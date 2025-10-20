México

Luisa María Alcalde compartió lista de asistentes al relanzamiento del PAN: “los impresentables de siempre”

El listado difundido por la presidenta de Morena incluye a líderes opositores, exfuncionarios y personajes que señala por conflictos de interés, enriquecimiento ilícito y con escándalos recientes

Por Joshua Espinosa

Guardar
Luisa María Alcalde publica lista
Luisa María Alcalde publica lista de asistentes al relanzamiento del PAN, destacando figuras políticas y conservadoras nacionales e internacionales. Crédito: Infobae México

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, compartió la tarde de este 19 de octubre en su perfil de X una lista detallada de asistentes al relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) celebrado el día anterior. La publicación identificó a representantes de todos los niveles de la dirigencia panista y a destacados personajes de la política, el periodismo y sectores conservadores tanto nacionales como internacionales.

Entre los nombres más reconocidos resalta el de Claudio X. González, identificado como figura central de la oposición al actual gobierno. La lista incluyó a Jorge Romero, actual líder del PAN, quien ahora explora acercamientos con Movimiento Ciudadano de cara a una eventual alianza futura, de acuerdo con la publicación de Alcalde.

Destaca la presencia de Ricardo Anaya, quien tras pasar seis años fuera del país ocupando un fuero como senador plurinominal, regresó al escenario político nacional bajo el PAN. Junto a él, Marko Cortés —también senador plurinominal y exdirigente panista— fue señalado en el recuento por acuerdos internos controvertidos y alianzas con partidos rivales.

La publicación de la presidenta
La publicación de la presidenta de Morena resalta la asistencia de José María Aznar, Enrique Krauze y otros referentes del conservadurismo en el relanzamiento panista. (X: @PartidoMorenaMx)

A la convocatoria igualmente asistieron Lorenzo Córdova, expresidente del INE, criticado por sus posturas frente a la 4T, y el historiador Enrique Krauze, considerado referente intelectual del conservadurismo y de los contratos millonarios durante sexenios neoliberales.

El evento tuvo relevancia internacional con la asistencia del expresidente español José María Aznar, identificado en la lista por su postura conservadora y encabezar debates sobre supremacismo europeo en el contexto de la derecha global. La coordinadora de la agrupación civil Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, también figuró en el registro junto a Cecilia Soto, excandidata presidencial y actual partícipe de esa plataforma.

En el ámbito de gobernadores, María Eugenia Campos (Chihuahua), Teresa Jiménez (Aguascalientes), Libia Dennise García (Guanajuato), y Mauricio Kuri (Querétaro) fueron destacados. Las acusaciones que acompañan sus nombres, de acuerdo con la morenista, van desde corrupción y enriquecimiento ilícito hasta la ausencia de obra pública y la falta de transparencia patrimonial.

Margarita Zavala, Santiago Creel y
Margarita Zavala, Santiago Creel y Roberto Gil Zuarth figuran entre los exdirigentes y legisladores panistas señalados en la publicación de Alcalde. | X- Roberto Gil Zuarth

La lista abordó también perfiles vinculados a controversias jurídicas y administrativas, como Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, señalada por presunto conflicto de intereses; Santiago Taboada (exalcalde de Benito Juárez), y Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo), ambos relacionados con el denominado “Cártel Inmobiliario”.

Asimismo, figuras del pasado reciente de Acción Nacional como Santiago Creel, Margarita Zavala, y Roberto Gil Zuarth, integraron el grupo reunido. Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, figura por cuestionamientos sobre recaudación de firmas en campañas independientes y su cercanía con casos como el de la Guardería ABC.

Entre otros nombres, se encontraban Noemí Luna, diputada plurinominal que perdió la dirigencia nacional panista; Kenia López Rabadán, conocida por discursos de “odio, clasismo y racismo”; y Germán Martínez, legislador señalado en el listado por supuesta traición.

La relación abarcó desde presidentes de comités estatales, senadores, diputados locales y federales. Alcalde puso en su mensaje en redes sociales: “¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre?"

Temas Relacionados

PAN Luisa María AlcaldeMorenaPartidos políticosConservadurismomexico-noticias

Más Noticias

Popocatépetl lanza 8 exhalaciones en el último día

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 8 exhalaciones en

Cometa Lemmon 2025: a qué hora y cómo verlo desde México

La experiencia de presenciar este fenómeno celeste dependerá de la preparación

Cometa Lemmon 2025: a qué

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: Adal Ramones da esta sorprendente noticia al comienzo de la gala de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Aseguran más de 1 millón y medio de litros de huachicol, la mayor incautación en la historia de Guanajuato

Se trata de cargamento con un valor que supera los 30 millones de pesos

Aseguran más de 1 millón

Enrique Guzmán sorprende al revelar qué le dejó como herencia Silvia Pinal

Los trámites legales y la inesperada muerte de un funcionario han complicado la lectura del testamento, generando incertidumbre y especulaciones sobre el destino de los bienes de la estrella del Cine de Oro

Enrique Guzmán sorprende al revelar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 1 millón

Aseguran más de 1 millón y medio de litros de huachicol, la mayor incautación en la historia de Guanajuato

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex con ponchallantas

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: Adal Ramones da esta sorprendente noticia al comienzo de la gala de eliminación

Enrique Guzmán sorprende al revelar qué le dejó como herencia Silvia Pinal

Cuál es la canción de K-pop más escuchada en iTunes México hoy

Exatlón México: quiénes están sentenciados hoy 19 de octubre

Las mejores películas en Netflix en México hoy

DEPORTES

Zague explota contra jugadores del

Zague explota contra jugadores del América por la derrota con Cruz Azul: “Eso no se acepta”

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025