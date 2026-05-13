Un tiroteo cerca de la Universidad de Harvard dejó dos heridos graves

La intervención permitió frenar un episodio violento en las inmediaciones de la universidad, donde numerosas patrullas y servicios de emergencia respondieron de inmediato, mientras dos víctimas permanecen bajo atención médica intensiva. (Fuente: X)

Dos personas luchan por su vida tras un tiroteo cerca de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. El ataque tuvo lugar este lunes al mediodía, cuando Tyler Brown disparó con un rifle de asalto hacia autos detenidos en el tráfico, según confirmaron las autoridades.

La intervención de un policía estatal y un civil identificado como exmarine permitió que el agresor fuera detenido tras recibir varios disparos. Ahora permanece hospitalizado bajo custodia policial y enfrenta cargos graves.

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El incidente ocurrió minutos antes de las 13:30 en la intersección de Memorial Drive y River Street. Las víctimas, quienes estaban dentro de sus vehículos, sufrieron heridas críticas.

El tiroteo cerca de la Universidad de Harvard deja dos heridos graves y un detenido bajo custodia policial (X)

Según la fiscal del condado de Middlesex, Marian Ryan, Brown enfrenta cargos por intento de asesinato y otros delitos relacionados con armas. La gobernadora Maura Healey afirmó que la situación está controlada y no existe una amenaza activa para la población, aunque aconsejó evitar el área para no interferir con las labores de los equipos de emergencia, tal como reportó ABC News.

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Quién es Tyler Brown y cuál es su historial

El tirador, Tyler Brown, disparó de forma errática hacia varios autos sin motivo aparente. De acuerdo con información judicial citada por ABC News, Brown ya tenía antecedentes: en 2021, un tribunal lo condenó por disparar contra la policía de Boston. En ese proceso, se declaró culpable de ocho delitos, entre ellos asalto armado con intención de asesinato.

La fiscalía había solicitado una pena de diez a doce años, pero el tribunal impuso una condena menor. La entonces fiscal Rachael Rollins lamentó la decisión y señaló: “Mi oficina recomendó una sentencia significativa para el señor Brown dada la naturaleza de sus delitos y el daño causado. Me decepciona la sentencia impuesta”.

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Tyler Brown, el autor del tiroteo en Harvard, tenía antecedentes por delitos violentos y se encontraba bajo supervisión judicial y tratamiento psiquiátrico (X)

Brown también acumulaba antecedentes por un ataque con arma blanca y por intimidación de testigos en 2014. Por violar la libertad condicional en esos casos, sumó otra condena que cumplía de manera simultánea. Además, se encontraba bajo supervisión judicial y con indicación de tratamiento de salud mental en el momento del ataque, según detalló ABC News.

Cómo y dónde ocurrió el tiroteo

El ataque se registró en una zona de alto tránsito cerca del campus de Harvard. Brown disparó indiscriminadamente desde la vía pública contra autos en movimiento, generando una escena de caos que coincidió con la salida de escuelas y universidades. Un patrullero y un civil exmarine respondieron rápidamente y lograron detener al atacante.

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Imágenes aéreas de la filial local de ABC News mostraron el momento de la detención, con el rifle de asalto tirado sobre el césped y un sedán negro fuera del camino tras un choque.

Según ABC7, la presencia policial y el despliegue de equipos de emergencia permitieron controlar la situación y garantizar la seguridad en el área poco después del ataque.

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Testimonios y reacción de las autoridades

Entre quienes presenciaron el tiroteo, Lisa Schill relató a la filial local de ABC News que el miedo la obligó a abandonar la furgoneta escolar en la que viajaba: “Corría por mi vida”. Schill se dirigía a recoger niños cuando comenzaron los disparos y decidió buscar refugio a pie junto a otros presentes.

El ataque sucedió en la intersección de Memorial Drive y River Street, una zona de alto tránsito cerca del campus universitario (X)

En un comunicado, la gobernadora Maura Healey aseguró que “no existe una amenaza continua para el público”, aunque instó a los residentes a mantenerse alejados de la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, como reportó ABC7.

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Consecuencias y situación actual de la investigación

Las dos víctimas siguen hospitalizadas en estado crítico. Las autoridades no dieron a conocer sus identidades, pero confirmaron la gravedad de las heridas. Brown enfrenta seis cargos graves, incluyendo dos por intento de asesinato y otros vinculados al uso y tenencia de armas, según ABC News. La fiscal Ryan indicó que se revisarán las sentencias previas y el control judicial vigente al momento del ataque.

La escena permaneció bajo custodia policial, con vehículos dañados y evidencia balística en proceso de análisis. El rápido accionar de los agentes y civiles evitó consecuencias aún mayores.

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Lo que se sabe y las preguntas abiertas

El tiroteo cerca de Harvard se originó cuando Tyler Brown disparó con un rifle de asalto a autos en movimiento, hiriendo gravemente a dos personas. El atacante tenía antecedentes penales graves y estaba bajo control judicial y tratamiento psiquiátrico.

La policía lo detuvo y aseguró la zona en minutos, aunque el motivo exacto del ataque aún no se esclarece. El historial judicial y de salud mental de Brown es clave en la investigación en curso.

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