Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos; Kunno asegura que la razón ‘va a sorprender mucho’

(IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)

Kunno, amigo íntimo de Ángela Aguilar y Christian Nodal, reaccionó a la cancelación de seis conciertos que la intérprete de regional mexicano tenía programados en Estados Unidos este 2025.

El influencer no compartió detalles, pero aseguró que existe una poderosa razón detrás de la decisión que habría tomado la cantante.

“Es algo que les voy a contar más adelante, sé la razón. Es algo interesante que sé que los va a sorprender mucho”, comentó en la alfombra de los Premios Eliot.

(Captura: Ticketmaster)

La declaración del creador de contenido sorprendió a los reporteros, quienes no dudaron en cuestionarlo sobre si la cancelación estaría relacionada con un supuesto embarazo.

Y es que en las últimas semanas han corrido rumores sobre que la cantante podría estar en la dulce espera de un bebé. Sin embargo, ni ella ni su esposo han confirmado o desmentido las especulaciones.

Kunno tampoco lo hizo pese a la insistencia de los corresponsales, solo pidió tener paciencia: “Espérense”.

(Captura de pantalla @billboardlatin)

Ángela Aguilar cancela conciertos de ‘Libre Corazón’ en Estados Unidos

La intérprete de regional mexicano canceló seis conciertos de los 18 que programó en diferentes recintos de Estados Unidos como parte de su gira Libre Corazón.

Hasta el momento, se desconoce por qué la cantante tomó esta decisión, sin embargo, se especula que se habría visto obligada a hacerlo por supuesta baja venta de boletos.

Fechas canceladas

24 de octubre: Ritz Theatre, Nueva Jersey.

26 de octubre: The Santander Performing Arts Center, Reading, Pensilvania.

1 de noviembre: Old National Centre, Indianapolis.

2 de noviembre: The Auditorium, Chicago.

14 noviembre: Martin Marietta Center for the Performing Arts, Carolina del Norte.

23 de noviembre: Paramount Theatre, Denver

(IG: @angela_aguilar_)

Cabe recordar que Ángela Aguilar prometió donar parte de sus ganancias a comunidades de migrantes en Estados Unidos a raíz de las reformas propuestas por el presidente Donald Trump.

“Como mexico-americana, no puedo ignorar lo que pasa a mi alrededor. Por eso, una parte de las ganancias de estas 17 fechas será destinada a apoyar a comunidades migrantes en Estados Unidos que enfrentan injusticias todos los días. Gracias por su paciencia, por su cariño, y por dejarme crecer. Estoy lista para verlos y cantarles con todo lo que soy”, añadió.

(IG: @angela_aguilar_)

Fechas de Libre Corazón en Estados Unidos

La cantante mantiene en pie 12 de las 18 fechas que anunció:

6 de noviembre - Dallas

7 de noviembre - San Antonio

8 de noviembre - Houston

9 de noviembre - Oklahoma

15 de noviembre - Atlanta

16 de noviembre - Charlotte

20 de noviembre - Tucson

21 de noviembre - El Paso

06 de diciembre - San José

07 de diciembre - Bakersfield

12 de diciembre - San Diego

13 de diciembre - Las Vegas