Festival “Nezamictlán 2025”: cuándo y dónde serán estos festejos por el Día de Muertos en Nezahualcóyotl, Edomex

"Nezamictlán" nuevamente se llevará a cabo este 2025 en el municipio de Nezahualcóyotl, Edomex. (X/@Adolfo_Cerqueda)

El Festival “Nezamictlán 2025” se celebrará en Nezahualcóyotl, Estado de México, con una amplia variedad de actividades para conmemorar el Día de Muertos este año.

Este evento se llevará a cabo del 23 de octubre al 9 de noviembre, integrando exposiciones, caravanas, ofrendas y espectáculos dirigidos a toda la población.

Las actividades inician el 23, 24 y 25 de octubre con el Festival de Cine de Terror “Necro Film”, programado de 17:00 a 20:00 horas en el Auditorio Alfredo del Mazo, ubicado en la Explanada del Palacio Municipal.

El 25 de octubre, de 11:00 a 20:00 horas, se realizará la Expo “Día de Muertos” en la Explanada de Palacio Municipal, donde los asistentes podrán apreciar diferentes expresiones culturales y artísticas relacionadas con esta tradición.

Autoridades del municipio dieron a conocer la cartelera oficial de los eventos. Foto: Archivo/Infobae México.

El 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, la Caravana de Catrinas y Catrines recorrerá las principales avenidas del municipio a partir de las 17:00 horas.

Ese mismo periodo, la Casa del Terror “Necro House” estará abierta de 17:00 a 22:00 horas en el Auditorio Alfredo del Mazo, ofreciendo recorridos temáticos.

El 1 y 2 de noviembre, la Mega Ofrenda será instalada en la Explanada de Palacio Municipal y estará disponible para ser visitada de 9:00 a 21:00 horas. El 2 de noviembre, el Festival “Día de Muertos” se desarrollará en la Explanada de Palacio Municipal.

Entre las actividades destacadas se encuentra una “Muerteada”, un desfile tradicional que iniciará en el Palacio Municipal a las 19:00 horas y recorrerá la Avenida Chimalhuacán hasta la avenida Vicente Villada.

Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl, Edomex, anunció las fechas del evento por el Día de Muertos. (Crédito: X/@Adolfo_Cerqueda)

Caminata de Zombies y Monstruos en Nezahualcóyotl

El 3 de noviembre, la programación incluye la Caminata de “Zombies y Monstruos”, que saldrá a las 17:00 horas del Palacio Municipal y atravesará Avenida Chimalhuacán hasta llegar a la Glorieta de Neza.

En la cartelera también figuran presentaciones como “Reguemos Cultura”, grupos musicales y actividades para toda la familia durante los días principales del festival.

Todas las actividades se realizarán en sedes emblemáticas, principalmente la Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, el Auditorio Alfredo del Mazo y diversas avenidas principales del municipio.

El festival es promovido por el gobierno local bajo el lema “Por Neza”, invitando a la comunidad a sumarse al reconocimiento y conservación de tradiciones mexicanas con acceso libre a los eventos.

Como parte de las actividades del festival, se lleva a cabo una Caminata de "Zombies y Monstruos". Foto: X/@Adolfo_Cerqueda.

La programación del Festival “Nezamictlán 2025” integra presentaciones artísticas, exposiciones, desfiles temáticos y espacios de convivencia que buscan reforzar los lazos comunitarios y fomentar la cultura en Nezahualcóyotl, Edomex, durante la celebración de Día de Muertos.

Para mayores detalles y actualizaciones sobre los horarios y actividades, el público puede consultar el portal oficial neza.gob.mx y las redes sociales del municipio.