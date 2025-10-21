Gobierno de Sheinbaum da a conocer que vacuna Patria podría combatir otras enfermedades aparte del Covid, como la fiebre amarilla

Se informó que la vacuna Patria podría ser usada contra otras enfermedades (Jovani Pérez/Infobae México)

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la vacuna Patria, creada durante la emergencia sanitaria por COVID-19, podría tener nuevas aplicaciones médicas, entre ellas el combate de enfermedades como la fiebre amarilla.

El secretario de Salud, David Kersenovich Stalnikowitz, explicó que la vacuna nacional se encuentra actualmente en proceso de evaluación ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el fin de obtener su registro sanitario.

“Actualmente, está tratando de pasar las pruebas necesarias ante Cofepris para su registro sanitario”, señaló el funcionario federal.

Asimismo, destacó que la tecnología utilizada en la vacuna Patria ofrece potencial para atender otros padecimientos. “Se está analizando y abriendo posibilidades para atender otras enfermedades como lo es la fiebre amarilla. La tecnología es distinta y ahí queremos aprovechar qué tipo de vacuna se puede producir fundamentalmente”, explicó.

Kersenovich Stalnikowitz añadió que México también mantiene acuerdos con las farmacéuticas que desarrollaron vacunas de RNA mensajero (ARNm), como Moderna y Pfizer.

Buscan atender los tratamientos de cáncer

El Secretario de Salud, David Kersenovich Stalnikowitz señaló que se busca que la vacuna contra el Covid, se pueda usar para tratar los diversos tipos de cáncer (Gob. México)

El titular de Salud subrayó que existe un compromiso con ambas compañías para lograr la transferencia de tecnología del RNA, con miras a fortalecer la capacidad científica del país.

“El futuro de RNA no es solo las enfermedades infecciosas pulmonares, sino que tiene que ver con el tratamiento de cáncer, en los estudios de investigación, se vuelve muy necesario este tipo de tecnología para tratamientos futuros”, destacó.

En ese sentido, mencionó que México ya trabaja en la capacitación de personal especializado. “Y para que México no se quede atrás, queremos tener la transferencia de tecnología de RNA, se está preparando ya el recurso humano que sepa cómo manejar las tecnologías, por una parte”, afirmó.

Asimismo, el secretario adelantó que esta tecnología permitirá desarrollar tratamientos personalizados contra el cáncer, en especial para los tipos de páncreas, gástrico y colon.

“Por otro lado, encubrirla para poderla utilizar en vacunas y lo que viene a futuro son tratamientos personalizados para cáncer”, precisó.

Kersenovich Stalnikowitz reiteró que la vacuna Patria y las de RNA son seguras para la protección contra el COVID-19 e invitó a la población a acudir a vacunarse.

“Se tiene más de 10 millones de dosis disponibles para aplicarse a la población que tiene factores de riesgo, como son los mayores de 60 años o que tengan comorbilidades”.

Finalmente, reiteró que el gobierno federal tiene 40 millones de vacunas contra la influenza, destacando que ya se produce en el país por segundo año consecutivo.