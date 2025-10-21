México

Cazzu llega a Mérida y sus fans le llevan serenata con mariachi

Julieta Cazzuchelli continúa recorriendo México con su gira “Latinaje”

Por Cinthia Salvador

Julieta Cazzuchelli fue recibida con una serenata afuera de su hotel. (YT: Cazzu Canal Oficial)

La llegada de Cazzu a Mérida generó una oleada de emoción entre sus seguidores locales, quienes protagonizaron un recibimiento fuera de lo habitual para la cantante argentina. El entusiasmo de los fans se expresó desde el primer momento en que la artista pisó tierras yucatecas, a días de la presentación que forma parte de su gira Latinaje en el país.

Su llegada al hotel donde se hospedará se transformó en un encuentro inesperado con quienes la siguen, y dio inicio a una serie de manifestaciones de apoyo y admiración que marcaron la previa de su concierto.

Julieta Cazzuchelli atrajo rápidamente la atención de empleados, clientes y seguidores. La cantante accedió a convivir con sus fans, posó para fotografías y aceptó pequeños obsequios, lo que se convirtió en un momento especial registrado por lospresentes. Según contó la propia artista en sus redes sociales, la cercanía y el cariño del público meridano excedieron cualquier expectativa.

La cantante argentina conivivó y cantó junto con sus fans. (Captura de pantalla Instagram @cazzu)

Asimismo, un grupo de seguidores organizó una serenata y acudió con mariachi para interpretarle canciones emblemáticas de México. Ante la sorpresa colectiva, Cazzu se unió a sus fans y cantó junto a ellos el tema “Cielito lindo”, una escena compartida ampliamente en plataformas digitales y evidenció el vínculo generado con su audiencia en este punto del tour.

Este recibimiento se integró a una cadena de eventos positivos que la cantante argentina ha experimentado a lo largo de su paso por México. Del inicio de la gira en la Ciudad de México con dos fechas en el Auditorio Nacional, ambas agotadas, a conciertos exitosos en Guadalajara y Monterrey, la cantante consolidó un contacto directo con el público en cada parada. Según publicó la artista en una de sus historias de Instagram, “No puedo creer como me recibieron en Mérida. Me explota el corazón”, fue su reflexión al compartir el video del encuentro musical con sus fans yucatecos, en el que se le observa visiblemente emocionada.

Fans de Cazzu le llevan serenata en Mérida. (Tiktok: cazzuthequeen)

En los días previos al cierre de la gira en el país, con presentaciones pendientes en Mérida y Puebla, las muestras de aprecio se sucedieron, consolidando la conexión de la artista con sus seguidores mexicanos.

Los videos del recibimiento y de la convivencia en el hotel se viralizaron rápidamente, reforzando el impacto de la visita de la trapera argentina en Yucatán. El concierto de Cazzu en la ciudad está previsto en el Foro GNP Seguros, donde se espera la misma intensidad y cercanía que caracterizaron su estancia.

