Señalan a Flor Rubio de filtrar el nombre del primer eliminado de La Granja VIP: quién sería según la periodista (Foto: TV Azteca)

En los días previos a la gala de eliminación del reality La Granja VIP, la periodista Flor Rubio generó polémica tras compartir en sus redes sociales un análisis en el que sugirió quién podría ser el primer eliminado de la competencia.

La revelación, que se propagó rápidamente entre seguidores del programa, ha reavivado el debate sobre la filtración de información y las estrategias de los participantes dentro del show.

La dinámica del “viernes de traición” y las decisiones de Eleazar Gómez

El formato de La Granja VIP enfrenta semanalmente a sus concursantes en dinámicas cargadas de tensión. En la jornada conocida como “el viernes de traición”, el actor Eleazar Gómez obtuvo el poder de salvar a un compañero y nominar a otro luego de ganar un reto de inmunidad. Los concursantes alinearon estrategias en un clima donde las alianzas quedaron expuestas.

Con el liderazgo de Adal Ramones, conductor del programa, los granjeros se prepararon para el desenlace. El actor eligió salvar a Alfredo Adame, decisión que marcó la jugada central de la semana y abrió la puerta a nuevas nominaciones. Ante la pregunta sobre su criterio, el actor optó por priorizar afinidades externas y respaldo mediático.

La dinámica del “viernes de traición” y las decisiones de Eleazar Gómez (Instagram-@florrubiooficial/lagranjavipmx)

La visión crítica de Flor Rubio sobre la jugada: Carolina Ross la primera eliminada

A través de un video difundido en sus canales oficiales, Flor Rubio expuso su perspectiva sobre la estrategia del actor. La periodista afirmó: “Él tuvo veinticuatro horas para pensar a quién salvaría y tenía tres opciones: Teo, Adame y la Bea. Tomó la decisión más básica: salvar al que cree es el más popular, al que conoce afuera de la granja, al que es parte de su gremio”.

La presentadora de Venga La Alegría recalcó que “Alfredo Adame no necesitaba que lo salvaran. Es un hombre que ha hecho muchos realities y seguramente sería salvado si Eleazar elegía a otra persona”.

Entre las alternativas, consideró que salvar a Bea habría representado una mejor jugada estratégica, dado que era la única mujer en ese grupo y podía darle una ventaja ante la opinión pública.

Luego de retirar a Adame de la lista de nominados, Gómez debió designar a una nueva persona para suplir su lugar y anunció el nombre de Carolina Ross. La selección generó debate en redes sociales y dentro del propio reality, pues la cantante lo había nominado en rondas previas, lo que alimentó lecturas sobre represalias y alianzas frágiles.

El resultado fue una terna de nominados integrada por Carolina Ross, Bea y César Doroteo, quienes dependen del voto del público para continuar en la competencia.

La visión crítica de Flor Rubio sobre la jugada: Carolina Ross la primera eliminada (Foto: TV Azteca)

En su mensaje, Flor Rubio añadió: “Él protegió a los hombres de su equipo y puso en riesgo a las mujeres. Dejó en el tablero a Bea, que considera débil, y subió al tablero a Carolina Ross, que lo había nominado”.

El factor del “legado” y la predicción de Flor Rubio sobre la eliminación

La periodista lanzó un análisis basado en el formato internacional de La Granja VIP y expresó que la estrategia de Gómez podría revertirse en su contra. De acuerdo con Rubio, si Carolina Ross resulta eliminada, tendrá la facultad de dejar una nominación directa como “legado” a uno de los granjeros.

La comunicadora adelantó: “Si Carolina Ross es la elegida para salir, según el formato, ella tendrá un legado… A quién va a nominar Carolina Ross si es que se va: a Eleazar Gómez”.

El factor del “legado” y la predicción de Flor Rubio sobre la eliminación (La Granja VIP)

Basándose en encuestas de audiencia y la tendencia de apoyo a Bea y Teo, Rubio estimó que Carolina Ross sería la favorita para abandonar el reality durante la gala programada para el 19 de octubre.