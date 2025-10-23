Soda Stereo anuncia conciertos en México: fechas, sedes y preventa

Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Charly, Zeta y Gustavo Cerati

Si alguna vez sentiste cómo la música de Soda Stereo podía hacer vibrar tu corazón y acompañarte en los momentos más inolvidables, prepárate para revivir esa emoción.

La legendaria banda argentina anunció esta mañana un regreso que muchos pensaron imposible: conciertos en México en 2026. La noticia llegó como un soplo de nostalgia y alegría para todos los que crecieron con los acordes de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, y para quienes descubrieron su música mucho después pero sintieron la magia de sus canciones.

Así dieron la noticia: un video lleno de recuerdos y emoción

A través de sus historias de Instagram, Soda Stereo compartió un emotivo video con imágenes de sus presentaciones pasadas en México.

Se veían los momentos más icónicos sobre el escenario, el público cantando a todo pulmón y la energía que solo ellos saben transmitir. Al final del clip, la sorpresa: una leyenda que emocionó a todos los fans, anunciando que pronto podrán volver a vivir la experiencia de verlos en vivo. El mensaje no solo celebra su música, sino también la conexión eterna que tienen con sus seguidores.

La Banda argentina dio a conocer fechas para el país (Sodastereo/IG)

Fechas y lugares: México recibirá a Soda Stereo en 2026

Los conciertos se realizarán en tres de las ciudades más importantes del país, brindando a los fans varias oportunidades para ser parte de este regreso histórico.

La gira comenzará en la Ciudad de México, el 14 de abril en el Palacio de los Deportes, continuará en Guadalajara el 18 de abril en el Auditorio Telmex, y concluirá en Monterrey el 21 de abril en el Auditorio Banamex.

Para muchos, será la ocasión de ver en el escenario las canciones que marcaron una generación y que siguen siendo banda sonora de tantos recuerdos.

Preventa: cómo asegurarte tu lugar

Los seguidores de Soda Stereo tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos antes que el público general.

La preventa se realizará el 27 de octubre de 2025 a través de Ticketmaster, lo que significa que los fans más apasionados podrán asegurar su lugar en estos conciertos que prometen ser inolvidables.

Estar atento a esta fecha es clave, porque se espera una gran demanda, considerando la importancia histórica de la banda y la emoción que genera su regreso a los escenarios mexicanos.