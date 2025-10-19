Exatlón México: quién sale eliminado hoy 19 de octubre

Los fans tienen expectativas y estimaciones sobre la salida de este domingo. (FB/ExatlonMx)

Una de las eliminaciones más esperadas de Exatlón México 2025 se perfila para este domingo, cuando según reportes filtrados por portales especializados y cuentas de aficionados, uno de los atletas varoniles estaría a punto de despedirse de la competencia de alto rendimiento de TV Azteca.

Los nombres que han surgido con mayor fuerza como posibles eliminados provienen tanto del equipo Rojo como del azul.

Según las filtraciones, William Arroyo, Benjamín Saracho o Luis Guerrero salen eliminados hoy 19 de octubre.

El ambiente competitivo dentro de las playas del Exatlón se ha tensionado notablemente al avanzar las semanas, intensificándose la presión por el rendimiento individual y colectivo. William Arroyo y Benjamín Saracho han estado bajo la lupa recientemente debido a que supuestamente no han logrado mantener el rendimiento esperado en las pruebas individuales.

Mientras tanto, Luis Guerrero, también del propio equipo Rojo, muestra cierta recuperación en su nivel, aunque el desgaste físico acumulado mantiene la atención del área técnica sobre su condición para las próximas jornadas.

Lo cierto es que los fans de Exatlón México deberán esperar a que inicie el programa para saber quién sale eliminado el día de hoy, ya que las estimaciones de fans podrían estar equivocadas, si bien en otras ocasiones han acertado, puede tratarse sólo de coincidencias por la evaluación del desempeño de los deportistas.

Quiénes han salido de Exatlón

Hasta el momento, Andrea Álvarez se convirtió en la primera eliminada, dejando el equipo Azul tras los duelos iniciales. Andrea, recordada por su entusiasmo y entrega, se convirtió en una de las participantes más queridas en poco tiempo, pero la competencia no dio tregua y debió salir temprano del programa, señala el mismo portal.

FB/ExatlonMx

Días después, la salida de Alex Sotelo, también Azul, sorprendió por el potencial físico que había mostrado en circuitos previos aunque, finalmente, una serie de errores lo llevaron a la zona de eliminación, donde terminó cayendo ante un rival más experimentado.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Azul

Alejandro Aguilar

Alex

Alexis Vargas

Antonio

Doris

Paola Peña

Koke Guerrero

Katia

Karen Núñez

Evelyn Guijarro

Equipo Rojo

Benyamin

Edna

Ella

Humberto

Karol

Luis

William

Villaluz

Thayli

Paulette

Mono

Maty

Dónde ver el domingo de eliminación en Exatlón México

Domingo de Eliminación de Exatlón México comenzará a las 18:00 horas, transmitiéndose en directo por Azteca Uno, con acceso simultáneo en la plataforma móvil de TV Azteca y en el canal oficial de YouTube, donde los aficionados pueden revivir los momentos cruciales de la semana.