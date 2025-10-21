Cuáles son las propiedades antioxidantes de la mora azul

Más del 80% del peso de una mora azul es agua, lo que las hace frescas e hidratantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las moras azules, conocidas comúnmente como arándanos, son frutos pequeños, redondos y de color azul oscuro que crecen en arbustos del género Vaccinium, especialmente la especie Vaccinium corymbosum.

Se cultivan y consumen en diversas regiones del mundo por su sabor dulce y su gran valor nutricional que le confieren enormes beneficios para la salud.

Y es que estas bayas son reconocidas por especialistas en nutrición como uno de los alimentos con mayor concentración de antioxidantes los cuales son moléculas que tienen la capacidad de neutralizar los radicales libres en el organismo y prevenir el “estrés oxidativo” que puede dañar células, proteínas y material genético.

Es por esta razón que consumir alimentos ricos en antioxidantes está relacionado con una menor incidencia de enfermedades crónicas y las moras azules contienen gran cantidad de ellos, tal como te contamos a continuación.

Los arándanos mantienen gran parte de sus propiedades antioxidantes y nutricionales aunque se congelen y almacenen durante meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antioxidantes de las moras azules

Como mencionamos antes, las moras azules (arándanos) destacan por su alto contenido de compuestos antioxidantes, que contribuyen a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Sus principales propiedades antioxidantes se deben a la presencia de:

Antocianinas: Son los pigmentos responsables del color azul violáceo de los arándanos. Tienen una potente capacidad para neutralizar radicales libres y se asocian con efectos beneficiosos para la salud cardiovascular y la función cerebral.

Vitamina C: Contribuye a la defensa antioxidante del cuerpo y favorece la salud inmunológica.

Vitamina E: Ayuda a proteger las membranas celulares del daño oxidativo.

Polifenoles: Incluyen flavonoides y otros compuestos bioactivos que potencian la actividad antioxidante total de la fruta.

Incluir moras en la alimentación ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud que brindan los antioxidantes de las moras azules

Los antioxidantes presentes en las moras azules ofrecen diversos beneficios para la salud, respaldados por estudios científicos y organizaciones de salud. Algunos de los principales beneficios son:

Protección celular: Los antioxidantes neutralizan los radicales libres, lo que ayuda a reducir el daño celular y el envejecimiento prematuro.

Mejora de la salud cardiovascular: Favorecen la reducción de la presión arterial, mejoran la función de los vasos sanguíneos y pueden disminuir el riesgo de enfermedades del corazón.

Salud cerebral: Se asocian con una mejor memoria y funciones cognitivas, y pueden retardar el deterioro cognitivo relacionado con la edad.

Prevención de infecciones urinarias: El consumo de arándanos puede ayudar a reducir la incidencia de infecciones urinarias al evitar que ciertas bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario.

Reducción de la inflamación: Los antioxidantes contribuyen a disminuir los procesos inflamatorios en el cuerpo, lo que se relaciona con una menor incidencia de enfermedades crónicas.

Apoyo al sistema inmunológico: Mejoran la respuesta del sistema inmune ante infecciones y otras amenazas externas.

Contribución a la prevención del cáncer: Los polifenoles y otros compuestos antioxidantes han sido estudiados por su potencial para reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Los antioxidantes de este fruto ayudan a mejorar la salud de los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios forman parte de un enfoque general de alimentación saludable y no sustituyen tratamientos médicos convencionales.

Incorporar moras azules y otras frutas ricas en antioxidantes puede colaborar al bienestar y la prevención de enfermedades.