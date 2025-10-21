Cae “El Pantano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y jefe de Los Blancos de Troya

El líder limonero habría sido torturado (Facebook/Bernardo Bravo)

Reportan la detención de Rigoberto L. M., un hombre apodado El Pantano y quien estaría relacionado con el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo. Los primeros informes indican que el hombre capturado estaría detrás del cobro de extorsiones a los productores de limón en el Valle de Apatzingán, Michoacán.

Reportes de inteligencia indican que El Pantano sería jefe de una célula delictiva ligada a Los Blancos de Troya. Los primeros informes indican que Rigoberto sería autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, crimen dado a conocer horas antes del arresto.

La detención del sujeto mencionado fue reportada por diversos medios de circulación nacional, entre ellos El Universal, el cual detalla que el ahora capturado llevaba tres credenciales al momento de su detención. El aseguramiento de El Pantano también fue registrado por periodistas como Manuel López San Martín, quien compartió una imagen del hombre arrestado junto con una identificación del individuo capturado.

El informe de la captura del El Pantano ha sido atribuido a autoridades federales, sin que hasta las 7:00 de la noche haya un informe de las instituciones de seguridad sobre el arresto a través de los canales oficiales de las dependencias.

Asimismo, una revisión al Registro Nacional de Detenciones (RND) no arroja resultados para el sujeto capturado. Por su parte, los informes señalan que el hombre detenido al parecer se dedicaba a amenazar, castigar y ejercer presión a las personas que se oponían al cobro de cuotas.

Por su parte, información compartida por el reportero César Cabrera en Milenio, indica que hubo un operativo en la entidad que habría resultado en la detención de varias personas, entre ellas un sujeto que estaría ligado con el homicidio del líder limonero.

Fiscalía confirma hallazgo del cuerpo de Bernardo Bravo

Poco antes de las 12:00 del día la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó el inicio de una carpeta de investigación por el asesinato del hombre que participó en la la defensa de los derechos de los productores de limón.

“Bravo Manríquez fue localizado sin vida este día, abordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates", compartió la Fiscalía de Michoacán.

El limonero Bernardo Bravo fue asesinado en Michoacán. (Fb: Bernardo Bravo)

Mientras que el diputado local Octavio Ocampo, quien lamentó la muerte del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, lo describe como un "hombre valiente, comprometido con las causas del campo y defensor incansable de las y los productores de limón".