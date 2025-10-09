México

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: cómo votar por tu pareja favorita

La séptima temporada del reality show arranca el 13 de octubre por el Canal de las Estrellas

Por Adriana Castillo

Guardar
Aaron Mercury participará en el
Aaron Mercury participará en el reality tras su exitoso paso por La Casa de los Famosos México. (IG: @programahoy)

La competencia de baile Las Estrellas Bailan en Hoy, reality de baile del programa Hoy, regresa a la pantalla chica este 13 de octubre con un gran elenco de participantes.

A continuación, te compartimos todo lo que debes saber sobre la séptima temporada del reality show que se transmitirá de lunes a viernes en el horario del matutino (de las 9:00 hasta 12:00 horas por el Canal de las Estrellas).

(Captura: Programa Hoy / Televisa)
(Captura: Programa Hoy / Televisa)

¿Quiénes serán los conductores y jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy?

Hasta el momento, se desconoce qué posición ocuparán los conductores del matutino dentro de la competencia; no obstante, se sabe que Galilea Montijo será la conductora principal, mientras que Andrea Legarreta se desempeñará como juez.

En ocasiones anteriores han ocupado el siguiente lugar:

  • Galilea Montijo - conductora principal
  • Andrea Legarreta - juez
  • Tania Rincón - conductora
  • Andrea Escalona - conductora
  • Raúl Araiza -conductor

En cuanto al panel de críticos, se sabe que regresarán Andrea Legarreta, Latin Lover y Ema Pulido.

Colaborador del programa Hoy sufrió
Colaborador del programa Hoy sufrió brutal golpiza llegando a terapia intensiva; reaparece y revela: “Iba a morir” (Foto: Televisa)

¿Cómo votar en Las Estrellas Bailan en Hoy?

Al igual que en otras competencias, el voto del público determina qué parejas permanecerán en Las Estrellas las Estrellas Bailan en Hoy.

Para apoyar a los participantes favoritos, se debe ingresar al sitio oficial https://www.lasestrellas.tv/programas/hoy/vota, seleccionar la foto correspondiente y da click.

También es posible votar escaneando el código QR que la producción muestra durante la transmisión en vivo del programa.

El concursante que reciba menos votos será eliminado cada semana y los resultados se anuncian cada viernes durante la gala de eliminación.

(Ig: @programahoy)
(Ig: @programahoy)

Elenco de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 | Lista

El conductores del programa Hoy revelaron quiénes son las personalidades del medio artístico nacional e influencers que participaran en la séptima temporada del reality de baile. Ellos son:

  • Marcelia Figueroa (actriz hija de Joan Sebastian)
  • Michelle González (actriz)
  • Jimena Longoria (conductora)
  • Gualy Cárdenas (influencer)
  • Carlos López ‘Chevo’ (comediante)
  • Aldo Guerra (actor)
  • Jessica Díaz (actriz)
  • Jade Fraser (actriz)
  • Malillany Marin (actriz)
  • Aaron Mercury (influencer y finalista de La Casa de los Famosos México tercera temporada)
  • Karenka (actriz y cantante)
  • Kunno (influencer)
  • Marcos Montero (actor)
  • Daniela Alexis Barceló ‘La Bebeshita’ (influencer)
  • Mauricio Abad (actor)
  • Felicia Mercado (actriz)
  • Mariana Ávila (cantante)
(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Ellos son todos los ganadores de Las Estrellas Bailan en Hoy

  1. Mariana Echeverría y Lamba García
  2. Romina Marcos y Josh Gutiérrez
  3. Violeta Isfel y Luis Fernando Peña
  4. Violeta Isfel y Luis Fernando Peña (edición especial Campeón de campeones)
  5. Daniela Parra y Rafa Nieves
  6. Sandra Itzel e Imanol

Temas Relacionados

Las Estrellas Bailan en HoyLa Casa de los Famosos MéxicoTelevisaPrograma HoyGalilea MontijoAaron MercuryKunnomexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué es y cómo funciona el greenwashing

Se trata de un engaño informativo disfrazado de estrategia de comunicación y marketing ambiental

Qué es y cómo funciona

Organizaciones alertan retroceso en acceso a justicia ambiental en proyecto de la SCJN

Señalaron que el amparo debe mantenerse como un mecanismo disponible para proteger los derechos humanos y con el medio ambiente

Organizaciones alertan retroceso en acceso

SCJN replantea consulta sobre leyes y políticas que impactan a personas con discapacidad; advierten posibles retrocesos

La organización Yo También previene que el nuevo criterio podría dificultar la defensa de derechos al exigir que sean las propias personas con discapacidad quienes promuevan los recursos ante la Corte

SCJN replantea consulta sobre leyes

México, tierra de calabazas: una herencia milenaria que aún se cultiva

El país es uno de los principales con gran diversidad de calabazas: al menos 15 especies entre silvestres y domesticadas

México, tierra de calabazas: una

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 9 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: líneas, costo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco sujetos por ataque

Caen cinco sujetos por ataque armado a Fuerza Civil de Nuevo León en la ciudad de Monterrey

Operativo Enjambre 2025: sentencian a 40 años de prisión a exmando policial de Naucalpan por extorsión y vínculos delictivos

Colectivo denuncia entrega irregular de 151 cuerpos no identificados a universidades de Jalisco

Cae “El Gordo”, líder criminal dedicado a la venta de droga al norte de la CDMX | VIDEO

Fiscalía de Oaxaca usa tecnología de la DEA para detectar drogas y combatir el narcomenudeo

ENTRETENIMIENTO

Qué es la perimenopausia y

Qué es la perimenopausia y por qué ha generado preocupación por la salud de Laura G

La Granja VIP: conoce todos los detalles del reality de Azteca antes del estreno

Kunno deja plantados a los conductores de Hoy, pero Galilea Montijo sale en su defensa: “Fue mi culpa”

Adelanto de ‘La Granja VIP’, nuevo reality de TV Azteca, desata críticas contra Adal Ramones

Galilea Montijo desmiente pelea con Wendy Guevara: “No tiene la culpa de estar cabezona”

DEPORTES

Fiscalía de Jalisco revela que

Fiscalía de Jalisco revela que Omar ‘N’ tiene dos carpetas más de investigación por abuso sexual infantil | Video

Un gol en el Mundial, una foto icónica y la memoria de un padre: la historia detrás de “¡Bendito futbol!” de Fernando Quirarte

Scarlett Camberos, jugadora de América Femenil, denuncia rumores falsos y acoso de periodista: “Consigue una vida y ayuda

Alejandro Kirk, el mexicano que eliminó a los New York Yankees y jugará la serie de campeonato con los Blue Jays

Tessa Blanchard asegura que la Arena México del CMLL es su verdadero hogar: “Yo amo la lucha libre en México”