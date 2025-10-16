Lupillo Rivera contrademanda a Belinda por presunta falsedad de declaraciones

(IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

Lupillo Rivera contrademandó a Belinda, así lo dio a conocer Alonso Beceiro -representante legal del Toro del Corrido- en entrevista para el programa De Primera Mano.

De acuerdo con la información que compartió el abogado, el cantante procedió legalmente en contra de Belinda por presunta falsedad de declaraciones en la denuncia que interpuso en su contra por presunta violencia de género y digital, así como en las medidas de restricción que solicitó.

El abogado del cantante compartió detalles sobre el proceso legal YT: Imagen Entretenimiento // De Primera Mano

“Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy (15 de octubre) haya sido denunciada Belinda por los delitos de falsedad y fraude”, explicó.

Beceiro explicó que la respuesta legal de su cliente se basó en la Ley Olimpia, al igual que la denuncia que interpuso Belinda, pues supuestamente en dicho documento se hace referencia a presuntos videos de índole sexual y erótico que se habrían filtrado en redes.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Yo no he visto ningún video que haya difundido Lupillo de corte erótico o sexual, lo que hizo patente (el cantante en su libro autobiográfico) fue la relación que tuvo con ella y que ella reconoce en su denuncia”, dijo.

Eso no fue todo, el abogado comentó que, con base a dichos del abogado de Belinda y declaraciones de la propia cantante en escritos, ella buscaría negar la relación amorosa con el Toro del Corrido.

“Por dichos que se ven en algunas partes de sus escritos, busque negar esta relación por una situación de discriminación, es decir, porque Lupillo no cumple con su criterio actual, criterios físicos, de color que ella preferiría, coloca la situación en un escenario muy delicado”, declaró.

Lupillo Rivera, Belinda y Ricardo Montaner trabajaron juntos en "La Voz" (Foto: instagram)

Esto a pesar de que Belinda nunca ha hablado públicamente del supuesto romance que habría tenido con Lupillo Rivera.

Por último, Beceiro habló sobre las declaraciones que el Toro del Corrido hizo sobre Belinda en su libro autobiográfico Tragos Amargos; aseguró que el cantante tiene derecho a contar su vida.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que Belinda y Lupillo Rivera se conocieron cuando trabajaron en La Voz México. Según el intérprete de regional mexicano, habrían comenzado una relación amorosa entre las grabaciones y habrían terminado luego de que se viralizó una foto de la cantante con un misterioso hombre en un avión.