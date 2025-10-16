Mi Beca para Empezar 2025: cuándo será el siguiente pago para todos los beneficiarios

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Mi Beca para Empezar es un apoyo social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a niños y niñas que cursan preescolar y primaria en la capital del país.

El objetivo de esta ayuda económica es que quienes lo reciben cuenten con recursos para adquirir lo indispensable y así continuar sus estudios de nivel básico, evitando la deserción por falta de insumos o materiales escolares.

A diferencia de otros apoyos sociales, quienes acceden a Mi Beca para Empezar no tienen acceso a dinero en efectivo, lo que impide disponer de los fondos a través de cajeros automáticos.

El único mecanismo disponible para la utilización del apoyo es mediante una tarjeta emitida por el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida en comercios, locales y establecimientos afiliados.

Estudiantes de preescolar y primaria de la CDMX pueden tramitar esta ayuda social. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Las compras que pueden realizar con la tarjeta incluyen alimentos, uniformes, útiles escolares, libros, materiales y artículos de papelería, entre otros productos necesarios para seguir y completar su preparación básica.

El uso de la tarjeta está limitado a establecimientos como papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y cualquier punto de venta en el que el pago se realice exclusivamente mediante terminal bancaria.

Este programa social beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Crédito: X/@BienestarEdu.

Los beneficiarios que forman parte de este programa social se preguntan cuándo será el siguiente depósito mensual.

De acuerdo con datos del Fibien, ya hay fecha para el siguiente depósito para todos los que forman parte de esta ayuda económica, los cuales son estudiantes de preescolar y primaria.

Cabe destacar que anteriormente estudiantes de secundaria pública de la Ciudad de México podían formar parte de este programa social, pero con la creación de la Beca Rita Cetina, ahora tienen que optar por la ayuda social federal otorgada por el Gobierno de México.

¿Cuándo será el siguiente depósito de Mi Beca para Empezar?

Según lo explicado por el Fibien, el siguiente pago para todos los beneficiarios que forman parte de Mi Beca para Empezar será para el mes de noviembre.

La fecha exacta del próximo pago de Mi Beca para Empezar será el sábado 1 de noviembre, el cual es Día de los Muertos.

Por lo tanto, a lo largo del día se estará realizando la dispersión correspondiente. Cabe mencionar que dependiendo del grado educativo en el que se encuentre estudiando el menor de edad, es decir, en preescolar o primaria será la cantidad total recibida en sus respectivas tarjetas del Fibien, según lo dicho por la propia dependencia local.

El pasado 1 de octubre fue el depósito más reciente de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Los montos de pagos son los siguientes:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral