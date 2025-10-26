México

Cómo preparar un jugo de calabaza que ayuda a mantener una buena digestión

Aprovechar la calabaza fresca durante su temporada permite obtener más vitaminas, minerales y fibra

Por Jazmín González

Guardar
Jugo de calabaza, una bebida
Jugo de calabaza, una bebida natural y nutritiva con sabor suave y propiedades beneficiosas para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los alimentos que mejor representa al otoño es la calabaza, pues su presencia destaca en postres, bebidas y hasta en la decoración de la temporada. Pero más allá de las preparaciones clásicas, también existen una formaa sencillas, fresca y nutritiva de disfrutar dicho ingrediente, se trata del jugo de calabaza.

Es perfecto para recibir el otoño con un “shot” de vitaminas, color y sabor; además, es ideal para disfrutar en el desayuno, como snack o como postre, pues es una opción ligera para todos, ideal hasta para las mañanas ajetreadas o los días en que se busca recargar energías de forma natural.

Jugo de calabaza, una bebida
Jugo de calabaza, una bebida natural y nutritiva con sabor suave y propiedades beneficiosas para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades de la calabaza, el ingrediente del otoño

La calabaza ha conquistado cocinas en todo el mundo como el verdadero ícono otoñal gracias a su versatilidad para estar presente en las recetas más creativas.

Sin embargo, en los jugos también brilla por sus beneficios nutricionales: es baja en calorías (apenas 50 por taza), es fuente de fibra y proteínas, y ofrece un arcoíris de vitaminas (B1, B2, B6, C, E) y minerales como potasio, calcio, magnesio y hierro.

Consumir su pulpa en jugos ayuda a la digestión, es laxante suave, combate el colesterol y favorece un corazón sano.

Jugo de calabaza, una bebida
Jugo de calabaza, una bebida natural y nutritiva con sabor suave y propiedades beneficiosas para la salud.

Cómo preparar el jugo de calabaza que mejora la digestión

Ingredientes:

  1. 200 ml de agua de coco
  2. 125 gr de pulpa de calabaza cocida
  3. El jugo de medio limón amarillo

Preparación:

Paso 1. Coloca la pulpa de calabaza cocida en el vaso de la licuadora.

Paso 2. Añade el agua de coco y el jugo de medio limón amarillo.

Paso 3. Licúa durante 1 o 2 minutos hasta que la mezcla sea homogénea.

Paso 4. Sirve frío o con hielo, dependiendo el gusto.

Esta receta permite celebran el otoño permitiendo disfrutar del sabor y los nutrientes de la calabaza en versiones prácticas y sabrosas, pues el jugo es apto para quienes buscan hidratarse y alimentarse ligero.

Por qué es importante consumir calabaza en otoño

Consumir calabaza en otoño no solo es una tradición que conecta con la cultura y los sabores de la estación, sino que también tiene razones nutricionales y prácticas muy importantes.

La calabaza está en su mejor momento durante el otoño, lo cual significa que se puede conseguir más fresca, sabrosa y a mejor precio en los mercados locales y ferias de productores.

Jugo de calabaza, una bebida
Jugo de calabaza, una bebida natural y nutritiva con sabor suave y propiedades beneficiosas para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar los productos de temporada, como la calabaza, favorece una alimentación más natural, sostenible y rica en nutrientes, ya que las verduras recién cosechadas conservan todo su potencial vitamínico y mineral.

Temas Relacionados

CalabazaJugo de calabazaReceta saludableOtoñoVitaminasMineralesNutriciónBienestarSaludmexico-noticias

Más Noticias

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris del 25 de octubre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: todos los resultados ganadores

Fuerzas armadas y estatales desmantelan en Zacatecas narcolaboratorio

El secretario general de gobierno de Zacatecas dio a conocer que el operativo fue encabezado por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata

Fuerzas armadas y estatales desmantelan

¿Cómo preparar un atole con sabor a pan de muerto fácil y rápido?

Cremoso, aromático y listo en minutos: este clásico otoñal conquista con su toque nostálgico y textura reconfortante

¿Cómo preparar un atole con

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

El cubano volverá a subirse a los cuadriláteros tras haber perdido su cinturón mundial de la FIB ante el tapatío

William Scull ya tiene rival

Clima en Monterrey: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Monterrey: pronóstico de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas armadas y estatales desmantelan

Fuerzas armadas y estatales desmantelan en Zacatecas narcolaboratorio

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

Marinos serán capacitados por Fuerzas Especiales de EEUU tras concluir curso de entrenamiento básico

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

ENTRETENIMIENTO

Profeco identifica irregularidades en sucursales

Profeco identifica irregularidades en sucursales de Gameplanet

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Paul Stanley sufre aparatoso accidente durante el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la Plaza de Toros México

El extraño mundo de Jack triunfa en Disney+ México con la llegada de Halloween

Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

DEPORTES

William Scull ya tiene rival

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Rodolfo Rotondi confiesa lo que le ha fallado a Cruz Azul para ser campeón de liga: “Nos han faltado detalles”

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano

La Parka y Mr. Iguana caen en su lucha de Halloween Havoc de la WWE