Cómo preparar un pay de limón con galletas: una receta fácil, rápida y sin horno

Este postre es sencillo de hacer y es ideal para una reunión de último minuto

Por Ignacio Izquierdo

Postre carlota de limón, con
Postre carlota de limón, con capas de galletas María y crema cítrica, servido frío en rebanada. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un postre casero en poco tiempo es posible con alternativas que requieren pocos ingredientes y técnicas sencillas. Entre las opciones más populares se encuentra el pay de limón con galletas, una receta que evita el uso del horno y se adapta a todo tipo de cocinas.

El pay de limón destaca en reuniones familiares y ocasiones especiales tanto por su sabor como por la facilidad de preparación. La combinación de galletas y crema de limón ofrece un resultado suave y refrescante que se puede lograr en minutos. Esta receta se adapta para distintas porciones, según el tamaño del molde o la cantidad de invitados.

Pay de limón sencillo: la receta


Postre carlota de limón, con capas de galletas María y crema cítrica, servido frío en rebanada. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 200 gramos de galletas tipo María (pueden emplearse galletas de vainilla)
  • 90 gramos de mantequilla derretida
  • 1 lata de leche condensada (aproximadamente 387 gramos)
  • 1 lata de leche evaporada (aproximadamente 360 mililitros)
  • 120 mililitros de jugo de limón fresco
  • Ralladura de limón al gusto (opcional)

Procedimiento:


Postre carlota de limón, con capas de galletas María y crema cítrica, servido frío en rebanada. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Triturar las galletas. Colocar las galletas en una bolsa hermética y aplastarlas con un rodillo o utilizar un procesador de alimentos hasta que se obtenga una textura de polvo.
  2. Mezclar las galletas trituradas con la mantequilla derretida hasta lograr una mezcla homogénea que permita compactarse.
  3. Forrar el fondo de un molde (puede ser redondo, rectangular o individual) con la mezcla de galleta y mantequilla. Presionar para que quede una base uniforme y compacta.
  4. Refrigerar la base durante 15 minutos para que adquiera mayor firmeza.
  5. Mezclar la leche condensada, la leche evaporada y el jugo de limón en un recipiente aparte. Batir hasta integrar todos los ingredientes y que la mezcla adquiera una textura cremosa.
  6. Verter la mezcla de limón sobre la base de galleta y distribuir de forma pareja.
  7. Opcional: añadir ralladura de limón en la superficie para aportar aroma y un toque decorativo.
  8. Cubrir el molde con papel film y llevar al refrigerador por un mínimo de dos horas. De esta forma, el relleno adquirirá firmeza sin necesidad de horneado.
  9. Desmoldar y servir frío. Se recomienda cortar en porciones justo antes de servir para mantener la textura del postre.

El pay de limón con galletas ofrece una alternativa práctica para quienes buscan un postre sencillo, accesible y sin horno. Su sabor y textura lo convierten en una opción recurrente para celebraciones y reuniones.

Temas Relacionados

PayLimónPostreLeche condensadagalletasGastronomíamexico-noticiasmexico-recetas

