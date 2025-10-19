México

Aprende cómo tomar los signos vitales y qué indican sobre la salud de una persona

La correcta medición de estos parámetros ayuda a detectar alteraciones fisiológicas en el estado de una persona

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El control regular de la
El control regular de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial ayuda a identificar posibles problemas de salud antes de que se agraven. Composición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El monitoreo de los signos vitales constituye una herramienta esencial para identificar de manera temprana alteraciones fisiológicas que pueden indicar fiebre, posibles infecciones, trastornos cardíacos, pulmonares, circulatorios, deshidratación o episodios de estrés.

Esta práctica, fundamental tanto en entornos hospitalarios como en el autocuidado domiciliario, se basa en la evaluación sistemática de cuatro parámetros principales: temperatura corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial.

La temperatura corporal refleja el nivel de calor interno y está regulada por el hipotálamo. En adultos, los valores normales se sitúan entre 36.5 ℃ y 37.5 ℃. Para su medición, existen varios métodos. La vía oral consiste en colocar un termómetro bajo la lengua durante tres minutos si es tradicional, o hasta que el dispositivo digital emita una señal.

La temperatura corporal debe medirse
La temperatura corporal debe medirse únicamente con la ayuda de un termómetro. Foto: (iStock)

La medición axilar, que implica ubicar el termómetro en la axila con el brazo cerrado, suele arrojar un resultado 0.5 ℃ menor que la oral. El método rectal, reservado principalmente para bebés y entornos hospitalarios, ofrece la mayor precisión, aunque se requiere de un termómetro especial para ello. Por último, la temperatura timpánica se obtiene mediante termómetros infrarrojos diseñados para el oído.

En cuanto a la frecuencia cardíaca, este parámetro indica el número de latidos por minuto y, en adultos sanos, oscila entre 60 y 100 latidos por minuto (lpm), según la AHA (Asociación Americana del Corazón, por sus siglas en inglés). Valores fuera de este rango pueden señalar taquicardia (si son demasiado rápidos) o bradicardia (si las pulsaciones son lentas), condiciones que podrían indicar alguna alteración.

Para medir el pulso, se recomienda colocar el índice y el dedo medio sobre una arteria superficial, como la radial en la muñeca o la carótida en el cuello, aunque lo más recomendable es verificar el pulso más central que, en este caso, es la arteria carótida. El recuento de pulsaciones durante un minuto permite determinar la frecuencia.

La frecuencia respiratoria corresponde al número de respiraciones por minuto, con un rango normal en adultos en reposo de 12 a 20. La observación del movimiento torácico o abdominal, sin que la persona sea consciente de la medición para evitar alteraciones en el ritmo, facilita el conteo. Se contabilizan las respiraciones durante un minuto.

Aunque se está actualizando la
Aunque se está actualizando la cifra estándar en algunos países, aún es posible tomar como referencia la medida de 120/80 mmHg. Foto: (iStock)

Por último, la presión arterial o tensión arterial mide la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales y se expresa mediante dos cifras: la sistólica (cifra máxima que representa la fuerza que reciben las paredes de las arterias por cada latido) y la diastólica (cifra mínima que determina la presión en las arterias cen reposo), siendo 120/80 mmHg el valor de referencia.

Para su evaluación, se emplea un esfigmomanómetro o también llamado baumanómetro, manual o digital, y en el caso del manual, también un estetoscopio. El brazalete se coloca en el brazo a la altura del corazón, se infla para interrumpir temporalmente el flujo sanguíneo mientras se ausculta con el estetoscopio la arteria braquial (del brazo) y, al liberar la presión, se registran los valores mediante la auscultación de los latidos o la lectura digital. Es importante destacar que, para la medición de la presión arterial la persona debe permanecer en silencio, sentada y con el brazo apoyado sobre una superficie.

La medición regular de estos parámetros permite a profesionales y pacientes identificar de manera oportuna cualquier desviación del estado fisiológico normal, lo que resulta fundamental para la prevención y el tratamiento precoz de diversas patologías.

Temas Relacionados

Signos vitalesTemperaturaFrecuencia CardiacaFrecuencia respiratoriaPresión arterialSaludmexico-noticias

Más Noticias

Ejército Mexicano localiza e inhabilita 100 artefactos explosivos improvisados en Sinaloa

La intervención de fuerzas federales permitió asegurar dispositivos peligrosos sin causar víctimas, mientras autoridades investigan su origen

Ejército Mexicano localiza e inhabilita

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 18 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Previsión del tiempo en México: detalles del clima por regiones este 19 de octubre

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Previsión del tiempo en México:

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 18 de octubre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Alebrijes monumentales llegan a Reforma: ¿Hasta cuándo podrás visitarlos?

Estas criaturas místicas representan la unión entre el arte y la fantasía

Alebrijes monumentales llegan a Reforma:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano localiza e inhabilita

Ejército Mexicano localiza e inhabilita 100 artefactos explosivos improvisados en Sinaloa

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

Reportan ataque armado en Navolato, Sinaloa, el saldo es de un menor y cuatro heridos

Aseguran arsenal, vehículos y drogas tras cateo en rancho de Morelos

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es el novio de

¿Quién es el novio de Mariano Riva Palacio, conductor que se volvió tendencia al anunciar su compromiso?

Este es el beneficio que tendrá el primer eliminado de La Granja VIP gracias a ‘El legado’

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

El libro de la vida arrasa en el catálogo de Disney+ en México esta semana

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

DEPORTES

Cruz Azul vence con autoridad

Cruz Azul vence con autoridad al América en CU y se lleva el Clásico Joven

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4

Karely Ruíz derrotó a Karina García en el Stream Fighters 4 en 2025: así consiguió la victoria

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?