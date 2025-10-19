Ferka anuncia sorpresa en ‘La Granja VIP’ que cambiaría el rumbo de la primera eliminación: “Nadie se salva”

Ferka anunció en X una sorpresa para la primera eliminación del reality. (@fer_q, Instagram)

Las comparaciones entre La Granja VIP, Big Brother y otros programas de telerrealidad son inevitables. Especialmente luego de que Ferka, panelista del programa de TV Azteca, dejó entrever en X —antes Twitter— que las reglas cambian en el reality de TV Azteca.

Este domingo se llevará a cabo la primera eliminación en La Granja VIP. En un principio, Teo, Alfredo Adame, La Bea y Eleazar Gómez figuraban en la placa de nominados. No obstante, el actor ganó el reto de salvación del jueves —con polémica de por medio— y no solo salió de las votación, además tuvo el privilegio de salvar a otro un granjero y elegir a su sustituto.

Gómez rescató a Alfredo Adame y traicionó a Carolina Ross, quien desde el viernes completa la placa de nominados junto a Teo y La Bea, dos de los cuatro peones de la primera semana.

Ferka defiende la Traición y anuncia sorpresas

La dinámica, inédita para la audiencia del programa, dividió comentarios en X. Un amplio sector sostuvo que La Traición representa una desventaja para el granjero nominado los viernes.

Según las reglas explicadas por Adal Ramones el 17 de octubre, el granjero que es traicionado se suma a la placa y asume los votos contabilizados por la celebridad que fue salvada.

A pesar de que la medida impide que la última celebridad nominada comience desde cero, usuarios en distintas plataformas digitales siguen considerando que la norma no abona a la justicia en el reality.

María Fernanda Quiroz, más conocida como Ferka, pidió a la audiencia un voto de confianza. A través de su cuenta en X, la panelista de La Granja VIP sostuvo que la dinámica no solo no es justa, sino que persigue un fin: obligar a las celebridades a establecer una estrategia.

“Sobre las reglas de los votos heredado, calma!!!!! Es la primera semana y ellos, como ustedes, están agarrando la onda. Pero ahí está la magia de este viernes de traición. Por que aquí es dónde empieza la ESTRATEGIA”, escribió.

Puso como ejemplo un escenario en el que los granjeros tomen decisiones con base a la percepción que tienen dentro de la granja respecto a la popularidad de cada una de las celebridads: “Si en la tabla está un nominado ‘chato’, no tan querido, lo cambias por un jugador PODEROSO”, explicó Ferka, quien además anunció una norma inédita: “Ahí les va lo mejor… el domingo les tenemos otra sorpresa así que pongan atención. EN ESTE REALITY NADIE SE SALVA".

Al margen de las especulaciones sobre la norma sorpresa anunciada por Ferka, sus seguidores insistieron en que La Traición no es una dinámica justa. “No está cool que herede con los de Adame... O sea, por algo se los dimos para salvarlo, no para salvar a otra persona que ni al caso”.

Otro usuario sostuvo que el verdadero problema del reality es que los juegos representan una clara desventaja para varias celebridades. “Sí está padre lo de la traición, eso hace el juego impredecible y estratégico. Lo que está mal son los juegos que la mayoría serán físicos y los mamados siempre van a ganar. Va a estar cabr** sacar a esos muebles”.

¿Cómo votar?

Los seguidores del reality cuentan con dos métodos oficiales para influir en el destino de los participantes. El principal consiste en ingresar diariamente al sitio web lagranjavip.tv/vota, seleccionar a su concursante favorito y utilizar hasta 10 votos por jornada.

Esta cantidad puede asignarse a un solo participante o repartirse entre distintos perfiles, lo que amplía las opciones de apoyo. El sistema reinicia cada día, por lo que la participación constante resulta clave en la estrategia de votación y puede modificar la permanencia de los concursantes.

Además, TV Azteca ofrece la opción de votar mediante su aplicación TV Azteca En Vivo, disponible gratuitamente para Android y iOS.

Los usuarios pueden descargar la aplicación escaneando el código QR oficial. Una vez instalada, deben acceder a la sección dedicada a La Granja VIP, donde figuran los perfiles de cada participante.

Igual que en la página web, es posible distribuir 10 votos diarios sin restricciones. Esta doble vía digital facilita la interacción y refuerza la competencia, al permitir que los seguidores actúen de manera sostenida y decidida.

