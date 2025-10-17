México

Belinda sigue triunfando en ‘Mentiras el musical’ mientras Lupillo Rivera emprende acciones legales en su contra

La intérprete de “Cactus” compartió una serie de imágenes horas después del comunicado de “El toro del corrido”

Por Jazmín González

Belinda sigue firme con su compromiso en "Mentiras, el musical" pese a acciones legales en su contra. (IG: @belindapop // @lupilloriveraofficial)

Después de que Belinda denunció a Lupillo Rivera por violencia digital y mediática, se dio a conocer que “El toro del corrido” estaría alistando una contrademanda.

En un principio solo se trató de especulaciones, pero tan solo un par de días después el hermano de Jenni Rivera confirmó que emprendería acciones legales contra su ex a través de un comunicado.

El abogado del cantante compartió detalles sobre el proceso legal YT: Imagen Entretenimiento // De Primera Mano

Belinda sigue triunfando en “Mentiras, El Musical” pese a demanda de Lupillo Rivera

Desde el pasado 9 de octubre, cuando Belinda Peregrín Schüll, nombre de pila de la artista, presentó su denuncia contra el cantante de regional mexicano, obtuvo medidas de protección por parte de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México.

Las autoridades correspondientes ordenaron a Rivera eliminar todo el contenido de redes sociales que haga referencia a la cantante o actriz y abstenerse de conductas ofensivas. De igual forma, tiene prohibido acercarse o comunicarse con su ex pareja.

Mientras los procesos legales de ambas figuras públicas siguen su curso, Belinda muestra en sus redes sociales el triunfo que está consiguiendo con su participación en “Mentiras, El Musical”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Tan solo unas horas después de que Lupillo Rivera oficializó su demanda el pasado 16 de octubre, la intérprete de “Cactus” compartió algunas de las etiquetas de sus seguidores, quienes acudieron a verla al musical.

No estoy superando lo perfecta”, se lee en uno de los clips que reposteó la actriz.

Qué dice el comunicado que compartió Lupillo Rivera sobre Belinda

Los representantes legales de Lupillo Rivera emitieron un comunicado a través de las redes sociales del cantante para oficializar el proceso legal contra Belinda.

"Dichas acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”, se lee al principio del comunicado.

(Captura de pantalla / Instagram)
(Captura de pantalla / Instagram)

Antes de que el comunicado saliera a la luz, Alonso Beceiro, representante legal del intérprete, concedió una entrevista para el programa De primera mano, donde explicó las razones por las que se procedió legalmente contra Belinda por presunta falsedad de declaraciones.

“Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy (15 de octubre) haya sido denunciada por los delitos de falsedad y fraude”, explicó.

