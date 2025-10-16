La Granja VIP en vivo hoy 16 de octubre: La Bea y Eleazar Gómez son nominados

Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o darlos todos a un solo participante.

Últimas noticias

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 16 de octubre La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Se registra sismo en Salina Cruz, Oaxaca El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Así está la calidad del aire de la CDMX este 16 de octubre Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuáles son los beneficios del té de jengibre con vinagre y limón Esta infusión es una opción natural para favorecer el bienestar