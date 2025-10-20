México

Sheinbaum explica diálogo con ciudadano en Tianguistengo y descarta promoción electoral

La presidenta aclaró que su respuesta a un reclamo ciudadano sobre el presidente municipal de la localidad no buscaba influir en los procesos electorales

Por Andrés García S.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Pinal de Amoles, Querétaro, el 14 de octubre. (Crédito: Facebook | Claudia Sheinbaum)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el diálogo que sostuvo con un habitante de Tianguistengo durante un recorrido de supervisión en la zona afectada por las lluvias. Relató que, al escuchar a un hombre gritar que “no estaban haciendo nada”, pidió detener el vehículo en el que se transportaba para atenderlo personalmente. Señaló que el ciudadano expresó su molestia por la falta de acción del presidente municipal, ante lo cual ella respondió que la ciudadanía es quien elige a sus autoridades locales.

Sheinbaum detalló que en ese municipio gobierna un alcalde postulado por Morena, pero aclaró que su comentario no tuvo fines políticos ni de promoción electoral. Aseguró que la conversación fue sacada de contexto por quienes buscan presentar esta conversación como un acto de proselitismo, lo cual calificó como una tergiversación de los hechos.

“Ahí en Tianguistengo íbamos pasando en las camionetas de Defensa y un señor gritó: ‘¡No están haciendo nada!’ entonces les dije que se detuvieran porque quería escuchar al señor. Le pregunté ¿por qué dice que no estamos haciendo nada? Me dijo: ‘Es que el presidente municipal no está haciendo nada. Fíjense bien a qué presidentes municipales ponen’. Yo le dije: Sí, pero ustedes fíjense también por quién votan”, contó Sheinbaum durante ‘La Mañanera’ de este lunes.

La presidenta continuó: “Para que sepan, en Tianguistengo gobierna una persona postulada por Morena, pero no tiene nada que ver, nosotros no estamos haciendo promoción del voto, no somos iguales. Era un diálogo en el que se decía quién decide qué presidente municipal se elige, pues la gente, porque aún existe la idea de antes, que el presidente ponía a los presidentes municipales. Ese fue el diálogo en ese momento con el señor, quien al final nos dio las gracias y estuvimos de acuerdo. Sacan de contexto ese fragmento y dicen que estamos promoviendo el voto con la ayuda. Nada que ver. Es muy mezquino, muy ruin este objetivo de estar señalando, tergiversando la información”.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes 20 de octubre. (Crédito: Cuartoscuro)

Apoyo a los afectados, sin intereses partidistas

Sheinbaum indicó que el propósito de su intervención fue explicar a los pobladores que los presidentes municipales no son designados por el gobierno federal, sino elegidos por voto popular. Agregó que su gobierno actúa con respeto a las autoridades locales, sin distinción partidista, y que el diálogo con el ciudadano quedó en buenos términos.

Reiteró que la asistencia a las comunidades afectadas no tiene relación con temas electorales y que las labores de apoyo continúan de manera coordinada entre las dependencias federales y estatales. Según explicó, su administración mantiene como prioridad atender a los damnificados y garantizar que los recursos lleguen de forma directa a quienes más los necesitan.

