Critican a Julión Álvarez por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco; él celebra su amor

El intérprete de ‘Adiós Amor’ ofreció un concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre

Por Adriana Castillo

(TikTok: @palenquefiestasoct)
(TikTok: @palenquefiestasoct)

Christian Nodal ofreció un concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre y contó con dos invitados de honor: Ángela Aguilar y Julión Álvarez.

Durante el show, el intérprete de Botella tras botella cantó con sus invitados por separado, pero ya entrados en calor, cantaron todos juntos.

La inesperada colaboración se viralizó en redes sociales; mientras algunos internautas aplaudieron las interpretaciones, otros criticaron a Julión Álvarez por cantar con el polémico matrimonio.

El cantante se presentó en las Fiestas de Octubre este 2025 TikTok: @palenquefiestasoct
  • “No, Julión, tú no.”
  • “Adiós Julión.”
  • "Julión, no te dejaré de amar, nomas no lo vuelvas a hacer, plis."
  • “Única cosa que repruebo de Julión.”
  • “Hay que etiquetar a la esposa de Julión para que esté lista.”
  • “No me hagas odiarte, Julión.”
  • “Julión, voy a hacer como que no vi esto.”

Hasta el momento, el intérprete de Te hubieras ido antes no se ha pronunciado al respecto.

El matrimonio complació a sus fans en las Fiestas de Octubre TikTok: @fila.zero.gdl

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprenden con apasionado beso en las Fiestas de Octubre

La colaboración de los cantantes de regional mexicano no fue lo único que se viralizó, pues también dio mucho de qué hablar el apasionado beso de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Esto ocurrió cuando Julión Álvarez y Ángela Aguilar se estaban poniendo de acuerdo en qué canción interpretarían juntos.

El público comenzó a pedir “Beso, beso”. Julión los escuchó y apoyó la noción.

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

Christian Nodal decidió complacer a su público, tomó a su esposa de la cara y le plantó un beso.

Julión Álvarez no ocultó la emoción que sintió y aplaudió el gesto romántico de la pareja.

Cabe mencionar que los esposos no suelen hacer demostraciones de amor en público, incluso en los últimos meses han evitado cantar juntos. Esto debido a las críticas que reciben constantemente por sus colaboraciones.

Una parte del cuerpo estudiantil lanzó gritos en contra de la cantante durante el show TikTok: @yisus_188

Un ejemplo de esta situación ocurrió a finales de septiembre en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cuando miembros del cuerpo estudiantil abuchearon a Ángela Aguilar.

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”, dijo Nodal.

Tras lo sucedido, algunos asistentes se percataron que la cantante se encontraba tras bambalinas y señalaron que posiblemente escuchó los gritos que el público lanzó en su contra.

Las imágenes de Ángela Aguilar dividieron opiniones en redes sociales; mientras algunos se pusieron de lado de quienes la abuchearon, otros lamentaron que ella hubiera podido escuchar.

