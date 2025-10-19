Anahí abre su corazón en ‘¿Quién es la Máscara?’ y revela cómo equilibra ser mamá y estrella

La actriz y cantante es parte de este programa de concursos - Foto: Especial

La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? ya está en marcha y, además del misterio detrás de cada personaje, una de las grandes protagonistas es Anahí.

Esta cantante y actriz regresa al show de Televisa con la misma energía y cariño que el público recuerda, acompañada por Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, quien se estrena este año en el panel de investigadores en el puesto que dejó Martha Higareda.

Más allá del brillo del espectáculo, para Anahí este proyecto tiene un significado muy especial. No se trata solo de un programa de televisión: es un espacio donde se siente en casa, rodeada de amigos y de una energía que combina familia, diversión y trabajo.

La exRBD asegura que formar parte de ¿Quién es la Máscara? es una experiencia que puede disfrutar plenamente junto a sus hijos, lo que lo convierte en algo aún más valioso.

Anahí celebra 40 años de trayectoria este año

En cada emisión, Anahí no solo se divierte adivinando quién está detrás de los disfraces, también revive parte de su historia en la televisión mexicana.

Después de cuatro décadas de carrera, se nota que disfruta estar en un formato que mezcla emoción, misterio y conexión con las nuevas generaciones, algo que ella misma reconoce como uno de los grandes encantos del programa.

El programa se estrenará este domingo. (¿Quién es la máscara?)

Para la intérprete, este proyecto representa un reencuentro con un ambiente muy querido y familiar. Ella misma lo describe como “un honor volver a estar, regresar a casa”.

Regreso a casa y honor: Volver a los foros de Televisa tiene para Anahí un valor simbólico, pues ahí comenzó su historia artística.

Vínculo familiar con investigadores: La artista considera a sus compañeros Carlos Rivera y Juanpa Zurita como “hermanos que saben que amo y adoro”. A su vez, Rivera la define como un “regalo” y su “corazón”, reflejando la cercanía que existe entre ellos.

Regalo personal: Más allá del trabajo, Anahí valora las amistades que ha forjado en el programa. Habla con especial cariño de Ana Brenda Contreras, a quien considera “de los mejores regalos que me han pasado en la vida a esta edad”.

Guía familiar del panel: Según Omar Chaparro, Anahí es quien mantiene el espíritu del show, recordando constantemente que “esto es un programa familiar”, algo que ella toma muy en serio.

Intuición y experiencia: Con 40 años de trayectoria, confiesa que su experiencia le da ventaja para descubrir identidades, aunque el “universo de Juanpa” la obliga a mantenerse al día con el mundo digital. Aun así, asegura que su intuición, “la vibra y la energía”, son sus mayores herramientas para adivinar.

Así vive su faceta materna con su participación en ¿Quién es la máscara?

Anahí también destacó cuánto influye su papel de mamá en su participación en el programa.

Aprobación de sus hijos: Contó que sus dos pequeños, de 8 y 5 años, “enloquecen” cada vez que ven a los personajes. Incluso la acompañaron a pruebas de vestuario, fascinados con las coloridas máscaras.

Unión familiar: Para ella, ¿Quién es la Máscara? tiene un encanto único porque “se vuelve a reunir la familia frente a la televisión”. Le gusta que los padres puedan disfrutarlo junto a sus hijos sin preocuparse por el contenido. “Es algo que sí puedan ver, y que no tengas que decir: ‘no, espérate, eso no se puede’”, explicó.

Disfrute personal y profesional: La artista afirma que participar en el show es una “gozada”, ya que puede divertirse y disfrutar su trabajo “hoy con mis hijos”. Además, admite que ellos la ayudan con las pistas más actuales del mundo digital, sobre todo las relacionadas con TikTok.

Anahí encuentra en ¿Quién es la Máscara? algo más que un proyecto televisivo. Es un espacio que combina diversión, cariño y complicidad familiar, donde su faceta de artista y de madre se entrelazan con naturalidad.

Este domingo llegará la nueva temporada de este programa - Foto: Especial