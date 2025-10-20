Luisa María Alcalde compartió lista de asistentes al relanzamiento del PAN: “los impresentables de siempre”

Luisa María Alcalde publica lista de asistentes al relanzamiento del PAN, destacando figuras políticas y conservadoras nacionales e internacionales. Crédito: Infobae México

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, compartió la tarde de este 19 de octubre en su perfil de X una lista detallada de asistentes al relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) celebrado el día anterior. La publicación identificó a representantes de todos los niveles de la dirigencia panista y a destacados personajes de la política, el periodismo y sectores conservadores tanto nacionales como internacionales.

Entre los nombres más reconocidos resalta el de Claudio X. González, identificado como figura central de la oposición al actual gobierno. La lista incluyó a Jorge Romero, actual líder del PAN, quien ahora explora acercamientos con Movimiento Ciudadano de cara a una eventual alianza futura, de acuerdo con la publicación de Alcalde.

Destaca la presencia de Ricardo Anaya, quien tras pasar seis años fuera del país ocupando un fuero como senador plurinominal, regresó al escenario político nacional bajo el PAN. Junto a él, Marko Cortés —también senador plurinominal y exdirigente panista— fue señalado en el recuento por acuerdos internos controvertidos y alianzas con partidos rivales.

La publicación de la presidenta de Morena resalta la asistencia de José María Aznar, Enrique Krauze y otros referentes del conservadurismo en el relanzamiento panista. (X: @PartidoMorenaMx)

A la convocatoria igualmente asistieron Lorenzo Córdova, expresidente del INE, criticado por sus posturas frente a la 4T, y el historiador Enrique Krauze, considerado referente intelectual del conservadurismo y de los contratos millonarios durante sexenios neoliberales.

El evento tuvo relevancia internacional con la asistencia del expresidente español José María Aznar, identificado en la lista por su postura conservadora y encabezar debates sobre supremacismo europeo en el contexto de la derecha global. La coordinadora de la agrupación civil Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, también figuró en el registro junto a Cecilia Soto, excandidata presidencial y actual partícipe de esa plataforma.

En el ámbito de gobernadores, María Eugenia Campos (Chihuahua), Teresa Jiménez (Aguascalientes), Libia Dennise García (Guanajuato), y Mauricio Kuri (Querétaro) fueron destacados. Las acusaciones que acompañan sus nombres, de acuerdo con la morenista, van desde corrupción y enriquecimiento ilícito hasta la ausencia de obra pública y la falta de transparencia patrimonial.

Margarita Zavala, Santiago Creel y Roberto Gil Zuarth figuran entre los exdirigentes y legisladores panistas señalados en la publicación de Alcalde. | X- Roberto Gil Zuarth

La lista abordó también perfiles vinculados a controversias jurídicas y administrativas, como Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, señalada por presunto conflicto de intereses; Santiago Taboada (exalcalde de Benito Juárez), y Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo), ambos relacionados con el denominado “Cártel Inmobiliario”.

Asimismo, figuras del pasado reciente de Acción Nacional como Santiago Creel, Margarita Zavala, y Roberto Gil Zuarth, integraron el grupo reunido. Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, figura por cuestionamientos sobre recaudación de firmas en campañas independientes y su cercanía con casos como el de la Guardería ABC.

Entre otros nombres, se encontraban Noemí Luna, diputada plurinominal que perdió la dirigencia nacional panista; Kenia López Rabadán, conocida por discursos de “odio, clasismo y racismo”; y Germán Martínez, legislador señalado en el listado por supuesta traición.

La relación abarcó desde presidentes de comités estatales, senadores, diputados locales y federales. Alcalde puso en su mensaje en redes sociales: “¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre?"