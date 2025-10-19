México

Los mejores memes que dejó el triunfo de la Máquina Azul sobre las Águilas del América

Entre imágenes creativas y comentarios virales en redes, aficionados del Cruz Azul celebraron su nuevo posicionamiento

Por Jesús Tovar Sosa

La Máquina logró vencer al
La Máquina logró vencer al Club América con un 2-1 a su favor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La derrota del Club América ante Cruz Azul por marcador de 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario no solo tuvo impacto en la tabla general del Torneo Apertura 2025, sino que también desató una verdadera tormenta de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios aprovecharon el resultado para lanzar una ola de memes, burlas y comentarios virales.

En una noche donde las Águilas fueron ampliamente superadas en actitud y orden por La Máquina, los errores defensivos de jugadores como Jorge Sánchez y Kevin Álvarez se convirtieron en el blanco perfecto de las críticas y el humor digital.

América fue derrotado por Cruz
América fue derrotado por Cruz
América fue derrotado por Cruz
Ambos laterales, recientemente convocados por la Selección Mexicana, cometieron fallas que derivaron en los dos goles de Cruz Azul, lo que provocó una lluvia de imágenes y videos sarcásticos en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y Facebook.

El gol de la victoria, marcado por Ignacio Rivero al minuto 64 con una espectacular media vuelta, también generó elogios en redes, en especial por parte de los seguidores celestes, que no dudaron en elevarlo como el “nuevo ídolo” de La Máquina. Rivero, quien ingresó de cambio, se convirtió en el héroe inesperado del partido y el protagonista de muchos memes que celebraban su capacidad para aparecer en momentos clave.

América fue derrotado por Cruz
América fue derrotado por Cruz
América fue derrotado por Cruz
Además del resultado, los técnicos también fueron tema de conversación. Nicolás Larcamón recibió aplausos virtuales por su decisión “institucional” de dejar en la banca a Kevin Mier y Willer Ditta, quienes reportaron tarde tras la Fecha FIFA. Por otro lado, André Jardine fue duramente cuestionado por haber iniciado el partido sin figuras habituales como Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Alejandro Zendejas.

Las lesiones no ayudaron al América, y la salida de Víctor Dávila en camilla a los 24 minutos sumó dramatismo al encuentro. Las Águilas, desordenadas y sin ideas, no lograron reaccionar, y esto solo alimentó el festín digital de los aficionados rivales, que aprovecharon cada tropiezo para viralizar sus bromas.

América fue derrotado por Cruz
América fue derrotado por Cruz
América fue derrotado por Cruz
En la tabla general, Cruz Azul escaló hasta la segunda posición, mientras que América, pese a su mal desempeño, se mantiene entre los primeros lugares, aunque con señales claras de alarma de cara al cierre del torneo.

El próximo martes, Cruz Azul visitará al Necaxa en Aguascalientes, mientras que América buscará recomponer el camino en casa ante Puebla. Pero en redes, la derrota ante su acérrimo rival ya quedó marcada, al menos por esta jornada, como una noche de memes, burlas y autocrítica.

