, las nuevas integrantes se adaptaron rápido. “Llevamos grabados 20 programas y parece que han estado desde la primera temporada”, dijo.

Las ausencias y los nuevos caminos

Sobre la salida de Michelle Rodríguez y Regina Blandón, Suárez aclaró que ambas tenían proyectos personales y profesionales que les impidieron participar. “Me Caigo de Risa siempre ha sido un semillero: muchos de nuestros integrantes hoy tienen mucho trabajo gracias a su paso por el programa”, explicó el productor.

El programa lleva 11 años al aire. Crédito: Me caigo de risa

¿Qué nuevos juegos habrá en Me caigo de risa?

La temporada 11 trae muchas dinámicas nuevas. En Por mis huesos, los participantes deben hablar sin usar palabras con una letra prohibida. Si se equivocan, reciben un “huesazo”. En Son ideotas, improvisan una historia mientras un grupo de beatboxers hace los efectos de sonido.

En No desentones, el elenco deberá imitar sonidos sin reír. Pónchame ésta pondrá a prueba su atención mientras Faisy les lee un cuento con colores escondidos en el texto. Y Talk Show será uno de los más divertidos: tres integrantes se convierten en un solo personaje y responden juntos a las preguntas del conductor, palabra por palabra.

Faisy es el conductor estelar en "Me caigo de risa" (Foto: Instagram/@faisirrito)

Invitados especiales y más diversión

En esta nueva etapa también habrá invitados especiales como Kalimba, Cristián de la Fuente, Gaby Rivero, Nicola Porcella, Emmanuel Palomares, Wendy Guevara, Chuponcito, Michelle Vieth, Mario Bezares y Sylvia Pasquel, entre otros. Todos se unirán al caos de la Familia Disfuncional para poner a prueba su ingenio y su sentido del humor.

Con 40 programas nuevos, juegos diferentes y el mismo espíritu de siempre, “Me Caigo de Risa” sigue siendo uno de los espacios más frescos y espontáneos de la televisión mexicana. La nueva temporada, producida por Eduardo Suárez, Virginia Ramírez y Yahir Vega, se estrena el 27 de octubre a las 19:30 horas por Canal 5.

Risas, improvisación y momentos inesperados: la fórmula que nunca falla regresa más viva que nunca.

