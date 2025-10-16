La Granja VIP en vivo hoy 16 de octubre: La Bea y Eleazar Gómez son nominados

¿Cómo votar para salvar a tu granjera o granjero favorito?
- Busca la página: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota
- Selecciona a tu granjero o granjera favorita
- Otorga los votos que desees de la manera que prefieras. Tienes hasta 10 votos por día.
- Descarga la aplicación TV Azteca en vivo desde tu tienda de aplicaciones (App Store o Google Play)
- Ingresa la sección La Granja VIP.
- Selecciona a tu granjero o granjera favorita.
- Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o darlos todos a un solo participante.
La Granja VIP, cómo votar.(Captura de pantalla)
¿Quiénes son los nominados de la semana?
- Eleazar Gómez
- La Bea
- Alfredo Adame
- César Doroteo
Los cuatro nominados de La Granja VIP. (TV Azteca)