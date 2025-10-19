La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Filtran nombre del primer eliminado de La Granja VIP hoy domingo 19 de octubre, según encuestas finales Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de TV Azteca son: La Bea, César Doroteo y Carolina Ross

Filtran nombre del primer eliminado de La Granja VIP hoy domingo 19 de octubre, según encuestas finales (Foto: TV Azteca)

El primer domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su primera salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la tv nacional. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 19 de octubre le dirá adiós a su desafío de ser granjero y enfrentará la realidad con el público.