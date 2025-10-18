México

Nueva era del PAN: rompe alianzas partidistas y apuesta por su propia fuerza | Video

Se enfocará en liderazgos ciudadanos, fortalecimiento territorial y relevo generacional para recuperar la confianza de la ciudadanía

Por Eduardo Marsan

Guardar
Relanzamiento del PAN, Jorge Romero
Relanzamiento del PAN, Jorge Romero

En un mensaje dirigido a la militancia y al público en general, el Partido Acción Nacional (PAN) a través de su dirigente, Jorge Romero Herrera, anunció hoy el inicio de lo que calificó como una “Nueva Era, en la que el partido busca consolidar su independencia política y dejar atrás cualquier alianza partidista, tanto pasadas como futuras.

El planteamiento tiene como objetivo principal recuperar la confianza de los ciudadanos en su propuesta democrática.

Jorge Romero encabeza relanzamiento del PAN, rompe alianzas partidistas Crédito: YouTube: Partido Acción Nacional

Identidad y siglas

El panista enfatizó que “Hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos, nacimos para ser nuestra propia opción democrática”. En este sentido, aseguró que la prioridad de la formación política será fortalecer su identidad y consolidar su presencia a nivel nacional, sin depender de coaliciones con otras fuerzas políticas.

⇒⇒ “Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido”. ⇐⇐

Agregó que la decisión de apostar únicamente por el PAN responde a la voluntad de una amplia mayoría de militantes y simpatizantes, y no a presiones externas, lo cual marca un punto de inflexión en la estrategia política del partido, que pretende relanzar su imagen de cara a los próximos procesos electorales.

Roberto Gil Zuarth publicó el
Roberto Gil Zuarth publicó el nuevo logotipo del PAN. | X- Roberto Gil Zuarth

Liderazgos ciudadanos

Aunque Romero Herrera descartó alianzas formales con otros partidos, subrayó que su plan incluirá colaboraciones con liderazgos ciudadanos en todos los niveles de gobierno con intención de trabajar con “auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país, en cada estado, en cada municipio, con liderazgos panistas o no, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les quitaremos las mayorías artificiales al oficialismo”.

Este enfoque busca reforzar la presencia territorial del partido y conectar con la ciudadanía a través de iniciativas locales, sin comprometer su autonomía ni ceder protagonismo a otras siglas. La iniciativa, además, pretende construir un PAN más cercano a los votantes y consolidar su imagen como alternativa independiente frente al actual gobierno.

Relevo generacional

Uno de los pilares del relanzamiento blanquiazul será el relevo generacional dentro de sus filas, por lo que la renovación no solo se centra en la estrategia electoral, sino también en promover la participación de jóvenes y nuevos liderazgos dentro del partido que apunta a revitalizar la estructura interna, fomentando la inclusión y la renovación de ideas para conectar con las nuevas generaciones de votantes, refirió el líder.

Con esta decisión, Acción Nacional busca consolidarse como un partido autónomo y renovado, que prioriza su identidad histórica y fortalece su presencia en el ajedrez político.

Temas Relacionados

PANPartido Acción NacionalPartido PolíticoNueva Era del PANPolítica MexicanaJorge Romeromexico-noticias

Más Noticias

Policía de SLP afirma que videos sobre presuntos actos de violencia ligados al crimen organizado fueron generados con IA

Continúan las investigaciones y autoridades buscan proceder legalmente contra los implicados

Policía de SLP afirma que

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

La cantante confesó que en aquel entonces tenía un interés romántico en el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán

Carolina Ross le reclama a

Cura causa indignación en TikTok tras bautizo de niño mexicano con nombre gringo: “Aunque le pongas Matthew, se le nota el nopal en la frente”

Un sacerdote bromeó durante un bautizo y su comentario desató miles de reacciones entre usuarios de redes sociales

Cura causa indignación en TikTok

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

Las gladiadoras ganaron sus respectivos títulos de campeonato en el evento dedicado al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

India Sioux y Mercedes Moné

Ataque armado en Acapulco deja sin vida a bebé de 9 meses y hiere a su padre en un taller de motocicletas

Un menor de 9 meses perdió la vida luego de un ataque armado en la colonia Ciudad Renacimiento, mientras que su padre recibe atención médica tras salir lesionado

Ataque armado en Acapulco deja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan detención de Yair Manuel

Reportan detención de Yair Manuel “N”, sargento señalado en el asesinato de la soldado Stephany Carmona

“El Marino” acepta su extradición desde Canadá por el homicidio del joven Alexander en Michoacán

Sicarios abren fuego contra bar nocturno en Pénjamo, Guanajuato; reportan dos personas muertas

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Carolina Ross le reclama a

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Manola rompe en llanto tras sufrir un incidente con un caballo

¿Quién es Mariano Riva Palacio, conductor de Azteca Noticias que se viralizó tras anunciar su compromiso?

¿Ángela Aguilar quiere que Inti pase Navidad con ella y Nodal? Su amigo Kunno responde

Kunno asegura que Nodal es un buen papá con Inti: “Tiene derecho a defenderse”

DEPORTES

India Sioux y Mercedes Moné

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”

Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la corren de su trabajo por ‘racista’

Esta es la razón por la cual Cristiano Ronaldo no podría jugar en la reapertura del Estadio Azteca ante México

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?