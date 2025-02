Líder limonero denuncia que extorsiones del narco en Michoacán no han disminuido: “Nos tienen de rodillas”

El crimen organizado mantiene a los trabajadores de esta industria bajo constantes amenazas. (Foto: REUTERS/Ivan Arias)

Al finalizar un evento público, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), Bernardo Bravo Manríquez, lamentó que los productores de limón en Michoacán siguen bajo el asedio de los grupos criminales que han establecido en la región una lucrativa red de extorsión.

En sus declaraciones a diversos medios de comunicación, el líder limonero reconoció que las autoridades federales y estatales han realizado múltiples acciones encaminadas a combatir esta problemática. Sin embargo, los resultados no han llegado.

“[La extorsión] sigue exactamente igual. ¿Qué podemos decir? Que tenemos espacios recuperados, hay presencia de las autoridades y vemos que sí hay detenciones de algunos miembros de estos grupos, pero veo que faltan detenciones de los líderes”, manifestó Bravo Manríquez.

Antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum rindiera protesta como titular del Ejecutivo Federal, su gabinete de seguridad realizó un informe en el que colocó la extorsión a limoneros en Michoacán como un asunto prioritario durante los primeros 100 días de la administración.

El documento consultado por Infobae México enlista a por lo menos 11 jefes criminales que encabezan redes de extorsión y coordinan el cobro de derecho de piso en cada una de las etapas productivas del cítrico: producción, empacamiento, transporte y comercialización.

Extracto del reporte de seguridad para los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. (CEDH Michoacán)

“Somos víctimas, no somos copartícipes. Aquí nos tienen de rodillas y nos exigen. ¿Quién te lo va a decir? Poca gente, porque el miedo es abrumador [...] Nosotros seguimos en espera de que se siga avanzando con acciones estratégicas, que no se llegue a golpear el avispero y que nos dejen peor”, agregó el líder limonero en su reunión con reporteros.

Bajo esta misma narrativa, señaló que la presencia de cuerpos policiacos ayuda a inhibir ciertas conductas delictivas, pero resaltó la necesidad de que se implementen estrategias enfocadas en proteger a los trabajadores.

Al ser cuestionado sobre la existencia de denuncias directas por parte de los limoneros, Bravo Manríquez anticipó que “no las habrá”, pues el temor a represalias por parte de las organizaciones delictivas es latente.

“Veo prácticamente imposible que suceda. No es algo que acaba de suceder, porque es crimen organizado, tú como ciudadano no te puedes defender. Ante una amenaza de esa categoría no lo puedes hacer. Deben de existir mecanismos para que puedas tener garantías y todo el acompañamiento”, consideró el presidente de la ACVA.

Finalmente, ante los recientes reportes de ataques con artefactos explosivos en Apatzingán, Bernardo Bravo manifestó que el tema ha afectado de forma mínima la producción de limón, principalmente en la zona sur del municipio.