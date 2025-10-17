Ángela Aguilar confiesa “tener miedo” durante su discurso, tras recibir reconocimiento en La Musa Awards 2025

La cantante fue galardonada junto con artistas de la talla de Enrique Bunbury, Andrés Castro, Mónica Velez y más. (Captura de pantalla @angelitaas_vip)

Ángela Aguilar recibió un homenaje en La Musa Awards 2025, realizado en Miami, en una ceremonia organizada por el Salón de la Fama de Compositores Latinos. Durante su discurso, la cantante admitió el peso emocional de su trayectoria: “Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo pero no dejar de hacerlas y estar ahorita en este punto de mi vida en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo”, expresó al recibir el galardón.

La gala reunió a destacados representantes de la industria musical, incluyendo compositores, productores y artistas de diferentes generaciones. Tales como Enrique Bunbury, Andrés Castro, Charles Fox, Jorge Luis Piloto, Nelson Estévez, Juan Hidalgo, Lenny Tavárez, Mike O’Neill y Mónica Velez. Fue entonces que Ángela Aguilar, subrayó la presión que implica crecer bajo la atención pública, con el referente constante de su familia y de ser mujer. “Cada error pesa el triple”, aseguró la artista.

De igual manera, la intérprete señaló el valor que representa para ella la composición. “Este premio dedicado a la composición significa mucho para mí, escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo aún incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido. Cuando escribo siento que me salva. Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento”, compartió.

La intérprete señaló el valor que representa para ella la composición. (Captura de pantalla @billboardlatin)

Añadió que el galardón permite visibilizar cómo el arte transforma la experiencia personal: “Por eso también agradezco lo que representa, que es la oportunidad de transferir el dolor al arte. Una oportunidad que tengo hoy con este premio, que sé que todavía me falta mucho”, aseguró.

Por otro lado y con la voz quebrada, la hija de Pepe Aguilar extendió un mensaje a las mujeres presentes en la industria: “Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción sino una costumbre. Gracias a todos que me han apoyado en este tiempo tan difícil”, destacó durante su intervención.

El discurso de Ángela Aguilar en La Musa Awards 2025. (TokTok)

Agradeció también el apoyo de sus seguidores, sin embargo, la entrega del premio suscitó debate en redes sociales donde usuarios cuestionaron la carrera y la trayectoria de Ángela Aguilar. Ya que la presentadora durante la ceremonia anunció de la siguiente manera a la menor de la dinastía Aguilar. “Es la artista femenina más prominente en el género del regional mexicano en la actualidad. Y su éxito con el que se dio a conocer, ‘Qué Agonía’ con el ícono mexicano Yuridia, ha alcanzado un billón de reproducciones hasta ahora. Una increíble compositora, artista y música con más de 7 billones de reproducciones de todo su catálogo. Ella es claramente una fuerza en la música latina y más allá de eso, en marzo pasado recibió un premio en el evento Billboard Woman in Music, la única artista latina en ser honrada esa noche”.

“Esto no está en el promter pero te quiero decir, que me siento tan orgullosa de ti, te conozco desde chiquita y sé lo mucho que has trabajado para estar aquí, felicidades”, expresó la conductora.