México

Señalan a Los Viagras por el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

El grupo delictivo también ha sido relacionado a otros casos, uno de ellos el homicidio de Hipólito Mora

Por Luis Contreras

Guardar
Diversas estructuras delictivas han sido
Diversas estructuras delictivas han sido identificadas en Michoacán (Fb: Bernardo Bravo)

El grupo criminal que estaría detrás del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, quien era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, sería la organización conocida como Los Viagras, el cual también ha sido señalado por otros crímenes en Michoacán.

La muerte del líder de limoneros fue informada por las autoridades estatales el 20 de octubre. Por estos hechos, productores de críticos de la zona apuntan al grupo delictivo mencionado y argumentan que Los Viagras ya habían amenazado al gremio.

El asesinato de Bravo sería un mensaje para los productores de limón, según recogen las declaraciones publicadas por el medio El Universal, el cual registra testimonios.

“Ya sabemos que fueron los Viagras los que se ching*ron a Bernardo para mandarnos un mensaje a todos”, es parte de lo expresado por uno de los productores que mantuvo su identidad bajo reserva por cuestiones de seguridad.

Fuerzas del grupo criminal de
Fuerzas del grupo criminal de Los Viagras (Especial)

Las declaraciones coinciden con los registros periodísticos sobre las operaciones de grupos criminales, en especifico Los Viagras, en contra de productores de limón en Michoacán.

Los grupos criminales y las extorsiones en Michoacán

Además, durante el mismo 20 de octubre fue reportada la detención de Rigoberto L. M., un sujeto apodado El Pantano y quien es señalado como presunto involucrado en el asesinato de Bernardo Bravo. Lo anterior es relevante debido a que el sujeto capturado estaría ligado con el grupo criminal denominado Los Blancos de Troya.

Desde septiembre de 2024 comenzaron a surgir reportes de una presunta alianza entre estructuras criminales con presencia en Michoacán, en dicha ocasión fue hallado un mensaje firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cual incluía a Los Viagras y Los Blancos de Troya.

Mientras que a inicios de octubre pasado fue informado el arresto de Ramiro M. E, un hombre apodado El Fabuloso y quien fue identificado en reportes de inteligencia como posible integrante de Los Blancos de Troya.

Los productores limoneros han denunciado
Los productores limoneros han denunciado extorsiones por parte de grupos criminales (EFE/Ulises Ruiz Basurto)

Además, Los Viagras han sido señalados por otros crímenes, como el asesinato del exlíder de autodefensas, Hipólito Mora, quien fue atacado con armas de fuego en 2023.

Asesinato de Bernardo Bravo en Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó el 20 de octubre el inicio de una investigación por el hallazgo del cuerpo de Bernardo Bravo.

En febrero pasado el líder de limoneros señaló que faltaban acciones en la entidad respecto al tema de las extorsiones.

¿Qué podemos decir? Que tenemos espacios recuperados, hay presencia de las autoridades y vemos que sí hay detenciones de algunos miembros de estos grupos, pero veo que faltan detenciones de los líderes

Octavio Ocampo, diputado local, confirmó la muerte de Bernardo Bravo en un mensaje compartido en su cuenta de Facebook.

Temas Relacionados

MichoacánBernardo BravoLos ViagrasLos Blancos de TroyaLimonerosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuál es el estado de salud de José Juan Macías tras salir lesionado en el partido Rayados vs Pumas

El delantero universitario abandonó la cancha en el juego ante Monterrey por una molestia muscular que alarmó al equipo

Cuál es el estado de

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Este es el top 10

Beca Benito Juárez 2025: ¿Dónde se entregarán las tarjetas tras el registro del 15 de octubre?

Del 1 al 15 de octubre se llevó a cabo el registro para quienes quisieran formar parte de este programa social y recibir un total de mil 900 pesos bimestrales

Beca Benito Juárez 2025: ¿Dónde se

Top 10 Netflix México: “Nadie nos vio partir” conquista el ranking de las mejores series para ver hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Top 10 Netflix México: “Nadie

Este es el sueldo de Cuauhtémoc Blanco, el diputado que fue captado jugando pádel durante votación en línea

El exfutbolista fue captado conectándose brevemente a la reunión solo para solicitar su registro

Este es el sueldo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere sargento de la Guardia

Muere sargento de la Guardia Nacional por persecución y volcadura en la maxipista Culiacán-Mazatlán

Cae “El Pantano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y jefe de Los Blancos de Troya

Extraditan a EEUU a Carlos “V”, acusado de lavar dinero para el CJNG

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

Sonido Pirata se despide de

Sonido Pirata se despide de Medio Metro, bailarín localizado muerto en Puebla

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Top 10 Netflix México: “Nadie nos vio partir” conquista el ranking de las mejores series para ver hoy

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: a qué hora empezará la prueba para saber quién es el capataz

Abelito recuerda que por fumar marihuana terminó hospitalizado y eso le cambió vida

DEPORTES

Cuál es el estado de

Cuál es el estado de salud de José Juan Macías tras salir lesionado en el partido Rayados vs Pumas

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

México presenta su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil 2031

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria