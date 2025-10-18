Roberto Gil Zuarth filtra nuevo logotipo del PAN previo a marcha para relanzamiento del partido: “Regresamos”

Internautas revivieron videos de los discursos de Roberto Gil Zuarth a favor de los esfuerzos para combatir la delincuencia Credito:cuartoscuro

Roberto Gil Zuarth, abogado y militante de Acción Nacional (PAN), filtró lo que supuestamente será el nuevo logotipo del partido político, pocas horas antes de que la organización presente su relanzamiento con una marcha que se realizará hoy en la Ciudad de México.

En su cuenta de X, el panista publicó la imagen del logotipo, con dos frases cortas: “Regresamos” y “#NuevaFotodePerfil”, con la que incluso cambió su fotografía en dicha red social.

Hasta el momento, Gil Zuarth ha sido el único militante del PAN que ha mostrado la nueva imagen del partido; sin embargo, decenas de usuarios de X han reaccionado con memes sobre el cambio de logotipo.

Entre estos últimos destacan imágenes similares al logotipo actual, pero con la cara de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Ciudadana actualmente detenido en Estados Unidos.

Mientras que otros memes muestran el nuevo diseño del logotipo del PAN, pero con los colores de Movimiento Ciudadano, ante las especulaciones sobre una alianza rumbo a las elecciones del 2027.

PAN presentará relanzamiento con marcha en CDMX

El 13 de octubre pasado, el PAN anunció que este sábado presentará el relanzamiento del partido, el cual calificó como “el inicio de una nueva era”, afirmando que en el último año han trabajado en “un profundo profundo de reflexión y análisis para reafirmar su identidad, renovar su visión y re conectarse con la ciudadanía".

“Hoy, con la mirada puesta en el futuro, damos un paso firme hacia adelante. Relanzamos al PAN para volver a ser el espacio donde las y los ciudadanos encuentran causas, esperanza y resultados.

“Relanzamos al PAN porque México necesita una alternativa seria, humana y comprometida con la verdad. Relanzamos al PAN porque seguimos creyendo en los valores que nos dieron origen: la defensa de la Patria, la Justicia, la Familia y la Libertad”, escribió en su cuenta de X.

En la misma publicación, indicó que el evento de relanzamiento consistirá en una marcha que comenzará a las 10:30 horas en el Monumento a la Revolución y concluirá en el Ángel de la Independencia, a la cual convocó a que participen militantes y ciudadanos en general.

“Te invitamos a caminar con nosotros este 18 de octubre, a las 10:30 a.m., en el Monumento a la Revolución, rumbo al Ángel de la Independencia. ¡Sigamos trabajando juntos por México", puntualizó.

