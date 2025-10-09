Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: cómo votar por tu pareja favorita

Aaron Mercury participará en el reality tras su exitoso paso por La Casa de los Famosos México. (IG: @programahoy)

La competencia de baile Las Estrellas Bailan en Hoy, reality de baile del programa Hoy, regresa a la pantalla chica este 13 de octubre con un gran elenco de participantes.

A continuación, te compartimos todo lo que debes saber sobre la séptima temporada del reality show que se transmitirá de lunes a viernes en el horario del matutino (de las 9:00 hasta 12:00 horas por el Canal de las Estrellas).

¿Quiénes serán los conductores y jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy?

Hasta el momento, se desconoce qué posición ocuparán los conductores del matutino dentro de la competencia; no obstante, se sabe que Galilea Montijo será la conductora principal, mientras que Andrea Legarreta se desempeñará como juez.

En ocasiones anteriores han ocupado el siguiente lugar:

Galilea Montijo - conductora principal

Andrea Legarreta - juez

Tania Rincón - conductora

Andrea Escalona - conductora

Raúl Araiza -conductor

En cuanto al panel de críticos, se sabe que regresarán Andrea Legarreta, Latin Lover y Ema Pulido.

¿Cómo votar en Las Estrellas Bailan en Hoy?

Al igual que en otras competencias, el voto del público determina qué parejas permanecerán en Las Estrellas las Estrellas Bailan en Hoy.

Para apoyar a los participantes favoritos, se debe ingresar al sitio oficial https://www.lasestrellas.tv/programas/hoy/vota, seleccionar la foto correspondiente y da click.

También es posible votar escaneando el código QR que la producción muestra durante la transmisión en vivo del programa.

El concursante que reciba menos votos será eliminado cada semana y los resultados se anuncian cada viernes durante la gala de eliminación.

Elenco de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 | Lista

El conductores del programa Hoy revelaron quiénes son las personalidades del medio artístico nacional e influencers que participaran en la séptima temporada del reality de baile. Ellos son:

Marcelia Figueroa (actriz hija de Joan Sebastian)

Michelle González (actriz)

Jimena Longoria (conductora)

Gualy Cárdenas (influencer)

Carlos López ‘Chevo’ (comediante)

Aldo Guerra (actor)

Jessica Díaz (actriz)

Jade Fraser (actriz)

Malillany Marin (actriz)

Aaron Mercury (influencer y finalista de La Casa de los Famosos México tercera temporada)

Karenka (actriz y cantante)

Kunno (influencer)

Marcos Montero (actor)

Daniela Alexis Barceló ‘La Bebeshita’ (influencer)

Mauricio Abad (actor)

Felicia Mercado (actriz)

Mariana Ávila (cantante)

Ellos son todos los ganadores de Las Estrellas Bailan en Hoy

Mariana Echeverría y Lamba García Romina Marcos y Josh Gutiérrez Violeta Isfel y Luis Fernando Peña Violeta Isfel y Luis Fernando Peña (edición especial Campeón de campeones) Daniela Parra y Rafa Nieves Sandra Itzel e Imanol