Pay de crema de limón, un postre ideal para acompañar con vino blanco o café

La elaboración de este pay se ha popularizado por su sencilla preparación e ingredientes básicos

Por Raíl A. González

La preparación de este postre
La preparación de este postre es una bastante sencilla y se puede consumir en cualquier momento del día. Crédito: Facebook/Buenazo

En tiempos recientes, el pay de crema de limón se ha consolidado como uno de los postres más consumidos en los hogares mexicanos, producto de la gran sencillez y frescura que aporta en cualquier ocasión.

Este clásico que suele acompañar celebraciones familiares o cualquier momento cotidiano del día, destaca por su sabor inconfundible y su sencilla preparación.

¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar este pay de limón?

La elaboración de este exquisito postre requiere ingredientes accesibles y de uso común en la cocina mexicana. La lista incluye:

  • 12 cucharadas de mantequilla sin sal
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 taza de azúcar glass
  • 1 pizca de sal
  • 4 limones amarillos a temperatura ambiente
  • 4 huevos
  • Galleta de vainilla molida

En cuanto a los utensilios, bastará con una licuadora, un colador, un molde con aro exterior desmontable y dos tazones. El proceso se inicia precalentando el horno a 325°.

Pasos para preparar el pay de limón

Paso 1: En uno de los tazones, se resuelven los huevos, el extracto de vainilla, mantequilla, azúcar y sal, hasta que todo esté perfectamente combinado.

Paso 2: Proseguimos colocando las galletas molidas en el molde con aro exterior desmontable de 9 pulgadas, y presionamos la mezcla en el fondo y hacia los lados.

Paso 3: Se hornea durante 8 minutos y se deja enfriar por 10 o, por defecto, hasta que alcance una temperatura ambiente.

Paso 4: Para nuestra base cremosa tendremos que colar el jugo de limón, asegurando que no queden semillas, que a continuación se mezclará en la licuadora junto con la leche condensada y la leche evaporada. Esta acción será realizado hasta obtener una pasta suficientemente homogénea que colocaremos dentro del tazón.

Paso 5: Posterior a ello, aumentaremos la temperatura del horno a 350°F, vertiremos el relleno dentro del molde y horneamos 10 minutos. Removemos del horno y dejamos que se enfríe durante 30 minutos.

Paso 6: En el otro tazón, combinamos el azúcar glass con la porción de crema. Tapamos y refrigeramos por otras 3 horas.

Paso 7: Incorporamos el pay uniformemente con la crema endulzada y para decorar añadimos ralladura de limón y canela.

Es de esta manera en que se elabora este versátil postre casero, frecuentemente presente en los menús de diversas cafeterías, que puede ser acompañado con facilidad por diversos tipos de bebida y demás opciones especializadas en productos de repostería.

