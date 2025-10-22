México

Mi Beca para Empezar 2025 abre nuevo registro para incorporar a nuevos beneficiarios: esta es la fecha límite para inscribirse

Este programa social es exclusivo para estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social promovido por el Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Mi Beca para Empezar es un programa social promovido por el Gobierno de la Ciudad de México, enfocado en niños y niñas inscritos en preescolar y primaria dentro de la capital.

Esta ayuda económica busca que los beneficiarios puedan contar con recursos para cubrir lo necesario y así proseguir sus estudios de nivel básico, previniendo el abandono escolar por falta de útiles o material escolar.

Con relación a otros apoyos sociales, los participantes en Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, lo que impide extraer los fondos por medio de cajeros automáticos.

La única forma de usar este beneficio es a través de una tarjeta que emite el Gobierno de la Ciudad de México, bajo el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida en tiendas, comercios y establecimientos afiliados.

Estudiantes de preescolar y primaria
Estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México pueden optar por este programa social local. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Las adquisiciones posibles con la tarjeta abarcan alimentos, uniformes, útiles para la escuela, libros, insumos y productos de papelería, junto con otros artículos esenciales para avanzar y concluir su formación básica.

La utilización de la tarjeta se restringe a lugares como papelerías, supermercados, tiendas de prendas, comercios departamentales y cualquier establecimiento donde el pago se efectúe únicamente con la terminal de la tarjeta.

Este programa social del Gobierno de México es de utilidad para todos los menores de edad en escuelas públicas de la Ciudad de México, por lo tanto el Fibien anunció que se abriría una nueva convocatoria para quienes quisieran formar parte de Mi Beca para Empezar.

Fibien abrió una nueva etapa
Fibien abrió una nueva etapa de registro para quienes quieran incorporarse a este programa social. Facebook Claudia Sheinbaum.

La dependencia a través de sus redes sociales oficiales reveló en un video que habrá un nuevo proceso de registro, el cual se extendió.

Cabe destacar que durante septiembre se llevó a cabo un periodo de registro para nuevos beneficiarios, el cual comenzó el pasado lunes 1 de septiembre y finalizó el martes 30 del presente mes.

Ante esto y debido a que algunos beneficiarios no alcanzaron a llevar a cabo la etapa de registro de este programa social, el Fibien extendió este proceso.

Esta es la fecha límite para registrarse al programa social MI Beca para Empezar 2025

La fecha límite para registrarse al programa social Mi Beca para Empezar será hasta el sábado 15 de noviembre. Por lo tanto, el periodo de incorporación a nuevos beneficiarios ya está abierto desde este momento.

Como se mencionó anteriormente, la etapa de registro de Mi Beca para Empezar 2025 comenzó el pasado lunes 1 de septiembre y finalizará para el sábado 15 de noviembre.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales del Fibien para saber más detalles al respecto de la etapa de registros de Mi Beca para Empezar 2025.

