Cómo preparar un jugo de calabaza que ayuda a mantener una buena digestión

Jugo de calabaza, una bebida natural y nutritiva con sabor suave y propiedades beneficiosas para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los alimentos que mejor representa al otoño es la calabaza, pues su presencia destaca en postres, bebidas y hasta en la decoración de la temporada. Pero más allá de las preparaciones clásicas, también existen una formaa sencillas, fresca y nutritiva de disfrutar dicho ingrediente, se trata del jugo de calabaza.

Es perfecto para recibir el otoño con un “shot” de vitaminas, color y sabor; además, es ideal para disfrutar en el desayuno, como snack o como postre, pues es una opción ligera para todos, ideal hasta para las mañanas ajetreadas o los días en que se busca recargar energías de forma natural.

Propiedades de la calabaza, el ingrediente del otoño

La calabaza ha conquistado cocinas en todo el mundo como el verdadero ícono otoñal gracias a su versatilidad para estar presente en las recetas más creativas.

Sin embargo, en los jugos también brilla por sus beneficios nutricionales: es baja en calorías (apenas 50 por taza), es fuente de fibra y proteínas, y ofrece un arcoíris de vitaminas (B1, B2, B6, C, E) y minerales como potasio, calcio, magnesio y hierro.

Consumir su pulpa en jugos ayuda a la digestión, es laxante suave, combate el colesterol y favorece un corazón sano.

Cómo preparar el jugo de calabaza que mejora la digestión

Ingredientes:

200 ml de agua de coco 125 gr de pulpa de calabaza cocida El jugo de medio limón amarillo

Preparación:

Paso 1. Coloca la pulpa de calabaza cocida en el vaso de la licuadora.

Paso 2. Añade el agua de coco y el jugo de medio limón amarillo.

Paso 3. Licúa durante 1 o 2 minutos hasta que la mezcla sea homogénea.

Paso 4. Sirve frío o con hielo, dependiendo el gusto.

Esta receta permite celebran el otoño permitiendo disfrutar del sabor y los nutrientes de la calabaza en versiones prácticas y sabrosas, pues el jugo es apto para quienes buscan hidratarse y alimentarse ligero.

Por qué es importante consumir calabaza en otoño

Consumir calabaza en otoño no solo es una tradición que conecta con la cultura y los sabores de la estación, sino que también tiene razones nutricionales y prácticas muy importantes.

La calabaza está en su mejor momento durante el otoño, lo cual significa que se puede conseguir más fresca, sabrosa y a mejor precio en los mercados locales y ferias de productores.

Aprovechar los productos de temporada, como la calabaza, favorece una alimentación más natural, sostenible y rica en nutrientes, ya que las verduras recién cosechadas conservan todo su potencial vitamínico y mineral.