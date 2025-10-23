México

Soda Stereo anuncia conciertos en México: fechas, sedes y preventa

Te damos todos los detalles para que seas parte de estos shows

Por Zurisaddai González

Guardar
Soda Stereo vuelve a Lima:
Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Charly, Zeta y Gustavo Cerati

Si alguna vez sentiste cómo la música de Soda Stereo podía hacer vibrar tu corazón y acompañarte en los momentos más inolvidables, prepárate para revivir esa emoción.

La legendaria banda argentina anunció esta mañana un regreso que muchos pensaron imposible: conciertos en México en 2026. La noticia llegó como un soplo de nostalgia y alegría para todos los que crecieron con los acordes de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, y para quienes descubrieron su música mucho después pero sintieron la magia de sus canciones.

Así dieron la noticia: un video lleno de recuerdos y emoción

A través de sus historias de Instagram, Soda Stereo compartió un emotivo video con imágenes de sus presentaciones pasadas en México.

Se veían los momentos más icónicos sobre el escenario, el público cantando a todo pulmón y la energía que solo ellos saben transmitir. Al final del clip, la sorpresa: una leyenda que emocionó a todos los fans, anunciando que pronto podrán volver a vivir la experiencia de verlos en vivo. El mensaje no solo celebra su música, sino también la conexión eterna que tienen con sus seguidores.

La Banda argentina dio a conocer fechas para el país (Sodastereo/IG)

Fechas y lugares: México recibirá a Soda Stereo en 2026

Los conciertos se realizarán en tres de las ciudades más importantes del país, brindando a los fans varias oportunidades para ser parte de este regreso histórico.

La gira comenzará en la Ciudad de México, el 14 de abril en el Palacio de los Deportes, continuará en Guadalajara el 18 de abril en el Auditorio Telmex, y concluirá en Monterrey el 21 de abril en el Auditorio Banamex.

Para muchos, será la ocasión de ver en el escenario las canciones que marcaron una generación y que siguen siendo banda sonora de tantos recuerdos.

Preventa: cómo asegurarte tu lugar

Los seguidores de Soda Stereo tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos antes que el público general.

La preventa se realizará el 27 de octubre de 2025 a través de Ticketmaster, lo que significa que los fans más apasionados podrán asegurar su lugar en estos conciertos que prometen ser inolvidables.

Estar atento a esta fecha es clave, porque se espera una gran demanda, considerando la importancia histórica de la banda y la emoción que genera su regreso a los escenarios mexicanos.

Temas Relacionados

Soda StereoCDMXGuadalajaraMonterreyconciertosmexico-entretenimiento

Más Noticias

CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM

Jorge Arce, vicepresidente de la Asociación de Bancos advirtió que las autoridades deben mantenerse alerta pese a la inoperatividad

CIBanco, Intercam y Vector ya

Ratifican amparo a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, para revisar medida cautelar de prisión preventiva

La resolución judicial obliga a una nueva audiencia para analizar si el exfuncionario debe continuar bajo custodia por presuntas temas de lavado de dinero y delincuencia organizada

Ratifican amparo a José Luis

PAN presenta su nueva app: así es la plataforma digital de Acción Nacional

El partido habilitó una plataforma para teléfonos Iphone y Android

PAN presenta su nueva app:

Hoy No Circula del viernes: qué autos descansan en el Valle de México y de Toluca

Cuáles son los vehículos que no circulan este viernes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del viernes:

Rocha Moya alerta a ciudadanos tras violencia en Culiacán y Mazatlán: “Los delincuentes están en la ciudad”

El titular de la SSC, Omar García Harfuch se reunirá hoy 23 de octubre con el gobernador para reestructurar las estrategias de seguridad

Rocha Moya alerta a ciudadanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

CIBanco, Intercam y Vector ya

CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM

Rocha Moya alerta a ciudadanos tras violencia en Culiacán y Mazatlán: “Los delincuentes están en la ciudad”

911 y tres trabajadores de CCH Sur: estas fueron las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

Procesan a tres personas que arribaron en avión privado al aeropuerto de Cancún con drogas, dinero y un fusil

Coparmex advierte consecuencias económicas y sociales por guerra del Cártel de Sinaloa: “Simular normalidad debilita la confianza”

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia que fue

Karely Ruiz denuncia que fue estafada tras Stream Fighters 4: así perdió 55 mil pesos de su premio

Ex novia de Sergio Mayer Mori lo desmiente y tacha de narcisista: “No me voy a quedar callada”

Lola Cortés cumple 55 años en “La Granja VIP” y rompe en llanto al recibir una fiesta entre animales, peleas y gritos

¿Sacrificará el premio? Fabiola Campomane amenaza con salir de ‘La Granja VIP’

Lorde en México: Fechas, ciudades, sedes e inicio de la preventa

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

¡Va por tele abierta! Este es el canal que transmitirá toda la Serie Mundial gratis en México

Shoko Nakajima promete llevar el Grand Prix de Amazonas 2025 a Japón: “Esta vez llego cien veces más fuerte”

Blue Panther anuncia una sorpresa en el ‘Tzompantli de Máscaras’ del CMLL: “Sera algo muy bonito y de respeto”

Así garantizará el C5 la seguridad de miles de aficionados en el Gran Premio de México 2025