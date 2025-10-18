México

Las claves del evento del PAN en el Frontón México: ¿Qué significa este cambio?

La asamblea reunió a dirigentes nacionales, gobernadores, exgobernadores, senadores, diputados, alcaldes y militantes de la organización fundada en 1939

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Jorge Romero en el relanzamiento
Jorge Romero en el relanzamiento del PAN. Foto: x.com/@JorgeRoHe

El relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) en el Frontón México marcó el fin de la alianza con el PRI y el inicio de una nueva etapa centrada en la apertura y la participación ciudadana.

La asamblea, que tuvo lugar en la Colonia Tabacalera de la Ciudad de México, reunió a dirigentes nacionales, gobernadores, exgobernadores, senadores, diputados, alcaldes y militantes de la organización fundada en 1939, lo que representa uno de los momentos de mayor convocatoria interna para este grupo político.

Durante la ceremonia, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN anunció la conclusión de la política de alianzas que, supuso un revés electoral reciente. “Se acabaron las designaciones”, enfatizó el nuevo dirigente, detallando que la selección de candidaturas incluirá por primera vez elecciones primarias, el voto panista y encuestas cuantitativas y cualitativas.

Uno de los ejes de la renovación institucional descrita incluye el despliegue de una plataforma digital para permitir la afiliación abierta a cualquier ciudadano interesado. “Te quieres afiliar, le das clic y ya, se acabaron las cadenas. Y nunca jamás en el PAN nadie podrá decidir si eres panista”, mencionó Romero Herrera. Además, hizo un llamado especial a los jóvenes a integrarse y contender por cargos representativos bajo el único criterio de su desempeño y contacto directo con las comunidades.

Entre los asistentes destacaron figuras como Federico Döring, Damián Zepeda, el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, así como el exconsejero del INE Marco Antonio Baños, los excandidatos a presidentes Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez, lo que fortaleció la percepción de respaldo a la nueva dirección del partido.

Muchas de las consignas y frases empleadas durante el evento remitieron a las planteadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, evidenciando una estrategia retórica de confrontación con el oficialismo.

En su mensaje dirigido tanto a la militancia como a la ciudadanía, Romero Herrera remarcó: “Hoy relanzamos a nuestro partido; destinaremos todos los recursos hacia el reto de 2027, abarcando todos los rincones, por aire y tierra”. Aseguró que el PAN será la principal defensa ante un régimen que, a su juicio, busca perpetuarse en el poder.

La jornada concluyó con la movilización de militantes del partido desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia, como parte de la presentación pública de la nueva imagen y las directrices rumbo a las próximas elecciones.

