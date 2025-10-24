México

¿Tienes escaleras en casa o en la oficina? Estás a un paso de mejorar tu salud sin gimnasio

Fortalece piernas, mejora circulación y quema calorías con un hábito diario que puedes aprovechar sin esfuerzo extra

Por Gerardo Lezama

Subir escaleras fortalece piernas, glúteos
Subir escaleras fortalece piernas, glúteos y abdomen, mejorando la salud cardiovascular y la calidad de vida.

Incorporar actividad física a la rutina diaria no siempre requiere tiempo extra ni equipamiento especializado ya que el solo subir escaleras, considerada una acción tan común como desplazarse entre pisos, puede convertirse en un ejercicio completo que beneficia la salud cardiovascular, fortalece la musculatura y mejora la calidad de vida.

Este hábito cotidiano activa principalmente los músculos de las piernas, glúteos y abdomen, generando un estímulo similar al de entrenamientos funcionales, sin darnos cuenta de ello.

Al realizarse en contra de la gravedad, exige mayor esfuerzo que caminar en plano, lo que se traduce en un aumento del ritmo cardíaco y un gasto calórico significativo.

Estudios han demostrado que subir escaleras durante unos minutos al día puede contribuir a cumplir con las recomendaciones de actividad física moderada que establece la Organización Mundial de la Salud.

Subir escaleras favorece la circulación
Subir escaleras favorece la circulación sanguínea, estimula el sistema linfático y contribuye a regular el colesterol.

Además de mejorar la resistencia aeróbica, este ejercicio fortalece la parte inferior del cuerpo, lo que ayuda a prevenir caídas y mejora el equilibrio, especialmente en adultos mayores. También se ha asociado con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes tipo 2.

Desde el punto de vista metabólico, subir escaleras favorece la circulación sanguínea, estimula el sistema linfático y puede contribuir a la regulación del colesterol. A nivel mental, realizar esta actividad con regularidad puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y aumentar la sensación de energía, gracias a la liberación de endorfinas.

Para aprovechar sus beneficios, se recomienda evitar el uso del elevador en trayectos cortos, subir escaleras en bloques de dos o tres minutos varias veces al día, y mantener una postura erguida durante el ascenso. Es importante usar calzado adecuado y prestar atención a señales de fatiga o dolor articular.

Subir escaleras es una alternativa
Subir escaleras es una alternativa gratuita, accesible y adaptable a distintos niveles de condición física para mejorar la salud integral.

Aunque es una actividad accesible, no todas las personas deberían realizarla sin supervisión médica. Quienes padecen problemas articulares severos, lesiones en rodillas o caderas, hipertensión no controlada o condiciones cardíacas específicas deben consultar con un especialista antes de incorporarla a su rutina. En estos casos, el esfuerzo puede representar un riesgo si no se adapta a las capacidades individuales.

Subir escaleras no solo es gratuito y disponible en casi cualquier entorno, sino que también se adapta a distintos niveles de condición física.

En tiempos donde la falta de tiempo y recursos limita el acceso al ejercicio formal, esta práctica representa una alternativa eficiente, segura y científicamente respaldada para mejorar la salud integral sin modificar la rutina diaria.

