‘Los Hilos del Pasado’ con Yadhira Carrillo: fecha de estreno, elenco y horario de la nueva versión de ‘El Privilegio de Amar’

Después de casi 17 años fuera de los foros, Yadhira Carrillo vuelve a la pantalla chica como protagonista de Los Hilos del Pasado, la nueva versión de la telenovela El privilegio de amar, una historia que marcó a toda una generación.

La producción, realizada por José Alberto “El Güero” Castro, estrenará sus primeros capítulos en televisión abierta el 27 de octubre a las 21:30 horas por Las Estrellas, ocupando el horario de Amanecer. En ViX, los primeros episodios ya están disponibles y cada viernes se estrenan nuevos capítulos.

¿De qué se trata ‘Los Hilos del Pasado’?

En esta nueva versión, Carrillo interpreta a Carolina, una reconocida diseñadora de modas que vive un matrimonio aparentemente feliz con Manuel (Eduardo Santamarina), un productor musical de gran éxito. Pero su vida cambia cuando conoce a Cristina (Bárbara López), una joven que despierta en ella sentimientos contradictorios, sobre todo cuando se enamora de Carlos (Emmanuel Palomares), el hijastro de Carolina.

Lo que nadie imagina es que Cristina es en realidad la hija que Carolina se vio obligada a abandonar hace 20 años, tras los abusos de Doña Luisa (Azela Robinson), quien se opuso a que su hijo Salvador (David Zepeda) dejara el sacerdocio al enterarse del embarazo.

La trama gira en torno a los secretos del pasado, los errores que marcan la vida y las segundas oportunidades que ofrece el amor. Carolina deberá enfrentar su historia y tratar de recuperar a la hija que el destino le arrebató.

¿Cuál es el elenco de Los Hilos del Pasado?

Los Hilos del Pasado se grabó principalmente en México, pero también contó con escenarios internacionales en Miami, Milán y el Lago de Como, lo que da un toque visual distinto a la telenovela.

El elenco lo completan Laura Flores, Natasha Dupeyrón, Luz María Aguilar, Mark Tacher, Sergio Goyri y Rafael Inclán, entre otros actores reconocidos que dan fuerza a esta producción.

Más que un simple remake, Los Hilos del Pasado busca conectar a los nuevos públicos con una historia que mezcla emociones intensas, reencuentros y amores imposibles. Una historia clásica con un toque moderno que promete conquistar tanto a quienes recuerdan la versión original como a una nueva generación de espectadores.

La fecha de estreno de esta producción será el próximo 27 de octubre a las 21:30 horas por el canal: Las Estrellas y también estará disponible también en la plataforma de streaming ViX.

