México

Este es el brazo armado del CJNG al que pertenecía “El Fabuloso”, detenido en Michoacán

La organización criminal se dedica a el cobro de piso y controla los precios de la canasta básica en el estado

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
| Jesús Aviles / Infobae
| Jesús Aviles / Infobae México

Ramiro M. E, también conocido como “El Fabuloso”, fue detenido en Apatzingán, Michoacán, durante un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

En la detención se le aseguraron un fusil AR‑15 calibre .223 con cargador y 14 cartuchos útiles.

El contexto en el que se produjo esta detención está marcado por la violencia que se vive en el estado. Ejemplo de esto es la detención que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, cuando se registró un enfrentamiento en Uruapan y resultó en la muerte de “El Gárgola”, presunto integrante del CJNG, y que dejó a dos policías heridos.

De acuerdo con la información proporcionada por las corporaciones de seguridad, “El Gárgola” mantenía vínculos con células criminales activas en la zona, y tras su fallecimiento, sujetos armados relacionados con él protagonizaron un segundo enfrentamiento con autoridades municipales, lo que evidenció la continuidad de la actividad delictiva en la región.

¿A qué grupo armado pertenece “El Fabuloso”?

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, el sujeto presuntamente pertenece a Los Blancos de Troya, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de trabajar con el llamado Cártel de las cuatro letras, se ha identificado que Los Blancos de Troya forman parte de los llamados Cárteles Unidos de Michoacán, que han sido señalados de realizar extorsiones a empresas empacadoras de limón.

De acuerdo con el Comité Nacional del Sistema Producto Limón Mexicano, debido a las extorsiones, 32 empresas se vieron obligadas a cerrar sus instalaciones, lo que también afectó el precio del cítrico a nivel nacional.

Sin embargo, el gobierno de Michoacán negó que el alza en el precio del limón, registrada en agosto del año pasado, fuera por las extorsiones de grupos criminales de la región de Tierra Caliente.

Por otra parte, pobladores del estado han señalado que este grupo criminal, además de extorsionar a limoneros, es el principal responsables de acaparar y distribuir productos como refresco, cerveza, abarrotes y carne, además de imponer los precios de materiales de construcción, combustibles, alimentos procesados y útiles escolares.

Además se ha señalado que las actividades no se limitan a Michoacán, pues en entidades como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Tabasco y el Estado de México, comerciantes, locatarios, transportistas y productores enfrentan el mismo sistema en el que a los cárteles dominan el abasto, imponen los precios y exigen que los negocios adquieran productos exclusivamente en almacenes bajo su control.

Temas Relacionados

"El Fabuloso"CJNGLos Blancos de TroyaMichoacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Marcha del 2 de octubre en CDMX en vivo: integrantes del bloque negro realizan destrozos y saqueos durante la manifestación

Las movilizaciones se hacen en honor a la Masacre de Tlatelolco

Marcha del 2 de octubre

Debut amargo de Mateo Chávez: AZ Alkmaar cae goleado en Conference League

El joven lateral mexicano sumó sus primeros minutos en Europa en una dura jornada, tras ingresar por la expulsión de un compañero en Chipre

Debut amargo de Mateo Chávez:

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de octubre: Hay cierres en varias líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Libertad de presos políticos e indemnizaciones: estas fueron las peticiones de los estudiantes en el 68

El pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga sintetizó las exigencias centrales de los manifestantes

Libertad de presos políticos e

Panelistas de La Casa de los Famosos México creen que el triunfo se quede con Aldo de Nigris o Abelito

Jessie Cervantes, Cynthia Urías y El Borrego se sinceraron previo a la gran final del reality show 24/7

Panelistas de La Casa de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro personas capturadas

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

Capturan en Baja California a Andrew “N”, hombre norteamericano buscado por tráfico de armas en EEUU

En territorio de Los Mayos: Marina asegura narcolaboratorio con más de 2 toneladas de metanfetamina en Durango

Cae “El Moto Ratón”, objetivo prioritario en Baja California Sur y presuntamente ligado a Los Mayos

Caso Valeria Márquez: falta de cooperación en declaraciones frena investigación sobre su asesinato

ENTRETENIMIENTO

Panelistas de La Casa de

Panelistas de La Casa de los Famosos México creen que el triunfo se quede con Aldo de Nigris o Abelito

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

Grupo Firme entrará a La Casa de los Famosos México para la última fiesta de la temporada

Este es el regalo del Mundial 2026 que recibieron finalistas de La Casa de los Famosos México

Estas son las vistas para el concierto de Zoé en cada sección del Estadio GNP Seguros de CDMX

DEPORTES

Debut amargo de Mateo Chávez:

Debut amargo de Mateo Chávez: AZ Alkmaar cae goleado en Conference League

Este es el regalo del Mundial 2026 que recibieron finalistas de La Casa de los Famosos México

¿Rodrigo Huescas se podría perder el Mundial 2026? Este es el tiempo que estará fuera de las canchas

Ochoa queda fuera de la convocatoria y AEL Limassol avanza en la Copa de Chipre

Este es el lugar que ocupa Canelo Álvarez en la AMB tras su derrota ante Terence Crawford