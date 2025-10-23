La batalla por los cuatro millones de pesos comienza: así es el reto de los 36 participantes en “El Conquistador”

El programa está por estrenarse en la tv - Diseño. Jesús Avilés/Infobae México

No hay escenario más brutal que la naturaleza cuando decide poner a prueba al ser humano. Y “El Conquistador”, la nueva apuesta que llegará a la pantalla llegará para demostrarlo.

Este reality, autodenominado “el más extremo del mundo”, reúne a 36 competidores que no solo buscan un premio de cuatro millones de pesos, sino sobrevivir a un entorno que no concede tregua.

El actor Julián Gil y la periodista Valeria Marín conducen esta producción que redefine el género de la telerrealidad. La dupla comparte algo más que pantalla: un entusiasmo palpable por un formato donde el espectáculo no depende de luces ni escenografías, sino del pulso salvaje de la naturaleza.

“Es el reality de supervivencia más extremo del mundo… lo hay que repetir porque es verdad. Hay tres campamentos, pero el denominado infernal, realmente lo es: no hay techo, no hay piso, no hay comida. Es el verdadero infierno”, explicó Gil.

El reality de supervivencia está por estrenarse Crédito: YT/ El 5

Un juego sin red de seguridad

Todos los participantes, divididos en tres equipos: Titanes, Amazonas y Centauros, deberán resistir bajo un esquema que elimina cualquier comodidad.

Los hombres compiten contra las mujeres y ambos contra el grupo mixto en un duelo físico y psicológico donde cada paso puede definir el destino del equipo. Desde playas abiertas hasta manglares y formaciones rocosas, los escenarios naturales no son decorado: son el enemigo y, al mismo tiempo, el juez.

Valeria Marín, quien comparte la conducción con Gil, lo resume con precisión: “Dicen que las imágenes valen más que mil palabras, y el tráiler apenas muestra el drama, la competencia y la supervivencia que se viven aquí. No hablamos de pistas ni de piscina”.

Los capitanes de los equipos - Foto: Especial

Tres campamentos, un solo destino

La estructura del programa recuerda a un tablero de guerra: Campamento Rico, Campamento Pobre y Campamento Infernal. En el primero, las recompensas son escasas; en el último, inexistentes. “El Infernal” es, según Gil, un terreno donde “no hay comida, no hay techo, no hay nada”. Cada equipo deberá luchar por ganar las pruebas de inmunidad que les permitan escapar de esas condiciones extremas.

En medio del calor, las heridas y el hambre, se revelan las alianzas, las traiciones y la verdadera naturaleza de cada jugador. En palabras de Marín, “la asamblea es donde nacen las nominaciones, las venganzas y los dramas que muestran de qué están hechos los participantes”.

Los conductores del reality - Foto: Especial

¿Cuándo se estrenará El Conquistador?

Más allá de la competencia, el reality promete una experiencia transformadora. Julián Gil insiste en que “no solo el ganador gana; todos los que participan salen distintos. Este programa cambia a quien lo vive.” Y quizá esa sea la verdadera conquista: enfrentarse a la intemperie, a la fatiga y al miedo, sin máscaras ni artificios.

“El Conquistador” propone un espectáculo que abandona los clichés del entretenimiento fácil. No hay coreografías ni cámaras complacientes. Lo que hay es resistencia, sudor, hambre y voluntad. La producción internacional de The Mediapro Studio para TelevisaUnivision apuesta por el riesgo real, con un formato donde los límites físicos y mentales de los concursantes se ponen a prueba cada día.

Al final, cuando solo queden cuatro finalistas y uno alce el título de El Conquistador, el verdadero triunfo quizá no esté en el dinero, sino en haber desafiado a la naturaleza sin más escudo que la propia humanidad. Porque en este juego, ganar significa sobrevivir. El estreno de este reality será el próximo 27 de octubre a las 21:30 horas por el canal 5 y por la plataforma de streaming ViX.

El reality está por comenzar - Foto: Especial