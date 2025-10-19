México

Anahí abre su corazón en ‘¿Quién es la Máscara?’ y revela cómo equilibra ser mamá y estrella

La cantante es parte del panel de investigadores de este programa de Televisa

Por Armando Pereda

Guardar
La actriz y cantante es
La actriz y cantante es parte de este programa de concursos - Foto: Especial

La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? ya está en marcha y, además del misterio detrás de cada personaje, una de las grandes protagonistas es Anahí.

Esta cantante y actriz regresa al show de Televisa con la misma energía y cariño que el público recuerda, acompañada por Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, quien se estrena este año en el panel de investigadores en el puesto que dejó Martha Higareda.

Más allá del brillo del espectáculo, para Anahí este proyecto tiene un significado muy especial. No se trata solo de un programa de televisión: es un espacio donde se siente en casa, rodeada de amigos y de una energía que combina familia, diversión y trabajo.

La exRBD asegura que formar parte de ¿Quién es la Máscara? es una experiencia que puede disfrutar plenamente junto a sus hijos, lo que lo convierte en algo aún más valioso.

Anahí celebra 40 años de trayectoria este año

En cada emisión, Anahí no solo se divierte adivinando quién está detrás de los disfraces, también revive parte de su historia en la televisión mexicana.

Después de cuatro décadas de carrera, se nota que disfruta estar en un formato que mezcla emoción, misterio y conexión con las nuevas generaciones, algo que ella misma reconoce como uno de los grandes encantos del programa.

El programa se estrenará este domingo. (¿Quién es la máscara?)

Para la intérprete, este proyecto representa un reencuentro con un ambiente muy querido y familiar. Ella misma lo describe como “un honor volver a estar, regresar a casa”.

  • Regreso a casa y honor: Volver a los foros de Televisa tiene para Anahí un valor simbólico, pues ahí comenzó su historia artística.
  • Vínculo familiar con investigadores: La artista considera a sus compañeros Carlos Rivera y Juanpa Zurita como “hermanos que saben que amo y adoro”. A su vez, Rivera la define como un “regalo” y su “corazón”, reflejando la cercanía que existe entre ellos.
  • Regalo personal: Más allá del trabajo, Anahí valora las amistades que ha forjado en el programa. Habla con especial cariño de Ana Brenda Contreras, a quien considera “de los mejores regalos que me han pasado en la vida a esta edad”.
  • Guía familiar del panel: Según Omar Chaparro, Anahí es quien mantiene el espíritu del show, recordando constantemente que “esto es un programa familiar”, algo que ella toma muy en serio.
  • Intuición y experiencia: Con 40 años de trayectoria, confiesa que su experiencia le da ventaja para descubrir identidades, aunque el “universo de Juanpa” la obliga a mantenerse al día con el mundo digital. Aun así, asegura que su intuición, “la vibra y la energía”, son sus mayores herramientas para adivinar.
La revista ‘TVyNovelas’ reveló que
La revista ‘TVyNovelas’ reveló que la televisora promoverá acciones legales contra la cantante, a quien señala de violar acuerdos de confidencialidad y filtrar información del programa ‘¿Quién es la Máscara?’ (anahi / Instagram)

Así vive su faceta materna con su participación en ¿Quién es la máscara?

Anahí también destacó cuánto influye su papel de mamá en su participación en el programa.

Aprobación de sus hijos: Contó que sus dos pequeños, de 8 y 5 años, “enloquecen” cada vez que ven a los personajes. Incluso la acompañaron a pruebas de vestuario, fascinados con las coloridas máscaras.

Unión familiar: Para ella, ¿Quién es la Máscara? tiene un encanto único porque “se vuelve a reunir la familia frente a la televisión”. Le gusta que los padres puedan disfrutarlo junto a sus hijos sin preocuparse por el contenido. “Es algo que sí puedan ver, y que no tengas que decir: ‘no, espérate, eso no se puede’”, explicó.

Disfrute personal y profesional: La artista afirma que participar en el show es una “gozada”, ya que puede divertirse y disfrutar su trabajo “hoy con mis hijos”. Además, admite que ellos la ayudan con las pistas más actuales del mundo digital, sobre todo las relacionadas con TikTok.

Anahí encuentra en ¿Quién es la Máscara? algo más que un proyecto televisivo. Es un espacio que combina diversión, cariño y complicidad familiar, donde su faceta de artista y de madre se entrelazan con naturalidad.

Este domingo llegará la nueva
Este domingo llegará la nueva temporada de este programa - Foto: Especial

Temas Relacionados

Quién es la máscara¿Quién es la máscara?TelevisaAnahíCarlos RiveraJuanpa ZuritaAna Brenda ContrerasLas Estrellasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

El operativo forma parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para combatir el tráfico de drogas

Aseguran más de 200 paquetes

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

El gobernador también hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en el sistema judicial “inclusivo”

Rocha Moya pide no generar

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

¿Buscas flores para tu ofrenda? Estos rinconcitos florales de Xochimilco y CDMX tienen una gran variedad

La flor de cempasúchil es el símbolo central en las ofrendas del Día de Muertos en México

¿Buscas flores para tu ofrenda?

Las marcas de jabones en polvo que sí quita las manchas o lo percudido de la ropa, según Profeco

El estudio evaluó los productos por su contenido neto y el cumplimiento de las promesas publicitarias

Las marcas de jabones en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 200 paquetes

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

Cae “El Cabañas”, jefe de plaza de Los Rusos en Acapulco y autor intelectual del ataque a policías federales en Guerrero

Marina y Guardia Nacional detienen en CDMX a cuatro sujetos por almacenamiento y distribución de droga

Culiacán podría ubicarse entre las 5 ciudades más violentas del mundo por guerra del Cártel de Sinaloa: CESP

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Abogado de Lupillo Rivera deslinda al cantante de una posible filtración de videos íntimos suyos con Belinda: “Los robaron”

Carlos Jiménez recuerda falsa acusación de su ex que puso en riesgo su vida: “El peso de la Fiscalía se me dejó ir”

Carlos Rivera revela que “¿Quién es la Máscara?” le salvó la vida en su peor momento

Quién es Esteban Macías, el conductor que sorprendió con su radical cambio de imagen

DEPORTES

Isaac del toro sigue haciendo

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América

Los mejores memes que dejó el triunfo de la Máquina Azul sobre las Águilas del América

Cruz Azul vence con autoridad al América en CU y se lleva el Clásico Joven