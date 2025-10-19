México

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

Por Marco Ruiz

14:25 hsHoy

Filtran nombre del primer eliminado de La Granja VIP hoy domingo 19 de octubre, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de TV Azteca son: La Bea, César Doroteo y Carolina Ross

Por Marco Ruiz

El primer domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su primera salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la tv nacional. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 19 de octubre le dirá adiós a su desafío de ser granjero y enfrentará la realidad con el público.

13:41 hsHoy

Primer eliminado de La Granja VIP

La expectativa en torno a La Granja VIP se ha intensificado tras la reciente filtración en redes sociales que anticipa el nombre del primer eliminado del popular reality de TV Azteca.

A tan solo unas horas de la primera gala de expulsión, la atención de los seguidores se concentra en los tres concursantes que permanecen en riesgo: La Bea, Teo y Carolina Ross.

Uno de ellos abandonará la competencia el domingo 19 de octubre, dando inicio a la serie de salidas que marcarán el desarrollo del programa.

La Granja VIP en vivo
La Granja VIP en vivo hoy domingo 19 de octubre en su primer domingo de eliminación por TV Azteca y Disney en 24/7 (Foto: TV Azteca)

