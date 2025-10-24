Pay de crema de limón, un postre ideal para acompañar con vino blanco o café

La preparación de este postre es una bastante sencilla y se puede consumir en cualquier momento del día. Crédito: Facebook/Buenazo

En tiempos recientes, el pay de crema de limón se ha consolidado como uno de los postres más consumidos en los hogares mexicanos, producto de la gran sencillez y frescura que aporta en cualquier ocasión.

Este clásico que suele acompañar celebraciones familiares o cualquier momento cotidiano del día, destaca por su sabor inconfundible y su sencilla preparación.

¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar este pay de limón?

La elaboración de este exquisito postre requiere ingredientes accesibles y de uso común en la cocina mexicana. La lista incluye:

12 cucharadas de mantequilla sin sal

1/2 taza de azúcar

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

1 taza de azúcar glass

1 pizca de sal

4 limones amarillos a temperatura ambiente

4 huevos

Galleta de vainilla molida

En cuanto a los utensilios, bastará con una licuadora, un colador, un molde con aro exterior desmontable y dos tazones. El proceso se inicia precalentando el horno a 325°.

Preparar Pay de Limón

Pasos para preparar el pay de limón

Paso 1: En uno de los tazones, se resuelven los huevos, el extracto de vainilla, mantequilla, azúcar y sal, hasta que todo esté perfectamente combinado.

Paso 2: Proseguimos colocando las galletas molidas en el molde con aro exterior desmontable de 9 pulgadas, y presionamos la mezcla en el fondo y hacia los lados.

Paso 3: Se hornea durante 8 minutos y se deja enfriar por 10 o, por defecto, hasta que alcance una temperatura ambiente.

Paso 4: Para nuestra base cremosa tendremos que colar el jugo de limón, asegurando que no queden semillas, que a continuación se mezclará en la licuadora junto con la leche condensada y la leche evaporada. Esta acción será realizado hasta obtener una pasta suficientemente homogénea que colocaremos dentro del tazón.

Paso 5: Posterior a ello, aumentaremos la temperatura del horno a 350°F, vertiremos el relleno dentro del molde y horneamos 10 minutos. Removemos del horno y dejamos que se enfríe durante 30 minutos.

Paso 6: En el otro tazón, combinamos el azúcar glass con la porción de crema. Tapamos y refrigeramos por otras 3 horas.

Paso 7: Incorporamos el pay uniformemente con la crema endulzada y para decorar añadimos ralladura de limón y canela.

Degustación de pay de limón

Es de esta manera en que se elabora este versátil postre casero, frecuentemente presente en los menús de diversas cafeterías, que puede ser acompañado con facilidad por diversos tipos de bebida y demás opciones especializadas en productos de repostería.