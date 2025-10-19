Carlos Rivera revela que “¿Quién es la Máscara?” le salvó la vida en su peor momento

El cantante es parte de este programa de concursos - Foto: Especial

Este domingo llega el segundo programa de la temporada 2025 de ¿Quién es la Máscara?, el programa de concursos de Televisa que mantiene al público pegado a la pantalla tratando de descubrir qué famoso se esconde detrás de cada personaje.

En esta nueva edición, el panel de investigadores está formado por Carlos Rivera, Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, quien se integra este año en lugar de Martha Higareda, quien atiende su embarazo.

A lo largo de las temporadas, este show se ha convertido en mucho más que un programa de entretenimiento. Es un espacio donde la música, el humor y la sorpresa se mezclan para ofrecer una experiencia familiar, llena de energía y momentos emotivos. Pero, para Carlos Rivera, este show tiene un valor mucho más profundo.

El cantante y actor ha reconocido que este proyecto le ha marcado la vida de manera muy especial. No solo le ha dado momentos de alegría, también lo ha acompañado en etapas difíciles. Por eso, asegura con firmeza que es una producción a la que “nunca me puedo negar”.

Vínculo emocional y gratitud personal

Carlos Rivera tiene un agradecimiento enorme hacia ¿Quién es la Máscara?, sobre todo porque lo ha acompañado en situaciones complicadas.

Durante la pandemia, cuando todo estaba detenido, el productor Miguel Ángel Fox lo invitó a participar en la segunda temporada. Rivera recuerda que aquel llamado le dio un respiro en medio del encierro.

“Literalmente como si me hubiera salvado de algo”, confesó. El programa se volvió su refugio y una forma de volver a conectar con su pasión.

Años después, cuando su padre falleció, Rivera regresó al foro apenas una semana después del suceso. Estar ahí lo ayudó a sobrellevar el duelo: “Casi casi me obligaba a reírme, a olvidarme un poquito de la tristeza que estaba viviendo”, contó.

Esa gratitud lo ha llevado a hacer espacio en su agenda sin importar los compromisos que tenga. “Siempre separo las fechas”, asegura, dejando claro que el programa es una prioridad, incluso en medio de sus giras.

Conexión con el público y propósito

Para Carlos, este espacio dominical tiene una razón de ser muy clara: entretener a las familias. “Es un show necesario”, dice, porque ofrece diversión sin malicia, donde el único misterio es descubrir quién está detrás de cada máscara.

Además, el cantante ha comprobado que el programa puede inspirar a la gente. Contó el caso de un niño que hizo figuras de plastilina con todos los personajes, un detalle que lo conmovió profundamente: “No sabes quién te está viendo ni a quién puedes estar ayudando”.

Esa conexión genuina con la audiencia es lo que más valora. Asegura que este formato le permite tener al público “en su corazón y viceversa”.

Disfrute y ambiente de trabajo

Rivera también destaca lo bien que se la pasa grabando el programa. “Me la paso bien, me tratan maravillosamente bien”, dice entre risas, dejando ver que el ambiente en el foro es de total camaradería.

Su compañero Juanpa Zurita también lo elogió públicamente, resaltando que, a pesar de que Carlos llena estadios en España, decide venir a ¿Quién es la Máscara? a “adivinar personajes”. Para Zurita, eso demuestra que el cantante tiene “el alma libre” y que prioriza su paz y su gozo por encima del dinero.

Desde la primera temporada, Rivera fue elegido por su experiencia en teatro, cine y televisión, un perfil que encajó perfecto con el rol de investigador. Y con el paso de los años, ese papel se ha vuelto parte importante de su historia profesional y personal.

Carlos Rivera sigue formando parte de ¿Quién es la Máscara? porque le ofrece una combinación única: gratificación emocional, un ambiente de trabajo positivo y una conexión real con el público que lo ha acompañado en cada etapa de su carrera.

