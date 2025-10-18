Nueva era del PAN: rompe alianzas partidistas y apuesta por su propia fuerza | Video

Relanzamiento del PAN, Jorge Romero

En un mensaje dirigido a la militancia y al público en general, el Partido Acción Nacional (PAN) a través de su dirigente, Jorge Romero Herrera, anunció hoy el inicio de lo que calificó como una “ Nueva Era ”, en la que el partido busca consolidar su independencia política y dejar atrás cualquier alianza partidista, tanto pasadas como futuras.

El planteamiento tiene como objetivo principal recuperar la confianza de los ciudadanos en su propuesta democrática.

Jorge Romero encabeza relanzamiento del PAN, rompe alianzas partidistas Crédito: YouTube: Partido Acción Nacional

Identidad y siglas

El panista enfatizó que “Hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos, nacimos para ser nuestra propia opción democrática”. En este sentido, aseguró que la prioridad de la formación política será fortalecer su identidad y consolidar su presencia a nivel nacional, sin depender de coaliciones con otras fuerzas políticas.

⇒⇒ “Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas , nuestro color y nuestro partido ”. ⇐⇐

Agregó que la decisión de apostar únicamente por el PAN responde a la voluntad de una amplia mayoría de militantes y simpatizantes, y no a presiones externas, lo cual marca un punto de inflexión en la estrategia política del partido, que pretende relanzar su imagen de cara a los próximos procesos electorales.

Roberto Gil Zuarth publicó el nuevo logotipo del PAN. | X- Roberto Gil Zuarth

Liderazgos ciudadanos

Aunque Romero Herrera descartó alianzas formales con otros partidos, subrayó que su plan incluirá colaboraciones con liderazgos ciudadanos en todos los niveles de gobierno con intención de trabajar con “auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país, en cada estado, en cada municipio, con liderazgos panistas o no, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les quitaremos las mayorías artificiales al oficialismo”.

Este enfoque busca reforzar la presencia territorial del partido y conectar con la ciudadanía a través de iniciativas locales, sin comprometer su autonomía ni ceder protagonismo a otras siglas. La iniciativa, además, pretende construir un PAN más cercano a los votantes y consolidar su imagen como alternativa independiente frente al actual gobierno.

Relevo generacional

Uno de los pilares del relanzamiento blanquiazul será el relevo generacional dentro de sus filas, por lo que la renovación no solo se centra en la estrategia electoral, sino también en promover la participación de jóvenes y nuevos liderazgos dentro del partido que apunta a revitalizar la estructura interna, fomentando la inclusión y la renovación de ideas para conectar con las nuevas generaciones de votantes, refirió el líder.

Con esta decisión, Acción Nacional busca consolidarse como un partido autónomo y renovado, que prioriza su identidad histórica y fortalece su presencia en el ajedrez político.