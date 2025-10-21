Señalan a Los Viagras por el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Diversas estructuras delictivas han sido identificadas en Michoacán (Fb: Bernardo Bravo)

El grupo criminal que estaría detrás del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, quien era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, sería la organización conocida como Los Viagras, el cual también ha sido señalado por otros crímenes en Michoacán.

La muerte del líder de limoneros fue informada por las autoridades estatales el 20 de octubre. Por estos hechos, productores de críticos de la zona apuntan al grupo delictivo mencionado y argumentan que Los Viagras ya habían amenazado al gremio.

El asesinato de Bravo sería un mensaje para los productores de limón, según recogen las declaraciones publicadas por el medio El Universal, el cual registra testimonios.

“Ya sabemos que fueron los Viagras los que se ching*ron a Bernardo para mandarnos un mensaje a todos”, es parte de lo expresado por uno de los productores que mantuvo su identidad bajo reserva por cuestiones de seguridad.

Fuerzas del grupo criminal de Los Viagras (Especial)

Las declaraciones coinciden con los registros periodísticos sobre las operaciones de grupos criminales, en especifico Los Viagras, en contra de productores de limón en Michoacán.

Los grupos criminales y las extorsiones en Michoacán

Además, durante el mismo 20 de octubre fue reportada la detención de Rigoberto L. M., un sujeto apodado El Pantano y quien es señalado como presunto involucrado en el asesinato de Bernardo Bravo. Lo anterior es relevante debido a que el sujeto capturado estaría ligado con el grupo criminal denominado Los Blancos de Troya.

Desde septiembre de 2024 comenzaron a surgir reportes de una presunta alianza entre estructuras criminales con presencia en Michoacán, en dicha ocasión fue hallado un mensaje firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cual incluía a Los Viagras y Los Blancos de Troya.

Mientras que a inicios de octubre pasado fue informado el arresto de Ramiro M. E, un hombre apodado El Fabuloso y quien fue identificado en reportes de inteligencia como posible integrante de Los Blancos de Troya.

Los productores limoneros han denunciado extorsiones por parte de grupos criminales (EFE/Ulises Ruiz Basurto)

Además, Los Viagras han sido señalados por otros crímenes, como el asesinato del exlíder de autodefensas, Hipólito Mora, quien fue atacado con armas de fuego en 2023.

Asesinato de Bernardo Bravo en Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó el 20 de octubre el inicio de una investigación por el hallazgo del cuerpo de Bernardo Bravo.

En febrero pasado el líder de limoneros señaló que faltaban acciones en la entidad respecto al tema de las extorsiones.

¿Qué podemos decir? Que tenemos espacios recuperados, hay presencia de las autoridades y vemos que sí hay detenciones de algunos miembros de estos grupos, pero veo que faltan detenciones de los líderes

Octavio Ocampo, diputado local, confirmó la muerte de Bernardo Bravo en un mensaje compartido en su cuenta de Facebook.