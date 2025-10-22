El es César, el hombre ‘guapo’ que cautivó a Belinda en pleno concierto en Jalisco

(IG: @elpinchecesar_)

César Echeverría, un aparente modelo oriundo de Guadalajara, causó sensación en redes sociales luego de que Belinda lo llamó guapo en un concierto que ofreció en Jalisco como parte de las Fiestas de Octubre.

Fue el pasado 19 de octubre cuando la estrella pop se presentó en el foro principal. Durante el show, protagonizó dos momentos que se viralizaron en redes sociales: lloró con Luz sin gravedad y le pidió una foto a un fan.

La cantante se viralizó tras pedirle la foto a uno de sus fans en Jalisco. (TikTok: @laurisgarzag)

“Con el guapo, con el guapo, acércame al guapo, quiero una foto con el guapo”, dijo Belinda emocionada y él aceptó gustoso.

Hasta el momento, se desconoce mucha información sobre César Echeverría, solo se sabe que tiene una cuenta en Instagram con 9 mil seguidores.

En este espacio suele compartir foto de sus viajes lugares emblemáticos alrededor del mundo, así como algunas tomadas en aparentes sesiones fotografías, por lo que se especula que es modelo.

(IG: @elpinchecesar_)

De hecho, en ese espacio compartió la selfie que se tomó con Belinda e hizo una promesa: “Prometo ser un buen migajero”.

Tanto esa publicación como otras se inundaron con halagos de fanáticas de la cantante tras el video viral.

"Hasta donde me trajo el chisme que vi en TikToK pero si está guapo."

"Ya cambiante el nombre de usuario a #elguapo."

"Te voy a seguir para ver la continuación de su historia de amor."

“Los de seguridad buscando un guapo parecido a Nodal o Lupillo, mayor sorpresa, este si está guapo."

(Captura de pantalla)

Belinda no ha compartido información al respecto, por lo que se desconoce si buscó contactar a César Echeverría tras su encuentro en el concierto.

Belinda revela por qué lloró en las Fiestas de Octubre

Los videos de la cantante llorando en plena interpretación de Luz sin gravedad desataron rumores en redes sociales. Y es que días antes trascendió que denunció a Lupillo Rivera por presunta violencia mediática y digital y él la contrademandó por presunta falsedad de declaraciones.

(IG: @belindapop)

Debido al escándalo que se desató, Belinda publicó el siguiente mensaje en sus historias de Instagram para aclarar por qué no pudo contener sus emociones y rompió en llanto:

“Ayer lloré en el concierto porque estaba demasiado feliz y agradecida de recibir tanto amor y cariño en ese momento, ver los celulares y todos cantando Luz sin gravedad me llenó el corazón... sentir esa energía tan bonita me hizo llorar de FELICIDAD. Muchas gracias Jalisco", escribió.