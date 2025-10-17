¿Quién ganó el reto de salvación en La Granja VIP?

(IG: @lagranjavipmx)

El 16 de octubre se llevó a cabo la primera gala de salvación de La Granja VIP y uno de los cuatro nominados ganó el beneficio. Ahora, deberá decidir a qué granjero salvará y a qué otro podrá en su lugar.

A continuación te contamos quién ganó el reto de salvación y a quién salvará, según lo que comentó con uno de sus compañeros.

(Captura: La Granja VIP)

Eleazar Gómez gana la salvación, pero lo acusan de hacer trampa

Eleazar Gómez, Alfredo Adame, César Doroteo y La Bea, los cuatro nominados de la primera semana de competencia, participaron en una dinámica física que consistió en encontrar figuras de plástico en forma de frutas en una alberca de pelotas y meterlas, desde una tarima, en un tubo de PVC.

La competencia se realizó sin ningún inconveniente y Eleazar Gómez se coronó como el gran ganador, obteniendo así el poder de salvarse y elegir a uno de sus compañeros para que ocupe su lugar en la placa de nominados.

No obstante, usuarios de redes sociales señalaron que el actor habría hecho trampa. Y es que supuestamente se habría recargado por completo en una valla para dejar caer su última fruta, contrario a lo que Adal Ramones -conductor principal- explicó como reglas.

(IG: @lagranjavipmx)

Si bien, el presentador no dijo que los participantes no se podían recargar en la valla, sí hizo énfasis en que solo se podían inclinar.

Hasta el momento, se desconoce si la producción del reality show tomará cartas en el asunto como lo hizo en una competencia anterior, donde Eleazar Gómez también fue acusado de hacer trampa.

Eleazar Gómez revela a quién traicionará

Minutos después de la competencia, Adal Ramones habló sobre la gran decisión que debe tomar el actor y él aseguró que no lo haría desde el coraje.

(Captura de pantalla YouTube)

“Llevamos muy poco tiempo aquí, entonces es complicado, pero obviamente mi decisión no será tomada desde el coraje para nada. No sentí coraje por nadie. Incluso cuando me nominaron, hablé con con todas las que me nominaron, pero no va a venir desde el coraje, por supuesto, al contrario, mis decisiones, las decisiones que yo tome aquí dentro de La Granja VIP siempre serán desde el amor”, dijo.

No obstante, después entabló una conversación con Omahi, donde aseguró que “mi team está cubierto” y dejó entrever que planea traicionar a una de las personas que lo nominó.

¿Quién nominó a Eleazar Gómez?

El miércoles 15 de octubre se llevó a cabo la primera gala de nominación de La Granja VIP y cinco personas nominaron a Eleazar Gómez por diferentes razones.

(La Granja VIP)

Ellos son César Doroteo, Carolina Ross, La Bea, Kim Shantal y Sandra Itzel.

Eleazar Gómez no puede nominar a César Doroteo y La Bea porque ya están nominados, pero sí puede hacerlo con Carolina Ross, Kim Shantal y Sandra Itzel.

El actor deberá dar a conocer su decisión el viernes 17 de octubre, también conocido como viernes de traición. Esto al menos de que la producción tome en consideración los señalamientos de supuesta trampa y retire el privilegio.