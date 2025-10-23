Julián Gil y Valeria Marín convierten su luna de miel en un reality extremo: “Fue el mejor regalo de bodas”

Además de ser conductores mostrarán momentos íntimos - Foto: Especial

Julián Gil y Valeria Marín no necesitaron playas paradisíacas ni cenas a la luz de las velas para celebrar su matrimonio. Su luna de miel fue una selva. Literal.

Recién casados, la pareja aceptó conducir El Conquistador, el reality más extremo de supervivencia, y lo que parecía una pausa laboral se transformó en Luna de miel extrema, un reality dentro del reality donde las cámaras los siguieron las 24 horas del día.

“Compartimos casi 60 días en la selva, recién casados y con cámaras desde que amanecíamos hasta que nos dormíamos”, contó Julián Gil. Aquella aventura, que comenzó como una decisión profesional, terminó convirtiéndose en un experimento emocional, físico y televisivo.

El reality de supervivencia está por estrenarse Crédito: YT/ El 5

Una luna de miel nada tradicional

El 29 de diciembre, Gil y Marín sellaron su matrimonio con una ceremonia íntima. Poco después, TelevisaUnivisión los llamó para conducir la versión mexicana de El Conquistador, una producción de The Mediapro Studio que reúne a 36 participantes dispuestos a enfrentarse a la naturaleza y sus propios límites.

Entre elegir la luna de miel soñada o un proyecto televisivo ambicioso, eligieron la selva.

“Nos dijeron: ‘¿qué les parece si hacemos un reality del reality?’ Y nació Luna de miel extrema. Yo tuve que convencer a Valeria: las cámaras iban a entrar al cuarto a las cinco de la mañana y no se apagaban hasta la medianoche”, recordó el actor.

Valeria aceptó con humor. “¿Quién no sueña con casarse y pasar su luna de miel con 200 personas de producción y 36 competidores?”, dijo entre risas. Pero más allá del sarcasmo, la periodista describió la experiencia como “lo más romántico”, una prueba de amor y resistencia transmitida sin filtros.

El actor es el conductor de este reality - Foto: Especial

Amor y caos bajo la misma carpa

En Luna de miel extrema, disponible en ViX, la pareja deja al descubierto su intimidad y las tensiones naturales de una relación recién estrenada que se somete a la presión de un entorno salvaje. La jungla reemplazó la habitación de hotel, los desafíos físicos sustituyeron los paseos románticos y el fuego de campamento fue su única luz nocturna.

“Podríamos haber ido a Bali o Argentina, pero ninguna experiencia superó esta luna de miel. Fue el mejor regalo de bodas”, aseguró Julián.

El tráiler del programa muestra el tono de esa convivencia extrema: risas, discusiones, complicidad y confesiones que oscilan entre lo tierno y lo delirante. “Si tú y yo nos separamos, ¿con quién crees que se irían los perros?”, lanza Valeria, mientras Julián bromea: “Un verdadero conquistador jamás se duerme sin su mascarilla”.

El reality está por empezar - Foto: Especial

Una historia de amor en clave de reality

Luna de miel extrema no busca mostrar la perfección matrimonial, sino la autenticidad de dos figuras públicas que deciden exponerse incluso en su vida más privada. La propuesta —tan impredecible como la selva misma— juega con los contrastes: amor y supervivencia, ternura y competencia, vulnerabilidad y espectáculo.

El resultado es una narrativa televisiva donde el romanticismo se mide en resistencia y el compañerismo en pruebas de lodo, fuego y estrategia. “Fue un reality gemelo”, definió Valeria, aludiendo a la dualidad entre El Conquistador y su propia historia matrimonial.

Cada episodio de Luna de miel extrema se estrenará en ViX tras la emisión de El Conquistador por Canal 5 a partir del 27 de octubre, permitiendo al público descubrir lo que sucede fuera de cámara, cuando la aventura profesional se cruza con la intimidad de una pareja que decidió que el amor, al igual que la supervivencia, también se conquista día a día.

La pareja será parte de este programa - Foto: Especial