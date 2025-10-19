Filtran nombre del primer eliminado de La Granja VIP hoy domingo 19 de octubre, según encuestas finales (Foto: TV Azteca)

El primer domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su primera salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la tv nacional. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 19 de octubre le dirá adiós a su desafío de ser granjero y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Granja VIP ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto: granjeros peones.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X-antes Twitter-, que fueron los mismos en atinarle a casi todas las eliminaciones de la primera y segunda temporada da del reality show de TV Azteca han empezado a dar el nombre de quién podría ser el granjero o peón expulsado de la Gala de Eliminación este domingo 19 de octubre.

Ellos son los tres nominados de la primera semana (Captura: La Granja VIP)

Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de TV Azteca son: La Bea, César Doroteo y Carolina Ross.

Carolina Ross sería la primera eliminada de La Granja VIP, según encuestas finales

La expectativa en torno a La Granja VIP se ha intensificado tras la reciente filtración en redes sociales que anticipa el nombre del primer eliminado del popular reality de TV Azteca.

A tan solo unas horas de la primera gala de expulsión, la atención de los seguidores se concentra en los tres concursantes que permanecen en riesgo: La Bea, Teo y Carolina Ross.

Uno de ellos abandonará la competencia el domingo 19 de octubre, dando inicio a la serie de salidas que marcarán el desarrollo del programa. La tensión se incrementó luego de la denominada “Noche de Traición”, en la que Eleazar Gómez y Alfredo Adame lograron salir de la lista de nominados.

Este giro dejó a La Bea, César Doroteo y Carolina Ross como los únicos candidatos a abandonar la competencia. La noche del 17 de octubre resultó decisiva, ya que el ambiente del reality cambió radicalmente cuando el actor de 39 años, tras obtener inmunidad en el reto de salvación, asumió la responsabilidad de modificar la lista de nominados.

Carolina Ross sería la primera eliminada de La Granja VIP, según encuestas finales (TV Azteca)

En presencia del resto de los participantes y bajo la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva, el actor anunció que Alfredo Adame quedaría fuera de la placa de nominados. Muchos espectadores interpretaron esta decisión como motivada por razones personales más que por la lógica del juego.

Al retirar a Adame del riesgo de eliminación, el modelo eligió sin vacilaciones a Carolina Ross para ocupar el lugar vacante en la lista de nominados. De este modo, la cantante de regional mexicano, junto a La Bea y César Doroteo, quedó a merced del voto del público para asegurar su permanencia en la competencia.

Sin embargo, dichos encuestas en redes y sondeos realizados por Infobae México con alto nivel de probabilidad, tal y como arrojaban en las encuestas iniciales de eliminación de La Casa de los Famosos México, apuntan a que Carolina Ross será la primera eliminada de La Granja VIP.