México

¿Quién ganó el reto de salvación en La Granja VIP?

El ganador deberá elegir a uno de sus compañeros para que ocupe su lugar en la placa de nominados

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

El 16 de octubre se llevó a cabo la primera gala de salvación de La Granja VIP y uno de los cuatro nominados ganó el beneficio. Ahora, deberá decidir a qué granjero salvará y a qué otro podrá en su lugar.

A continuación te contamos quién ganó el reto de salvación y a quién salvará, según lo que comentó con uno de sus compañeros.

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

Eleazar Gómez gana la salvación, pero lo acusan de hacer trampa

Eleazar Gómez, Alfredo Adame, César Doroteo y La Bea, los cuatro nominados de la primera semana de competencia, participaron en una dinámica física que consistió en encontrar figuras de plástico en forma de frutas en una alberca de pelotas y meterlas, desde una tarima, en un tubo de PVC.

La competencia se realizó sin ningún inconveniente y Eleazar Gómez se coronó como el gran ganador, obteniendo así el poder de salvarse y elegir a uno de sus compañeros para que ocupe su lugar en la placa de nominados.

No obstante, usuarios de redes sociales señalaron que el actor habría hecho trampa. Y es que supuestamente se habría recargado por completo en una valla para dejar caer su última fruta, contrario a lo que Adal Ramones -conductor principal- explicó como reglas.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Si bien, el presentador no dijo que los participantes no se podían recargar en la valla, sí hizo énfasis en que solo se podían inclinar.

Hasta el momento, se desconoce si la producción del reality show tomará cartas en el asunto como lo hizo en una competencia anterior, donde Eleazar Gómez también fue acusado de hacer trampa.

Eleazar Gómez revela a quién traicionará

Minutos después de la competencia, Adal Ramones habló sobre la gran decisión que debe tomar el actor y él aseguró que no lo haría desde el coraje.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

“Llevamos muy poco tiempo aquí, entonces es complicado, pero obviamente mi decisión no será tomada desde el coraje para nada. No sentí coraje por nadie. Incluso cuando me nominaron, hablé con con todas las que me nominaron, pero no va a venir desde el coraje, por supuesto, al contrario, mis decisiones, las decisiones que yo tome aquí dentro de La Granja VIP siempre serán desde el amor”, dijo.

No obstante, después entabló una conversación con Omahi, donde aseguró que “mi team está cubierto” y dejó entrever que planea traicionar a una de las personas que lo nominó.

¿Quién nominó a Eleazar Gómez?

El miércoles 15 de octubre se llevó a cabo la primera gala de nominación de La Granja VIP y cinco personas nominaron a Eleazar Gómez por diferentes razones.

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

Ellos son César Doroteo, Carolina Ross, La Bea, Kim Shantal y Sandra Itzel.

Eleazar Gómez no puede nominar a César Doroteo y La Bea porque ya están nominados, pero sí puede hacerlo con Carolina Ross, Kim Shantal y Sandra Itzel.

El actor deberá dar a conocer su decisión el viernes 17 de octubre, también conocido como viernes de traición. Esto al menos de que la producción tome en consideración los señalamientos de supuesta trampa y retire el privilegio.

Temas Relacionados

La Granja VIPEleazar GómezLa BeaAlfredo AdameCésar DoroteoDisney+Disney Plusen vivo24/7mexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO hoy 17 de octubre: sigue todo lo que sucede en el reality

Te contamos las dinámicas, peleas y mejores momentos del éxitoso programa de TV Azteca

La Granja VIP EN VIVO

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de octubre: estación del metro Zócalo-Tenochititlán

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Santoral 17 de octubre: vida y obra San Ignacio de Antioquía

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 17 de octubre: vida

Efemérides 17 de octubre: todo sobre la historia de este viernes

El calendario marca las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de hoy

Efemérides 17 de octubre: todo

Héroes de guardia: Un K-Drama de sobre la exigencia y resiliencia de un cirujano veterano

La serie coreana entrelaza la superación y emergencias médicas con tensiones laborales a través de la mirada de un exigente cirujano formado en la guerra

Héroes de guardia: Un K-Drama
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta fue la suma de

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

Quién es Vanessa Gurrola, “la doble de Emma Coronel”, que fue detenida en EEUU

Vanessa Gurrola, exreina de belleza y modelo, es detenida en EEUU por el homicidio de un capo de Los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO

La Granja VIP EN VIVO hoy 17 de octubre: sigue todo lo que sucede en el reality

¿Quién ganó el reto de salvación de La Granja VIP?

Héroes de guardia: Un K-Drama de sobre la exigencia y resiliencia de un cirujano veterano

Flor Rubio y Ferka se pelean por Eleazar Gómez en La Granja VIP: “La gente tiene memoria”

La Granja VIP: Internuatas acusan a Eleazar Gómez de hacer trampa en el desafío de salvación

DEPORTES

Aaron Ramsey convoca a búsqueda

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

Turco Mohamed se rinde ante Gilberto Mora y asegura que competirá por ir al Mundial 2026: “Me encanta”

Dark Espíritu: el Spaceman del ring que homenajeó a Ace Frehley

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”