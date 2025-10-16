México

La Granja VIP en vivo hoy 16 de octubre: La Bea y Eleazar Gómez son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

Por Adriana Castillo

12:27 hsHoy

¿Cómo votar para salvar a tu granjera o granjero favorito?

  • Página web oficial
  1. Busca la página: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota
  2. Selecciona a tu granjero o granjera favorita
  3. Otorga los votos que desees de la manera que prefieras. Tienes hasta 10 votos por día.
  • APP TV Azteca EN VIVO
  1. Descarga la aplicación TV Azteca en vivo desde tu tienda de aplicaciones (App Store o Google Play)
  2. Ingresa la sección La Granja VIP. 
  3. Selecciona a tu granjero o granjera favorita.
  4. Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o darlos todos a un solo participante.
La Granja VIP, cómo votar.(Captura
La Granja VIP, cómo votar.(Captura de pantalla)
12:19 hsHoy

¿Quiénes son los nominados de la semana?

  • Eleazar Gómez
  • La Bea
  • Alfredo Adame
  • César Doroteo
Los cuatro nominados de La
Los cuatro nominados de La Granja VIP. (TV Azteca)

