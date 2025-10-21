México

Cae “El Pantano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y jefe de Los Blancos de Troya

El sujeto capturado estaría encargado de extorsiones en Apatzingán

Por Luis Contreras

Guardar
El líder limonero habría sido
El líder limonero habría sido torturado (Facebook/Bernardo Bravo)

Reportan la detención de Rigoberto L. M., un hombre apodado El Pantano y quien estaría relacionado con el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo. Los primeros informes indican que el hombre capturado estaría detrás del cobro de extorsiones a los productores de limón en el Valle de Apatzingán, Michoacán.

Reportes de inteligencia indican que El Pantano sería jefe de una célula delictiva ligada a Los Blancos de Troya. Los primeros informes indican que Rigoberto sería autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, crimen dado a conocer horas antes del arresto.

La detención del sujeto mencionado fue reportada por diversos medios de circulación nacional, entre ellos El Universal, el cual detalla que el ahora capturado llevaba tres credenciales al momento de su detención. El aseguramiento de El Pantano también fue registrado por periodistas como Manuel López San Martín, quien compartió una imagen del hombre arrestado junto con una identificación del individuo capturado.

Fue asegurado junto con credenciales
Fue asegurado junto con credenciales (X/@MLopezSanMartin)

El informe de la captura del El Pantano ha sido atribuido a autoridades federales, sin que hasta las 7:00 de la noche haya un informe de las instituciones de seguridad sobre el arresto a través de los canales oficiales de las dependencias.

Asimismo, una revisión al Registro Nacional de Detenciones (RND) no arroja resultados para el sujeto capturado. Por su parte, los informes señalan que el hombre detenido al parecer se dedicaba a amenazar, castigar y ejercer presión a las personas que se oponían al cobro de cuotas.

(X/@MLopezSanMartin)
(X/@MLopezSanMartin)

Por su parte, información compartida por el reportero César Cabrera en Milenio, indica que hubo un operativo en la entidad que habría resultado en la detención de varias personas, entre ellas un sujeto que estaría ligado con el homicidio del líder limonero.

Fiscalía confirma hallazgo del cuerpo de Bernardo Bravo

Poco antes de las 12:00 del día la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó el inicio de una carpeta de investigación por el asesinato del hombre que participó en la la defensa de los derechos de los productores de limón.

“Bravo Manríquez fue localizado sin vida este día, abordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates", compartió la Fiscalía de Michoacán.

El limonero Bernardo Bravo fue asesinado en Michoacán. (Fb: Bernardo Bravo)

Mientras que el diputado local Octavio Ocampo, quien lamentó la muerte del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, lo describe como un "hombre valiente, comprometido con las causas del campo y defensor incansable de las y los productores de limón".

Temas Relacionados

MichoacánLos Blancos de TroyaBernardo BravoLimonerosExtorsiónNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de octubre: Línea B y 9 con retrasos y alta afluencia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en

¿Qué debes hacer cuando tienes osteoporosis?

El dolor intenso en la espalda, la disminución de estatura y las posturas encorvadas pueden indicar problemas óseos

¿Qué debes hacer cuando tienes

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

El ex futbolista se dirigió al narrador de TV Azteca para detener la polémica

Christian Martinoli vuelve a burlarse

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de octubre

La inesperada baja de uno de los favoritos genera incertidumbre en el desarrollo del programa

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Extraditan a EEUU a Carlos

Extraditan a EEUU a Carlos “V”, acusado de lavar dinero para el CJNG

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de octubre

Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, revela por qué está en situación de calle y no quiere abandonar a sus animales

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: cuáles son los beneficios de ser capataz

¿Cómo habría muerto el bailarín “Medio Metro”?

Carmen Campuzano contra Kenia Os por hacerla menos tras crítica a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York

DEPORTES

Christian Martinoli vuelve a burlarse

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

México presenta su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil 2031

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”